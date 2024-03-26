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≡ Сократить посевы зерновых намерены нынешней весной в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48847
Сократить посевы зерновых намерены нынешней весной в Костанайской области
Отправлено: 26.03.24 - 20:44
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Если в прошлом году эти культуры занимали 4,4 млн га, то в 2024-м — на 200 тыс. га меньше. О планах на предстоящую посевную рассказал на совещании в облакимате руководитель управления сельского хозяйства Ибрагим БЕКМУХАМЕДОВ.
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1268
Сократить посевы зерновых намерены нынешней весной в Костанайской области
Отправлено: 26.03.24 - 20:44
#1
Комментарий проходит проверку.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6070
Re: Сократить посевы зерновых намерены нынешней весной в...
Отправлено: 26.03.24 - 21:23
#2
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Если решения и притом, стратегического, характера принимают люди облечённые высокой должностью, но абсалютно НЕКОМПЕТЕНТНЫЕ, и ни дня не проработавшие в сельском хозяйстве, я думаю толка не будет.
Пример: - масличные - урожай осенью куда девать; недавно свои проблемы со сбытом овощных на площадке ненужной НП "Атамекен" озвучивали картофеловоды.
Именно- сбыт, реализация своей продукции -т вот главная проблема последних лет.
Диверсификацию проводит, наверное надо, но всё надо продумывать до логического конца, а не так как работает Минсельхоз в последнее время, возглавляемый абсалютно некомпетентными и непрофессиональными министрами: - главное ПРОКУКАРЕКАТЬ про увеличение посевов, а дальше - трава не расти.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4586
Re: Сократить посевы зерновых намерены нынешней весной в...
Отправлено: 26.03.24 - 21:29
#3
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Вопрос Акросу:"Что делают эти весьма упитанные люди в с/х" Собирают статистику? Только прошла статья, что наше овощеводство не имеет возможности конкурировать с Россией. Может тогда стоит отдать эти земли под корма для животноводства, если и это не сработает подвести инфраструктуру и наделить таки наконец всех граждан Казахстана обещанными 10 сотками. Деньги на субсидии которые за эти годы выделили на не эффективные методы ведения с/х вполне бы хватило на это.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20428
Сократить посевы зерновых намерены нынешней весной в Костанайской области
Отправлено: 26.03.24 - 21:34
#4
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//Сократить посевы зерновых намерены нынешней весной в Костанайской области//
/О планах на предстоящую посевную рассказал сегодня, 26 марта, на совещании в областном акимате руководитель управления сельского хозяйства//

Кто эти люди, чем они заняты вообще?

[Исправлено: alex_60, 26.03.2024 - 22:37]
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4586
Re: Сократить посевы зерновых намерены нынешней весной в...
Отправлено: 26.03.24 - 21:36
#5
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Цитата:
ACROS:
сбыт

А что, раньше крестьянин думал о том , куда деть своё зерно? Нет, если не шло,разорялся и шёл в ремесленники или батрачить, чем сейчас наше с/х лучше? Почему его постоянно нужно поддерживать? Или это как Антикор не эффективно, но бороться нужно, с чем только непонятно. И без разницы кто стоит у руля МСХ,работал он на селе или нет, нет цели, все знаю, что результата не добиться, но похоронить село у всех кишка тонка.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6070
Re: Сократить посевы зерновых намерены нынешней весной в...
Отправлено: 26.03.24 - 21:36
#6
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saba:
Деньги на субсидии которые за эти годы выделили[/quo

Я вам напишу про субсидии, время выберу.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6070
Re: Сократить посевы зерновых намерены нынешней весной в...
Отправлено: 26.03.24 - 21:37
#7
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Цитата:
saba:
его постоянно нужно поддерживать


Тоже напишу.
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