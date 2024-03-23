Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48846
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 23.03.24 - 10:52
Вчера вечером, 22 марта, в Москве, в концертном зале "Крокус сити холл", неизвестные открыли огонь из автомата. По официальным данным, погибли более 60 человек, еще свыше ста получили ранения.
Читать новость
Читать новость
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 26.03.24 - 14:26
Так делают рабов, загоняя их в средневековье..
best image hosting
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 26.03.24 - 14:32
Цитата:
---Ну ты же не дурачок.
mks2703:
Уточните какое...
Уточните какое...
---Ну ты же не дурачок.
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 26.03.24 - 14:37
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 26.03.24 - 15:26
Может это сумасшествие?
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 20426
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 26.03.24 - 15:45
//Тех людей, которые злорадствуют по поводу теракта в "Крокус Сити Холле",
нельзя называть иначе как подонками
заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.//
добавил бы что это нелюди.
и это мягко сказано, правила не позволяют
назвать кто они на самом деле, но думаю и так понятно.
[Исправлено: alex_60, 26.03.2024 - 16:49]
нельзя называть иначе как подонками
заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.//
добавил бы что это нелюди.
и это мягко сказано, правила не позволяют
назвать кто они на самом деле, но думаю и так понятно.
[Исправлено: alex_60, 26.03.2024 - 16:49]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 14337
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 26.03.24 - 15:51
Меня удивляют коменты на разных сайтах. Типа, они не похожи на террористов а больше похоже на простых трудяг и строителей.
Вот хочется у них спросить. А как должен выглядеть бандит? Как в голливудских фильмах? Такой высокий брутальный дядя с тюремными наколками и накаченой мышечной массой?
Вот хочется у них спросить. А как должен выглядеть бандит? Как в голливудских фильмах? Такой высокий брутальный дядя с тюремными наколками и накаченой мышечной массой?
(Пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 1266
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 26.03.24 - 16:06
Комментарий удален модератором.
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 26.03.24 - 17:02
Цитата:
Почему же не спрашиваешь у них?
Vit:
Меня удивляют коменты на разных сайтах. Типа, они не похожи на террористов а больше похоже на простых трудяг и строителей. Вот хочется у них спросить.
Меня удивляют коменты на разных сайтах. Типа, они не похожи на террористов а больше похоже на простых трудяг и строителей. Вот хочется у них спросить.
Почему же не спрашиваешь у них?
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 26.03.24 - 17:20
Все таки это были переодетые хохлы..
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 26.03.24 - 18:25
Ну вот, начали искать не русских, а если прав Путин и Патрушев, завтра отрезать сперва уши начнут украинцам.
Они же не русские..
Они же не русские..
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 26.03.24 - 19:29
Прикол, Лукашенко сказал что они отправлялись все таки в Белоруссию..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 22748
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 26.03.24 - 19:57
Цитата:
Меня удивляют сами новости. Описывают хронологию событий, но при этом не говорят, сколько террористов вошло в Крокус, и кого из них обезоружил мужик-герой, который воспользовался перезарядкой автомата, "парикмахера", "ухо" или вообще не из этой четверки. Сначала писали - было пятеро, потом что одного ликвидировали при задержании. Кто, когда?
Vit:
Меня удивляют коменты на разных сайтах.
Меня удивляют коменты на разных сайтах.
Меня удивляют сами новости. Описывают хронологию событий, но при этом не говорят, сколько террористов вошло в Крокус, и кого из них обезоружил мужик-герой, который воспользовался перезарядкой автомата, "парикмахера", "ухо" или вообще не из этой четверки. Сначала писали - было пятеро, потом что одного ликвидировали при задержании. Кто, когда?
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 79, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 78
|Зарегистрированные пользователи: maxsaf
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать