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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6070
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 19:47
#4426
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Цитата:
maxsaf:
за пропаганду терроризма забанил Абайк


У него не пропаганда- у него выражение своей позиции, своего взгляда на те или иные позиции, немножко отличные от вашей, от моей и от других, он может быть - ошибочным, правильным, инакомыслящим, но это его взгляд. У него - это единичные выстрелы, как бы ответ на выпады оппонентов.

Пропаганда - это немножко или совсем другое- это целенаправленное формирование нужного мнения по тому или иному вопросу и это подразумевает целую систему номенклатурных действии.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22751
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 20:09
#4427
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Цитата:
111:
Это не он

АКРОС больше не АКРОС, или Саба больше не Саба? Что я пропустил?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22751
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 20:14
#4428
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Цитата:
abaika95:
до макса не доходит я вижу что такое религия а что такое секта

Это до тебя не доходит, что секта это тоже религия. Если бы ты противопоставил традиционную религию секте - вопросов бы не было. Но ты противопоставил всю религию секте, религия уже включает в себя как традиционные течения, так и секты, то бишь ответвления от традиционных течений. И то и другое - религия.

[Исправлено: maxsaf, 26.03.2024 - 21:16]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22751
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 20:24
#4429
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Цитата:
abaika95:
Осудил он теракт и чё? А Гуньку в парламенте Канады не осудил Значит поддерживает?))

Инцидент с ссовцем в парламенте исчерпан, виновные наказаны, извинения принесли. И не надо сравнивать это с ужасным терактом в России, который ты так и не осудил из-за того, что тебя кто-то обижает. Не осудил значит поддерживаешь. Без вопросительных знаков.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4586
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 20:52
#4430
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Насчёт забанить не мне судить, скорее всего я не прав,хотя какое там к чёрту не прав. Абайка предлагает в ответ на отрезаные головы резать другие головы и плюс ещё членам семьи отрезать впридачу. Я не верю в такую борьбу с терроризмом,33 раза стану толстовцем головы резать не согласен!!!
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4586
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 20:56
#4431
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И все при этом молча проглотили!!! Давайте устроим новый Холокост вместо евреев будут таджики, так Абайка? Я говорю нужно иногда думать прежде чем говорить!!!
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20428
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 20:59
#4432
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Цитата:
maxsaf:
Не осудил значит поддерживаешь.


////Тех людей, которые злорадствуют по поводу теракта в "Крокус Сити Холле",
нельзя называть иначе как подонками
заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.//
только так.
таких и на форуме видим.

[Исправлено: alex_60, 26.03.2024 - 22:01]
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4586
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 21:00
#4433
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Цитата:
ACROS:
как бы ответ на выпады оппонентов.

Не знаю, не знаю. На мой взгляд диван возвысился и улетел в небеса,перестал контролировать выражения,мы все диванные эксперты, но иногда надо знать меру.Когда говорят, что за преступления человека надо всю его семью вырезать меня сразу колотит!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6070
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 21:10
#4434
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Цитата:
saba:
за преступления человека надо всю его семью вырезать меня сразу колотит!


В Чечне разве не так ?
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4586
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 21:22
#4435
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Цитата:
ACROS:
В Чечне разве не так ?

Именно , а Абайка предлагает это сделать общемировой практикой, против чего трепещут все фибры моей души!!! Нельзя сделать отрезанную голову единицей борьбы с террором!!!!
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15416
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 21:33
#4436
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15416
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 21:37
#4437
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