Отправлено: - 20:14

abaika95:

до макса не доходит я вижу что такое религия а что такое секта

[Исправлено: maxsaf, 26.03.2024 - 21:16]

Цитата:Это до тебя не доходит, что секта это тоже религия. Если бы ты противопоставил традиционную религию секте - вопросов бы не было. Но ты противопоставил всю религию секте, религия уже включает в себя как традиционные течения, так и секты, то бишь ответвления от традиционных течений. И то и другое - религия.