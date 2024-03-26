Отправлено: - 21:36

ACROS:

сбыт

Цитата:А что, раньше крестьянин думал о том , куда деть своё зерно? Нет, если не шло,разорялся и шёл в ремесленники или батрачить, чем сейчас наше с/х лучше? Почему его постоянно нужно поддерживать? Или это как Антикор не эффективно, но бороться нужно, с чем только непонятно. И без разницы кто стоит у руля МСХ,работал он на селе или нет, нет цели, все знаю, что результата не добиться, но похоронить село у всех кишка тонка.