Отправлено: - 21:51

mks2703: Это посеять страх. Москва в этом плане защищена (более или менее).

mks2703: даже, что на 8 марта хотели, но силовики, практически не уходили домой. На выборы тоже все силовики были в напряге, и этих доморощенных террористов повязали бы или постреляли, где-нить на посту ГАИ... Вот практически, чуть ли не месяц силовики были в напряге, тем паче после амерских угроз. Выборы прошли, силовикам дали слабину.

mks2703: пысы2: лучший вариант найти следы Украины, тогда многим придется отвернуться от неё...но сложно будет...там весь Запад с веником и тряпками будет зачищать следы...

alex_60:

добавил бы что это нелюди. и это мягко сказано, правила не позволяют

Vit:

Меня удивляют коменты на разных сайтах. Типа, они не похожи на террористов а больше похоже на простых трудяг и строителей. Вот хочется у них спросить. А как должен выглядеть бандит? Как в голливудских фильмах?

maxsaf:

Меня удивляют сами новости. Описывают хронологию событий, но при этом не говорят, сколько террористов вошло в Крокус, и кого из них обезоружил мужик-герой, который воспользовался перезарядкой автомата, "парикмахера",

Цитата:Цитата:Здесь я с вами полностью согласен, до выборов и на время выборов, все специальные и силовые службы работали без продыху, после выборов сотрудникам служб предоставили выходные, тем более Крокус Сити Холл расположен на территории области а не Москвы, у которой как у столицы больше резерва в сотрудниках определенных служб.Цитата:Наверное лучше дождаться выводов спецслужб, территорию Украины с её нынешней политической и экономической ситуацией легко использовать для транзита террористов и размещения ячеек их организаций.Цитата:Я поддерживаю вас!Цитата:Меня супруга тоже спрашивала по этому поводу, почему эти нелюди такие хлюпенькие, я ей говорю а что они должны быть похожи на упитанных не ниже 1.8 м ростом, и с бицепсами? Их задача быть неприметными.Цитата:Maxsaf, сейчас в СМИ не надо предоставлять всей информации в интересах следствия, это жёлтые СМИ пишут не пойми что и всякие "журналисты", публикации которых здесь некоторые оцифрованные обожают нести как полную ересь в виде "свободный передаст информацию"...