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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 18:06
Цитата:
Твоя жена с детьми уже в России?
Vit:
Куда тебе ехать. У тебя бизнес. А
Куда тебе ехать. У тебя бизнес. А
Твоя жена с детьми уже в России?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 14337
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 18:14
Цитата:
П.С Родной брат тут похоронен. Кто, если не я буду ухаживать за его могилой. За свою не переживаю, пусть хоть буряном за растёт, мне все равно. А братишки пока я живой должна быть ухоженой.
111:А мы Патриоты) не куда не собираемся. Мне легче тут среди мусульман. Россияне они очень злые.
П.С Родной брат тут похоронен. Кто, если не я буду ухаживать за его могилой. За свою не переживаю, пусть хоть буряном за растёт, мне все равно. А братишки пока я живой должна быть ухоженой.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 18:23
Цитата:
Ну мусульман пока тут мало, настоящих правоверных.
Vit:
Мне легче тут среди мусульман.
Мне легче тут среди мусульман.
Ну мусульман пока тут мало, настоящих правоверных.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 18:24
Обалденная штука, мой отец не озлобился и поэтому у меня нет 2 теть и 3 дядей, да ничего в рамках контр террора.
Я потому ненавижу такие заявления, потому что потом возникает такое, сторож полежал на газете с портретом Сталина и его упекли на 5 лет. Вы хоть день сидели в советской тюрьме? Да ничего посидит , ну не страшно,не фиг было возле чего то там нос тереть. Так? А потом не разобрались, расстрел, членам семьи тоже укорот, через 10 лет реабилитация. Это по Вашему Абайка справедливость?
Я потому ненавижу такие заявления, потому что потом возникает такое, сторож полежал на газете с портретом Сталина и его упекли на 5 лет. Вы хоть день сидели в советской тюрьме? Да ничего посидит , ну не страшно,не фиг было возле чего то там нос тереть. Так? А потом не разобрались, расстрел, членам семьи тоже укорот, через 10 лет реабилитация. Это по Вашему Абайка справедливость?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 18:25
Цитата:
Может потому что ты - узкий?
111:
Но я вот остаюсь, жена тоже туда не захотела, старший в Россию ни ногой. Почему?
Но я вот остаюсь, жена тоже туда не захотела, старший в Россию ни ногой. Почему?
Может потому что ты - узкий?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 18:27
Цитата:
Радуйтесь, потом плакать будете.
111:
Ну мусульман пока тут мало, настоящих правоверных.
Ну мусульман пока тут мало, настоящих правоверных.
Радуйтесь, потом плакать будете.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 18:28
Цитата:
Виталий я вот спросонья выскочил на уральскую машину заправлять, по казахски сказали, возвращается орыс и со мной казакша про погоду, про дорогу,ничего аккырындап друг друга поняли
Vit:
Они уезжаю
Они уезжаю
Виталий я вот спросонья выскочил на уральскую машину заправлять, по казахски сказали, возвращается орыс и со мной казакша про погоду, про дорогу,ничего аккырындап друг друга поняли
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 18:31
Цитата:
Виталий я в тебе никогда и не сомневался,разные бывают экскременты,надеюсь нас никто так не назовёт!!!
Vit:
А мы Патриоты)
А мы Патриоты)
Виталий я в тебе никогда и не сомневался,разные бывают экскременты,надеюсь нас никто так не назовёт!!!
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 20426
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 19:04
Цитата:
кто ж его пустит.
разве что в тюрьму сразу.
[Исправлено: alex_60, 26.03.2024 - 20:12]
Vit:
Куда тебе ехать.
Куда тебе ехать.
кто ж его пустит.
разве что в тюрьму сразу.
[Исправлено: alex_60, 26.03.2024 - 20:12]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 19:07
Цитата:
Это когда?
Тут на форуме уже с 2006 го меня предупреждают и предупреждают, а чего то все нет и нет никого тут.
Ни узбеков с талибана, ни таджиков с ИГИЛА, которые сидят в одном из районов того же Афгана.
Вот нет и все тут.
Мусульмане как были, так и остались и большинство их уезжает в Астану.
maxsaf:
Радуйтесь, потом плакать будете.
Радуйтесь, потом плакать будете.
Это когда?
Тут на форуме уже с 2006 го меня предупреждают и предупреждают, а чего то все нет и нет никого тут.
Ни узбеков с талибана, ни таджиков с ИГИЛА, которые сидят в одном из районов того же Афгана.
Вот нет и все тут.
Мусульмане как были, так и остались и большинство их уезжает в Астану.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 19:27
Цитата:
Это потому что Казахстан - светское государство, а не исламская республика, иначе тебя уже давно за распитие спиртных напитков палками побили прилюдно.
111:
Это когда? Тут на форуме уже с 2006 го меня предупреждают и предупреждают, а чего то все нет и нет никого тут.
Это когда? Тут на форуме уже с 2006 го меня предупреждают и предупреждают, а чего то все нет и нет никого тут.
Это потому что Казахстан - светское государство, а не исламская республика, иначе тебя уже давно за распитие спиртных напитков палками побили прилюдно.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 19:29
Цитата:
Действительно. Наговорил столько, что до Челябинска не доедет, снимут с рейса и сразу в СИЗО.
alex_60:
кто ж его пустит. разве что в тюрьму сразу.
кто ж его пустит. разве что в тюрьму сразу.
Действительно. Наговорил столько, что до Челябинска не доедет, снимут с рейса и сразу в СИЗО.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 19:30
Цитата:
АКРОС с вами не согласен
saba:
Я бы честно говоря за пропаганду терроризма забанил Абайку навечно!!!
Я бы честно говоря за пропаганду терроризма забанил Абайку навечно!!!
АКРОС с вами не согласен
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 19:35
Цитата:
Это не он
maxsaf:
АКРОС с вами не согласен
АКРОС с вами не согласен
Это не он
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 19:37
Цитата:
Иначе был бы у дедушки другой орган как говорится..
Мы же не в Пакистане.
maxsaf:
иначе тебя
иначе тебя
Иначе был бы у дедушки другой орган как говорится..
Мы же не в Пакистане.
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