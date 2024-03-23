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≡ Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
 
 
Страница 39 из 39«1...373839
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48847
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 23.03.24 - 10:52
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Вчера вечером, 22 марта, в Москве, в концертном зале "Крокус сити холл", неизвестные открыли огонь из автомата. По официальным данным, погибли более 60 человек, еще свыше ста получили ранения.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37338
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 26.03.24 - 14:26
#570
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Так делают рабов, загоняя их в средневековье..



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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10070
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 26.03.24 - 14:32
#571
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Цитата:
mks2703:
Уточните какое...

---Ну ты же не дурачок.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10070
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 26.03.24 - 14:37
#572
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37338
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 26.03.24 - 15:26
#573
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Может это сумасшествие?


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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20428
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 26.03.24 - 15:45
#574
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//Тех людей, которые злорадствуют по поводу теракта в "Крокус Сити Холле",
нельзя называть иначе как подонками
заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.//

добавил бы что это нелюди.
и это мягко сказано, правила не позволяют
назвать кто они на самом деле, но думаю и так понятно.



[Исправлено: alex_60, 26.03.2024 - 16:49]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14337
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 26.03.24 - 15:51
#575
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Меня удивляют коменты на разных сайтах. Типа, они не похожи на террористов а больше похоже на простых трудяг и строителей.
Вот хочется у них спросить. А как должен выглядеть бандит? Как в голливудских фильмах? Такой высокий брутальный дядя с тюремными наколками и накаченой мышечной массой?
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1268
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 26.03.24 - 16:06
#576
Комментарий удален модератором.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37338
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 26.03.24 - 17:02
#577
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Цитата:
Vit:
Меня удивляют коменты на разных сайтах. Типа, они не похожи на террористов а больше похоже на простых трудяг и строителей. Вот хочется у них спросить.

Почему же не спрашиваешь у них?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37338
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 26.03.24 - 17:20
#578
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Все таки это были переодетые хохлы..


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37338
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 26.03.24 - 18:25
#579
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Ну вот, начали искать не русских, а если прав Путин и Патрушев, завтра отрезать сперва уши начнут украинцам.
Они же не русские..


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37338
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 26.03.24 - 19:29
#580
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Прикол, Лукашенко сказал что они отправлялись все таки в Белоруссию..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22755
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 26.03.24 - 19:57
#581
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Цитата:
Vit:
Меня удивляют коменты на разных сайтах.

Меня удивляют сами новости. Описывают хронологию событий, но при этом не говорят, сколько террористов вошло в Крокус, и кого из них обезоружил мужик-герой, который воспользовался перезарядкой автомата, "парикмахера", "ухо" или вообще не из этой четверки. Сначала писали - было пятеро, потом что одного ликвидировали при задержании. Кто, когда?
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1268
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 26.03.24 - 20:38
#582
Комментарий удален модератором.
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы/Алма-Ата
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2230
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 26.03.24 - 21:51
#583
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Цитата:
mks2703: Это посеять страх. Москва в этом плане защищена (более или менее).
Цитата:
mks2703: даже, что на 8 марта хотели, но силовики, практически не уходили домой. На выборы тоже все силовики были в напряге, и этих доморощенных террористов повязали бы или постреляли, где-нить на посту ГАИ... Вот практически, чуть ли не месяц силовики были в напряге, тем паче после амерских угроз. Выборы прошли, силовикам дали слабину.

Здесь я с вами полностью согласен, до выборов и на время выборов, все специальные и силовые службы работали без продыху, после выборов сотрудникам служб предоставили выходные, тем более Крокус Сити Холл расположен на территории области а не Москвы, у которой как у столицы больше резерва в сотрудниках определенных служб.
Цитата:
mks2703: пысы2: лучший вариант найти следы Украины, тогда многим придется отвернуться от неё...но сложно будет...там весь Запад с веником и тряпками будет зачищать следы...

Наверное лучше дождаться выводов спецслужб, территорию Украины с её нынешней политической и экономической ситуацией легко использовать для транзита террористов и размещения ячеек их организаций.

Цитата:
alex_60:
добавил бы что это нелюди. и это мягко сказано, правила не позволяют

Я поддерживаю вас!

Цитата:
Vit:
Меня удивляют коменты на разных сайтах. Типа, они не похожи на террористов а больше похоже на простых трудяг и строителей. Вот хочется у них спросить. А как должен выглядеть бандит? Как в голливудских фильмах?

Меня супруга тоже спрашивала по этому поводу, почему эти нелюди такие хлюпенькие, я ей говорю а что они должны быть похожи на упитанных не ниже 1.8 м ростом, и с бицепсами? Их задача быть неприметными.


Цитата:
maxsaf:
Меня удивляют сами новости. Описывают хронологию событий, но при этом не говорят, сколько террористов вошло в Крокус, и кого из них обезоружил мужик-герой, который воспользовался перезарядкой автомата, "парикмахера",

Maxsaf, сейчас в СМИ не надо предоставлять всей информации в интересах следствия, это жёлтые СМИ пишут не пойми что и всякие "журналисты", публикации которых здесь некоторые оцифрованные обожают нести как полную ересь в виде "свободный передаст информацию"...
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4589
Re: Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на...
Отправлено: 26.03.24 - 22:06
#584
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Цитата:
Нурбанчик:
Их задача быть неприметными.

Их задача говорить что надо! Столько всего начитался и в итоге ноль на выходе. В таджиков я не верю почему то,остальное всё туманно. Для себя усвоил две вещи ни России , ни Украине это не нужно было. Ну и тем более Западу. Всё остальное тоже глупо,но в результате этой глупости погибло большое количество человек
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