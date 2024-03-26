Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Сократить посевы зерновых намерены нынешней весной в Костанайской области
Сократить посевы зерновых намерены нынешней весной в Костанайской области
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48847
Сократить посевы зерновых намерены нынешней весной в Костанайской области
Отправлено: 26.03.24 - 20:44
Если в прошлом году эти культуры занимали 4,4 млн га, то в 2024-м — на 200 тыс. га меньше. О планах на предстоящую посевную рассказал на совещании в облакимате руководитель управления сельского хозяйства Ибрагим БЕКМУХАМЕДОВ.
Читать новость
Читать новость
(Пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 1268
Re: Сократить посевы зерновых намерены нынешней весной в...
Отправлено: 26.03.24 - 20:44
Акрос, приоткройте тайну, как это бездарное мсх руководит вами, частниками?
дешевле предоставляют соляру и покупают подороже урожай?
дешевле предоставляют соляру и покупают подороже урожай?
Re: Сократить посевы зерновых намерены нынешней весной в...
Отправлено: 26.03.24 - 21:23
Если решения и притом, стратегического, характера принимают люди облечённые высокой должностью, но абсалютно НЕКОМПЕТЕНТНЫЕ, и ни дня не проработавшие в сельском хозяйстве, я думаю толка не будет.
Пример: - масличные - урожай осенью куда девать; недавно свои проблемы со сбытом овощных на площадке ненужной НП "Атамекен" озвучивали картофеловоды.
Именно- сбыт, реализация своей продукции -т вот главная проблема последних лет.
Диверсификацию проводит, наверное надо, но всё надо продумывать до логического конца, а не так как работает Минсельхоз в последнее время, возглавляемый абсалютно некомпетентными и непрофессиональными министрами: - главное ПРОКУКАРЕКАТЬ про увеличение посевов, а дальше - трава не расти.
Пример: - масличные - урожай осенью куда девать; недавно свои проблемы со сбытом овощных на площадке ненужной НП "Атамекен" озвучивали картофеловоды.
Именно- сбыт, реализация своей продукции -т вот главная проблема последних лет.
Диверсификацию проводит, наверное надо, но всё надо продумывать до логического конца, а не так как работает Минсельхоз в последнее время, возглавляемый абсалютно некомпетентными и непрофессиональными министрами: - главное ПРОКУКАРЕКАТЬ про увеличение посевов, а дальше - трава не расти.
Re: Сократить посевы зерновых намерены нынешней весной в...
Отправлено: 26.03.24 - 21:29
Вопрос Акросу:"Что делают эти весьма упитанные люди в с/х" Собирают статистику? Только прошла статья, что наше овощеводство не имеет возможности конкурировать с Россией. Может тогда стоит отдать эти земли под корма для животноводства, если и это не сработает подвести инфраструктуру и наделить таки наконец всех граждан Казахстана обещанными 10 сотками. Деньги на субсидии которые за эти годы выделили на не эффективные методы ведения с/х вполне бы хватило на это.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 20428
Сократить посевы зерновых намерены нынешней весной в Костанайской области
Отправлено: 26.03.24 - 21:34
//Сократить посевы зерновых намерены нынешней весной в Костанайской области//
/О планах на предстоящую посевную рассказал сегодня, 26 марта, на совещании в областном акимате руководитель управления сельского хозяйства//
Кто эти люди, чем они заняты вообще?
А если кто то не сократит а посеет в два раза больше?
Партбилета лишат?
[Исправлено: alex_60, 26.03.2024 - 22:41]
/О планах на предстоящую посевную рассказал сегодня, 26 марта, на совещании в областном акимате руководитель управления сельского хозяйства//
Кто эти люди, чем они заняты вообще?
А если кто то не сократит а посеет в два раза больше?
Партбилета лишат?
[Исправлено: alex_60, 26.03.2024 - 22:41]
Re: Сократить посевы зерновых намерены нынешней весной в...
Отправлено: 26.03.24 - 21:36
Цитата:
А что, раньше крестьянин думал о том , куда деть своё зерно? Нет, если не шло,разорялся и шёл в ремесленники или батрачить, чем сейчас наше с/х лучше? Почему его постоянно нужно поддерживать? Или это как Антикор не эффективно, но бороться нужно, с чем только непонятно. И без разницы кто стоит у руля МСХ,работал он на селе или нет, нет цели, все знаю, что результата не добиться, но похоронить село у всех кишка тонка.
ACROS:
сбыт
сбыт
А что, раньше крестьянин думал о том , куда деть своё зерно? Нет, если не шло,разорялся и шёл в ремесленники или батрачить, чем сейчас наше с/х лучше? Почему его постоянно нужно поддерживать? Или это как Антикор не эффективно, но бороться нужно, с чем только непонятно. И без разницы кто стоит у руля МСХ,работал он на селе или нет, нет цели, все знаю, что результата не добиться, но похоронить село у всех кишка тонка.
Re: Сократить посевы зерновых намерены нынешней весной в...
Отправлено: 26.03.24 - 21:36
saba:
Деньги на субсидии которые за эти годы выделили[/quo
Я вам напишу про субсидии, время выберу.
Деньги на субсидии которые за эти годы выделили[/quo
Я вам напишу про субсидии, время выберу.
Re: Сократить посевы зерновых намерены нынешней весной в...
Отправлено: 26.03.24 - 21:37
Цитата:
Тоже напишу.
saba:
его постоянно нужно поддерживать
его постоянно нужно поддерживать
Тоже напишу.
Re: Сократить посевы зерновых намерены нынешней весной в...
Отправлено: 26.03.24 - 21:52
Цитата:
Я же не про субсидии как таковые,там понятно бардак. Если мы 30 лет назад после развала Союза знали, что не можем конкурировать с Кубанью или с Украиной почему все эти 30 лет поддерживали "Кабыздоха",чтобы село жило,оно уже практически на Складской.
Поэтому и говорю о некомпетентности правительства. Где нибудь в США давно бы умертвили это с/х и ждали бы , что вырастет на этом месте!
ACROS:
Я вам напишу про субсидии, время выберу.
Я вам напишу про субсидии, время выберу.
Я же не про субсидии как таковые,там понятно бардак. Если мы 30 лет назад после развала Союза знали, что не можем конкурировать с Кубанью или с Украиной почему все эти 30 лет поддерживали "Кабыздоха",чтобы село жило,оно уже практически на Складской.
Поэтому и говорю о некомпетентности правительства. Где нибудь в США давно бы умертвили это с/х и ждали бы , что вырастет на этом месте!
(Пользователи)
- Регистрация:
- 15.04.19
- Сообщений:
- 6
Сократить посевы зерновых намерены нынешней весной в Костанайской области
Отправлено: 26.03.24 - 22:15
Про субсидии.....Не надо их выплачивать вообще. Избавьте крестьян от этой электронно-бумажной волокиты.А взамен освободите от уплаты НДС на ввоз семян из РФ, от уплаты НДС с реализации, от уплаты КПН.И это будет очень мудрое решение, которое позволит освободить от лишней работы чиновников МСХ.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1208
Re: Сократить посевы зерновых намерены нынешней весной в...
Отправлено: 26.03.24 - 23:07
Ничто так не ухудшает жизнь, как меры властей по её улучшению.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 49, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 48
|Зарегистрированные пользователи: maxsaf
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать