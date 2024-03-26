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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6070
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 19:47
Цитата:
У него не пропаганда- у него выражение своей позиции, своего взгляда на те или иные позиции, немножко отличные от вашей, от моей и от других, он может быть - ошибочным, правильным, инакомыслящим, но это его взгляд. У него - это единичные выстрелы, как бы ответ на выпады оппонентов.
Пропаганда - это немножко или совсем другое- это целенаправленное формирование нужного мнения по тому или иному вопросу и это подразумевает целую систему номенклатурных действии.
maxsaf:
за пропаганду терроризма забанил Абайк
за пропаганду терроризма забанил Абайк
У него не пропаганда- у него выражение своей позиции, своего взгляда на те или иные позиции, немножко отличные от вашей, от моей и от других, он может быть - ошибочным, правильным, инакомыслящим, но это его взгляд. У него - это единичные выстрелы, как бы ответ на выпады оппонентов.
Пропаганда - это немножко или совсем другое- это целенаправленное формирование нужного мнения по тому или иному вопросу и это подразумевает целую систему номенклатурных действии.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 20:09
Цитата:
АКРОС больше не АКРОС, или Саба больше не Саба? Что я пропустил?
111:
Это не он
Это не он
АКРОС больше не АКРОС, или Саба больше не Саба? Что я пропустил?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 20:14
Цитата:
Это до тебя не доходит, что секта это тоже религия. Если бы ты противопоставил традиционную религию секте - вопросов бы не было. Но ты противопоставил всю религию секте, религия уже включает в себя как традиционные течения, так и секты, то бишь ответвления от традиционных течений. И то и другое - религия.
[Исправлено: maxsaf, 26.03.2024 - 21:16]
abaika95:
до макса не доходит я вижу что такое религия а что такое секта
до макса не доходит я вижу что такое религия а что такое секта
Это до тебя не доходит, что секта это тоже религия. Если бы ты противопоставил традиционную религию секте - вопросов бы не было. Но ты противопоставил всю религию секте, религия уже включает в себя как традиционные течения, так и секты, то бишь ответвления от традиционных течений. И то и другое - религия.
[Исправлено: maxsaf, 26.03.2024 - 21:16]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 20:24
Цитата:
Инцидент с ссовцем в парламенте исчерпан, виновные наказаны, извинения принесли. И не надо сравнивать это с ужасным терактом в России, который ты так и не осудил из-за того, что тебя кто-то обижает. Не осудил значит поддерживаешь. Без вопросительных знаков.
abaika95:
Осудил он теракт и чё? А Гуньку в парламенте Канады не осудил Значит поддерживает?))
Осудил он теракт и чё? А Гуньку в парламенте Канады не осудил Значит поддерживает?))
Инцидент с ссовцем в парламенте исчерпан, виновные наказаны, извинения принесли. И не надо сравнивать это с ужасным терактом в России, который ты так и не осудил из-за того, что тебя кто-то обижает. Не осудил значит поддерживаешь. Без вопросительных знаков.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 20:52
Насчёт забанить не мне судить, скорее всего я не прав,хотя какое там к чёрту не прав. Абайка предлагает в ответ на отрезаные головы резать другие головы и плюс ещё членам семьи отрезать впридачу. Я не верю в такую борьбу с терроризмом,33 раза стану толстовцем головы резать не согласен!!!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 20:56
И все при этом молча проглотили!!! Давайте устроим новый Холокост вместо евреев будут таджики, так Абайка? Я говорю нужно иногда думать прежде чем говорить!!!
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 20428
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 20:59
Цитата:
////Тех людей, которые злорадствуют по поводу теракта в "Крокус Сити Холле",
нельзя называть иначе как подонками
заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.//
только так.
таких и на форуме видим.
[Исправлено: alex_60, 26.03.2024 - 22:01]
maxsaf:
Не осудил значит поддерживаешь.
Не осудил значит поддерживаешь.
////Тех людей, которые злорадствуют по поводу теракта в "Крокус Сити Холле",
нельзя называть иначе как подонками
заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.//
только так.
таких и на форуме видим.
[Исправлено: alex_60, 26.03.2024 - 22:01]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 21:00
Цитата:
Не знаю, не знаю. На мой взгляд диван возвысился и улетел в небеса,перестал контролировать выражения,мы все диванные эксперты, но иногда надо знать меру.Когда говорят, что за преступления человека надо всю его семью вырезать меня сразу колотит!
ACROS:
как бы ответ на выпады оппонентов.
как бы ответ на выпады оппонентов.
Не знаю, не знаю. На мой взгляд диван возвысился и улетел в небеса,перестал контролировать выражения,мы все диванные эксперты, но иногда надо знать меру.Когда говорят, что за преступления человека надо всю его семью вырезать меня сразу колотит!
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6070
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 21:10
Цитата:
В Чечне разве не так ?
saba:
за преступления человека надо всю его семью вырезать меня сразу колотит!
за преступления человека надо всю его семью вырезать меня сразу колотит!
В Чечне разве не так ?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 21:22
Цитата:
Именно , а Абайка предлагает это сделать общемировой практикой, против чего трепещут все фибры моей души!!! Нельзя сделать отрезанную голову единицей борьбы с террором!!!!
ACROS:
В Чечне разве не так ?
В Чечне разве не так ?
Именно , а Абайка предлагает это сделать общемировой практикой, против чего трепещут все фибры моей души!!! Нельзя сделать отрезанную голову единицей борьбы с террором!!!!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 21:33
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 21:37
Комментарий проходит проверку.
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