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Сократить посевы зерновых намерены нынешней весной в Костанайской области
Сократить посевы зерновых намерены нынешней весной в Костанайской области
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