НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Сократить посевы зерновых намерены нынешней весной в Костанайской области
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48847
Сократить посевы зерновых намерены нынешней весной в Костанайской области
Отправлено: 26.03.24 - 20:44
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если в прошлом году эти культуры занимали 4,4 млн га, то в 2024-м — на 200 тыс. га меньше. О планах на предстоящую посевную рассказал на совещании в облакимате руководитель управления сельского хозяйства Ибрагим БЕКМУХАМЕДОВ.
Читать новость

electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1268
Re: Сократить посевы зерновых намерены нынешней весной в...
Отправлено: 26.03.24 - 20:44
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Акрос, приоткройте тайну, как это бездарное мсх руководит вами, частниками?
дешевле предоставляют соляру и покупают подороже урожай?
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6070
Re: Сократить посевы зерновых намерены нынешней весной в...
Отправлено: 26.03.24 - 21:23
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если решения и притом, стратегического, характера принимают люди облечённые высокой должностью, но абсалютно НЕКОМПЕТЕНТНЫЕ, и ни дня не проработавшие в сельском хозяйстве, я думаю толка не будет.
Пример: - масличные - урожай осенью куда девать; недавно свои проблемы со сбытом овощных на площадке ненужной НП "Атамекен" озвучивали картофеловоды.
Именно- сбыт, реализация своей продукции -т вот главная проблема последних лет.
Диверсификацию проводит, наверное надо, но всё надо продумывать до логического конца, а не так как работает Минсельхоз в последнее время, возглавляемый абсалютно некомпетентными и непрофессиональными министрами: - главное ПРОКУКАРЕКАТЬ про увеличение посевов, а дальше - трава не расти.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4589
Re: Сократить посевы зерновых намерены нынешней весной в...
Отправлено: 26.03.24 - 21:29
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вопрос Акросу:"Что делают эти весьма упитанные люди в с/х" Собирают статистику? Только прошла статья, что наше овощеводство не имеет возможности конкурировать с Россией. Может тогда стоит отдать эти земли под корма для животноводства, если и это не сработает подвести инфраструктуру и наделить таки наконец всех граждан Казахстана обещанными 10 сотками. Деньги на субсидии которые за эти годы выделили на не эффективные методы ведения с/х вполне бы хватило на это.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20428
Сократить посевы зерновых намерены нынешней весной в Костанайской области
Отправлено: 26.03.24 - 21:34
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Сократить посевы зерновых намерены нынешней весной в Костанайской области//
/О планах на предстоящую посевную рассказал сегодня, 26 марта, на совещании в областном акимате руководитель управления сельского хозяйства//

Кто эти люди, чем они заняты вообще?
А если кто то не сократит а посеет в два раза больше?
Партбилета лишат?

[Исправлено: alex_60, 26.03.2024 - 22:41]
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4589
Re: Сократить посевы зерновых намерены нынешней весной в...
Отправлено: 26.03.24 - 21:36
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
сбыт

А что, раньше крестьянин думал о том , куда деть своё зерно? Нет, если не шло,разорялся и шёл в ремесленники или батрачить, чем сейчас наше с/х лучше? Почему его постоянно нужно поддерживать? Или это как Антикор не эффективно, но бороться нужно, с чем только непонятно. И без разницы кто стоит у руля МСХ,работал он на селе или нет, нет цели, все знаю, что результата не добиться, но похоронить село у всех кишка тонка.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6070
Re: Сократить посевы зерновых намерены нынешней весной в...
Отправлено: 26.03.24 - 21:36
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
saba:
Деньги на субсидии которые за эти годы выделили[/quo

Я вам напишу про субсидии, время выберу.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6070
Re: Сократить посевы зерновых намерены нынешней весной в...
Отправлено: 26.03.24 - 21:37
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
его постоянно нужно поддерживать


Тоже напишу.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4589
Re: Сократить посевы зерновых намерены нынешней весной в...
Отправлено: 26.03.24 - 21:52
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Я вам напишу про субсидии, время выберу.

Я же не про субсидии как таковые,там понятно бардак. Если мы 30 лет назад после развала Союза знали, что не можем конкурировать с Кубанью или с Украиной почему все эти 30 лет поддерживали "Кабыздоха",чтобы село жило,оно уже практически на Складской.
Поэтому и говорю о некомпетентности правительства. Где нибудь в США давно бы умертвили это с/х и ждали бы , что вырастет на этом месте!
Профайл
boss
§ boss
(Пользователи)
Регистрация:
15.04.19
Сообщений:
6
Сократить посевы зерновых намерены нынешней весной в Костанайской области
Отправлено: 26.03.24 - 22:15
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Про субсидии.....Не надо их выплачивать вообще. Избавьте крестьян от этой электронно-бумажной волокиты.А взамен освободите от уплаты НДС на ввоз семян из РФ, от уплаты НДС с реализации, от уплаты КПН.И это будет очень мудрое решение, которое позволит освободить от лишней работы чиновников МСХ.
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1208
Re: Сократить посевы зерновых намерены нынешней весной в...
Отправлено: 26.03.24 - 23:07
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ничто так не ухудшает жизнь, как меры властей по её улучшению.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 49, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 48
Зарегистрированные пользователи: maxsaf

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS