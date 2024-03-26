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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37337
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 18:06
#4411
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Цитата:
Vit:
Куда тебе ехать. У тебя бизнес. А

Твоя жена с детьми уже в России?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14337
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 18:14
#4412
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Цитата:
111:
А мы Патриоты) не куда не собираемся. Мне легче тут среди мусульман. Россияне они очень злые.
П.С Родной брат тут похоронен. Кто, если не я буду ухаживать за его могилой. За свою не переживаю, пусть хоть буряном за растёт, мне все равно. А братишки пока я живой должна быть ухоженой.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37337
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 18:23
#4413
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Цитата:
Vit:
Мне легче тут среди мусульман.

Ну мусульман пока тут мало, настоящих правоверных.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4579
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 18:24
#4414
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Обалденная штука, мой отец не озлобился и поэтому у меня нет 2 теть и 3 дядей, да ничего в рамках контр террора.
Я потому ненавижу такие заявления, потому что потом возникает такое, сторож полежал на газете с портретом Сталина и его упекли на 5 лет. Вы хоть день сидели в советской тюрьме? Да ничего посидит , ну не страшно,не фиг было возле чего то там нос тереть. Так? А потом не разобрались, расстрел, членам семьи тоже укорот, через 10 лет реабилитация. Это по Вашему Абайка справедливость?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22748
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 18:25
#4415
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Цитата:
111:
Но я вот остаюсь, жена тоже туда не захотела, старший в Россию ни ногой. Почему?

Может потому что ты - узкий?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22748
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 18:27
#4416
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Цитата:
111:
Ну мусульман пока тут мало, настоящих правоверных.

Радуйтесь, потом плакать будете.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4579
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 18:28
#4417
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Цитата:
Vit:
Они уезжаю

Виталий я вот спросонья выскочил на уральскую машину заправлять, по казахски сказали, возвращается орыс и со мной казакша про погоду, про дорогу,ничего аккырындап друг друга поняли :-)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4579
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 18:31
#4418
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Цитата:
Vit:
А мы Патриоты)

Виталий я в тебе никогда и не сомневался,разные бывают экскременты,надеюсь нас никто так не назовёт!!!
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20426
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 19:04
#4419
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Цитата:
Vit:
Куда тебе ехать.


кто ж его пустит.
разве что в тюрьму сразу.

[Исправлено: alex_60, 26.03.2024 - 20:12]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37337
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 19:07
#4420
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Цитата:
maxsaf:
Радуйтесь, потом плакать будете.

Это когда?
Тут на форуме уже с 2006 го меня предупреждают и предупреждают, а чего то все нет и нет никого тут.
Ни узбеков с талибана, ни таджиков с ИГИЛА, которые сидят в одном из районов того же Афгана.
Вот нет и все тут.
Мусульмане как были, так и остались и большинство их уезжает в Астану.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22748
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 19:27
#4421
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Цитата:
111:
Это когда? Тут на форуме уже с 2006 го меня предупреждают и предупреждают, а чего то все нет и нет никого тут.

Это потому что Казахстан - светское государство, а не исламская республика, иначе тебя уже давно за распитие спиртных напитков палками побили прилюдно.
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22748
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 19:29
#4422
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Цитата:
alex_60:
кто ж его пустит. разве что в тюрьму сразу.

Действительно. Наговорил столько, что до Челябинска не доедет, снимут с рейса и сразу в СИЗО.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22748
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 19:30
#4423
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Цитата:
saba:
Я бы честно говоря за пропаганду терроризма забанил Абайку навечно!!!

АКРОС с вами не согласен
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37337
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 19:35
#4424
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Цитата:
maxsaf:
АКРОС с вами не согласен

Это не он
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37337
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 19:37
#4425
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Цитата:
maxsaf:
иначе тебя

Иначе был бы у дедушки другой орган как говорится..
Мы же не в Пакистане.
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