Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 23.03.24 - 10:52
Вчера вечером, 22 марта, в Москве, в концертном зале "Крокус сити холл", неизвестные открыли огонь из автомата. По официальным данным, погибли более 60 человек, еще свыше ста получили ранения. Читать новость
Меня удивляют коменты на разных сайтах. Типа, они не похожи на террористов а больше похоже на простых трудяг и строителей. Вот хочется у них спросить. А как должен выглядеть бандит? Как в голливудских фильмах? Такой высокий брутальный дядя с тюремными наколками и накаченой мышечной массой?
Меня удивляют сами новости. Описывают хронологию событий, но при этом не говорят, сколько террористов вошло в Крокус, и кого из них обезоружил мужик-герой, который воспользовался перезарядкой автомата, "парикмахера", "ухо" или вообще не из этой четверки. Сначала писали - было пятеро, потом что одного ликвидировали при задержании. Кто, когда?
mks2703: Это посеять страх. Москва в этом плане защищена (более или менее).
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mks2703: даже, что на 8 марта хотели, но силовики, практически не уходили домой. На выборы тоже все силовики были в напряге, и этих доморощенных террористов повязали бы или постреляли, где-нить на посту ГАИ... Вот практически, чуть ли не месяц силовики были в напряге, тем паче после амерских угроз. Выборы прошли, силовикам дали слабину.
Здесь я с вами полностью согласен, до выборов и на время выборов, все специальные и силовые службы работали без продыху, после выборов сотрудникам служб предоставили выходные, тем более Крокус Сити Холл расположен на территории области а не Москвы, у которой как у столицы больше резерва в сотрудниках определенных служб. Цитата:
mks2703: пысы2: лучший вариант найти следы Украины, тогда многим придется отвернуться от неё...но сложно будет...там весь Запад с веником и тряпками будет зачищать следы...
Наверное лучше дождаться выводов спецслужб, территорию Украины с её нынешней политической и экономической ситуацией легко использовать для транзита террористов и размещения ячеек их организаций.
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alex_60: добавил бы что это нелюди. и это мягко сказано, правила не позволяют
Я поддерживаю вас!
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Vit: Меня удивляют коменты на разных сайтах. Типа, они не похожи на террористов а больше похоже на простых трудяг и строителей. Вот хочется у них спросить. А как должен выглядеть бандит? Как в голливудских фильмах?
Меня супруга тоже спрашивала по этому поводу, почему эти нелюди такие хлюпенькие, я ей говорю а что они должны быть похожи на упитанных не ниже 1.8 м ростом, и с бицепсами? Их задача быть неприметными.
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maxsaf: Меня удивляют сами новости. Описывают хронологию событий, но при этом не говорят, сколько террористов вошло в Крокус, и кого из них обезоружил мужик-герой, который воспользовался перезарядкой автомата, "парикмахера",
Maxsaf, сейчас в СМИ не надо предоставлять всей информации в интересах следствия, это жёлтые СМИ пишут не пойми что и всякие "журналисты", публикации которых здесь некоторые оцифрованные обожают нести как полную ересь в виде "свободный передаст информацию"...
Их задача говорить что надо! Столько всего начитался и в итоге ноль на выходе. В таджиков я не верю почему то,остальное всё туманно. Для себя усвоил две вещи ни России , ни Украине это не нужно было. Ну и тем более Западу. Всё остальное тоже глупо,но в результате этой глупости погибло большое количество человек
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