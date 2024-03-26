Отправлено: - 17:21

saba: Я бы честно говоря за пропаганду терроризма забанил Абайку навечно!!!

saba: У меня от голода в 30 е( избежим термина голодомо) умерла вся семья отца, отец и двое братьев добрались до Башкирии. У отца медаль была за освоение Целины,кого мне благодарить?

saba: Отец рассказывал, как ни за что уводили в тюрьму людей,говорил так должно быть.

saba: Так это весь по Вашему контртреррор?

Цитата:благо у вас таких возможностей нета то раз с вами не согласны вы тут же ТЕРРОР и репрессии решили применить которые так клеймите тут))Цитата:отца он же не озлобился и трудился дальшеЦитата:не бывает НИЗАЧТО бывает за нарушение ПРАВИЛ просто так темболее в тюрьму не водят)Цитата:нет это уже ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕРРОР а не контрерор применяемый в спецслужбистких мероприятиях о которых я вам талдычуа вы переводите тему на общие понятияя вроде как русским языком же изъяснялся в той ветке на террор отдельных сект или партий должен быть зеркальный ответ как у израилявы наших детей не жалеете мы ваших не жалеемв итоге сектор газа размешен под ноль на все упреки европейцев евреи отвечают-идите в одно место, жалейте да террористов а они вам на головы уже сели и режуткакой ответ должен быть на терроризм? милосердие? нет, повторюсь азиаты милосердие считают за слабость, в эту ловушку и попали западные левые политики и либералы а какой тогда?