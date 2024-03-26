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≡ Возведение 19-этажки акимат «не поддерживает» - Власти Костаная прокомментировали слухи о возобновлении скандальной стройки возле парка Победы
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48846
Возведение 19-этажки акимат «не поддерживает» - Власти Костаная прокомментировали слухи о возобновлении скандальной стройки возле парка Победы
Отправлено: 26.03.24 - 14:05
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Жители окрестных домов заметили явные, по их мнению, приметы того, что работы на строительстве оживают. Вспомнили, что аким города обещал не допустить возведения еще одного дома, когда прибыл на место аварии (упал кран, погиб человек). И забили тревогу.Обоснована ли она?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6064
Re: Возведение 19-этажки акимат «не поддерживает» - Власти...
Отправлено: 26.03.24 - 14:05
#1
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Цитата://аким города обещал не допустить возведения еще одного дома,//

Ключевое слово: - ОБЕЩАЛ- эта власть уже 32 года обещает что завтра-послезавтра жизнь наладиться и мы будем жить в 30-ке развитых стран мира.
Главное что- ПООБЕЩАЛ- а будет ли оно завтра или не будет - не от него зависит: есть ещё и аким области со своими планами по строительству "высоток" и мне кажеться в СМИ не было его слово о прекращении строительстве на этом месте очередной высотки, да и этот Марар не просто так начал строительство- на кону БОЛЬШИЕ деньги. Тут мнение жильцов - не пляшет.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14337
Возведение 19-этажки акимат «не поддерживает» - Власти Костаная прокомментировали слухи о возобновлении скандальной стройки возле парка Победы
Отправлено: 26.03.24 - 14:30
#2
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Смотрите парк в нью-йорке. Дома не заходят не на метр, не на сантиметр в парк.Людям есть где отдохнуть от городской суеты. Блин ну наши как ослы какие то, лезут и лезут. С стороны базара воткнули дом. Теперь с другой стороны пытаются. Ну если вас бесит название парк победы. Да переименуйте. Люди привыкли к переименованиям.


[Исправлено: Vit, 26.03.2024 - 15:26]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20426
Возведение 19-этажки акимат «не поддерживает» - Власти Костаная прокомментировали слухи о возобновлении скандальной стройки возле парка Победы
Отправлено: 26.03.24 - 14:47
#3
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построят.
все согласовано. документы есть.
причин прекращения строительства нет.
авария. да была.
человек погиб.
зачем то уволенный пришел на стройку во время обеда.
хотя скорее всего это вранье.
так что поезд ушел как говорится.
но виноваты изначально власти.
без их разрешения бы строительства не было.

[Исправлено: alex_60, 26.03.2024 - 15:48]
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1757
Re: Возведение 19-этажки акимат «не поддерживает» - Власти...
Отправлено: 26.03.24 - 15:41
#4
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Цитата:
ACROS:
Тут мнение жильцов - не пляшет.

А по какому праву тут должно играть мнение жильцов? Они эту землю выкупили или ещё какие то права есть кроме как горланить? Есть наш суд самый гуманный суд в мире! Если жильцы считают что они правы, почему не обращаются в суд?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4579
Re: Возведение 19-этажки акимат «не поддерживает» - Власти...
Отправлено: 26.03.24 - 18:55
#5
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У меня хрущёвка в самом центре города,объясните , разъясните что будет потом, если дадут квартиру в том же самом месте, но с гораздо лучшими условиями, я найду место где пережить это. Никто , ничего не объясняет, приходит владелец стройкомпании, который сразу вскипает. Профессионалов нет, переговорщиков нет все дуются друг на друга,работа стоит.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37337
Возведение 19-этажки акимат «не поддерживает» - Власти Костаная прокомментировали слухи о возобновлении скандальной стройки возле парка Победы
Отправлено: 26.03.24 - 19:10
#6
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Цитата:
Vit:
Смотрите парк в нью-йорке.

С каких пор тебе начало нравится, все что делают наши враги?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6064
Re: Возведение 19-этажки акимат «не поддерживает» - Власти...
Отправлено: 26.03.24 - 19:33
#7
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Цитата:
111:
нравится, все что делают наши враги


Потому что: "...учение Маркса всесильно, потому что оно верно...".
Меня поймёт Алекс и Маркс ( по крайней мере-я так думаю судя по его нику) - базис он всегда первичен нежели надстройка, или же бытие определяет сознание, ну и совсем проще: - что первично- материя или сознание( какое всё таки оно крепкое, надёжное и добротное- советское образование).

Идеология идеологией, но желудок крепче и сильней любой идеологии (пример Макса- коврижки перевесили)
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