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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6062
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 16:18
Килиан Мбапе в секунду зарабатывает:- 1 207 тенге; в минуту:- 72 420 тенге, за час: - 4 345 200 тенге; в сутки:- 104 284 800 тенге; за месяц: - 3 128 544 000 тенге; за год: - 37 542 528 000 тенге.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 20425
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 16:21
Цитата:
Вы то сеять то все равно будете?
Цитата:
Погода наладится, будет повеселее.
ACROS:
Как скучно на пенсии!!!
Как скучно на пенсии!!!
Вы то сеять то все равно будете?
Цитата:
ACROS:
С ума можно зайти в четырёх стенах.
С ума можно зайти в четырёх стенах.
Погода наладится, будет повеселее.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 20425
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 16:28
Цитата:
Программист из США Альваро Монторо изобрел необычный онлайн-калькулятор, который помогает почувствовать разницу между миллиардерами и «простыми смертными».
Инструмент в режиме реального времени подсчитывает заработок главы Amazon Джеффа Безоса,
Так вот Безос зарабатывает 3605 долларов в секунду.
Или 1 602 250 тенге.
Например, за 55 секунд Безос заработал достаточно, чтобы купить Tesla Model S. Суммы, заработанной за 70 секунд, хватит, чтобы содержать ребенка с рождения до 17 лет. А за 110 секунд Безос зарабатывает больше, чем президент США за год.
ACROS:
Килиан Мбапе в секунду зарабатывае
Килиан Мбапе в секунду зарабатывае
Программист из США Альваро Монторо изобрел необычный онлайн-калькулятор, который помогает почувствовать разницу между миллиардерами и «простыми смертными».
Инструмент в режиме реального времени подсчитывает заработок главы Amazon Джеффа Безоса,
Так вот Безос зарабатывает 3605 долларов в секунду.
Или 1 602 250 тенге.
Например, за 55 секунд Безос заработал достаточно, чтобы купить Tesla Model S. Суммы, заработанной за 70 секунд, хватит, чтобы содержать ребенка с рождения до 17 лет. А за 110 секунд Безос зарабатывает больше, чем президент США за год.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 4575
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 16:29
Цитата:
Вопрос в том кто победил, увы! У меня от голода в 30 е( избежим термина голодомо) умерла вся семья отца, отец и двое братьев добрались до Башкирии. У отца медаль была за освоение Целины,кого мне благодарить? Отец рассказывал, как ни за что уводили в тюрьму людей,говорил так должно быть. Так это весь по Вашему контртреррор? Поживите с моё потом будете говорить
abaika95:
Вопрос в том кто победил, увы! У меня от голода в 30 е( избежим термина голодомо) умерла вся семья отца, отец и двое братьев добрались до Башкирии. У отца медаль была за освоение Целины,кого мне благодарить? Отец рассказывал, как ни за что уводили в тюрьму людей,говорил так должно быть. Так это весь по Вашему контртреррор? Поживите с моё потом будете говорить
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 4575
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 16:31
Я бы честно говоря за пропаганду терроризма забанил Абайку навечно!!!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 17:04
Цитата:
Это что, бараны, чтоб их завозить?
А русских почему надо оставить в Азии?
Vit:
Вы лучше Путину скажите пусть узбеков, киргизов или казахов завозят.
Вы лучше Путину скажите пусть узбеков, киргизов или казахов завозят.
Это что, бараны, чтоб их завозить?
А русских почему надо оставить в Азии?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 17:06
Цитата:
В деревне хоть бабу какую можно в сарае пожмякать после дискотеки..
Эх, давно не был.
Не жил давно там.
ACROS:
На 6 дней приехал в город и чуть не умер от скуки, ничегоделания и абсалютной
На 6 дней приехал в город и чуть не умер от скуки, ничегоделания и абсалютной
В деревне хоть бабу какую можно в сарае пожмякать после дискотеки..
Эх, давно не был.
Не жил давно там.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 17:11
Цитата:
в 1918 году эсер канигисер убивает урицкого
а эсерка каплан стреляет в ленина
это терроризм
в ответ красные начинают ответный терроризм убивая дворян, интеллигенцию и духовенство
белые на фронте также применяют террор беря в заложники целые деревни
красные отвечают зеркально беря в заложники семьи офицеров
итог в 1922 году большевики побеждают
как ни странно но террор большевики применил именно в ответ
Цитата:
кого я провоцирую и на что?
потрудитесь раскрыть свой наброс Цитата:
незнаю насчет ненависти но то что ментальностью они очень другие это факт
два восточных народа которые в советские времена так толком и не пришли к интернационалу это туркмены и таджики
остались на своей волне и воевали в советской властью до 38 года устраивая набеги
на западе прибалты и западные украинцы которых присоединили позже остальных в 40 году также остались во фронде
отсюда и цивилизационные разногласия
saba:
Это лозунг левых эсеров, не было в мире примеров контртрерора, не обманывайте
Это лозунг левых эсеров, не было в мире примеров контртрерора, не обманывайте
в 1918 году эсер канигисер убивает урицкого
а эсерка каплан стреляет в ленина
это терроризм
в ответ красные начинают ответный терроризм убивая дворян, интеллигенцию и духовенство
белые на фронте также применяют террор беря в заложники целые деревни
красные отвечают зеркально беря в заложники семьи офицеров
итог в 1922 году большевики побеждают
как ни странно но террор большевики применил именно в ответ
Цитата:
saba:
Провокаторов несколько,Максаф, Абайка , без них жить скучно
Провокаторов несколько,Максаф, Абайка , без них жить скучно
кого я провоцирую и на что?
потрудитесь раскрыть свой наброс Цитата:
Vit:
Этот народ действительно другой они очень и очень далеки от российской ментальности. Да че там говорить, они не навидят все русское.
Этот народ действительно другой они очень и очень далеки от российской ментальности. Да че там говорить, они не навидят все русское.
незнаю насчет ненависти но то что ментальностью они очень другие это факт
два восточных народа которые в советские времена так толком и не пришли к интернационалу это туркмены и таджики
остались на своей волне и воевали в советской властью до 38 года устраивая набеги
на западе прибалты и западные украинцы которых присоединили позже остальных в 40 году также остались во фронде
отсюда и цивилизационные разногласия
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 17:21
Цитата:
благо у вас таких возможностей нет
а то раз с вами не согласны вы тут же ТЕРРОР и репрессии решили применить которые так клеймите тут))
Цитата:
отца он же не озлобился и трудился дальше
Цитата:
не бывает НИЗАЧТО бывает за нарушение ПРАВИЛ просто так темболее в тюрьму не водят)
Цитата:
нет это уже ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕРРОР а не контрерор применяемый в спецслужбистких мероприятиях о которых я вам талдычу
а вы переводите тему на общие понятия
я вроде как русским языком же изъяснялся в той ветке на террор отдельных сект или партий должен быть зеркальный ответ как у израиля
вы наших детей не жалеете мы ваших не жалеем
в итоге сектор газа размешен под ноль на все упреки европейцев евреи отвечают-идите в одно место, жалейте да террористов а они вам на головы уже сели и режут
какой ответ должен быть на терроризм? милосердие? нет, повторюсь азиаты милосердие считают за слабость, в эту ловушку и попали западные левые политики и либералы а какой тогда?
saba: Я бы честно говоря за пропаганду терроризма забанил Абайку навечно!!!
благо у вас таких возможностей нет
а то раз с вами не согласны вы тут же ТЕРРОР и репрессии решили применить которые так клеймите тут))
Цитата:
saba: У меня от голода в 30 е( избежим термина голодомо) умерла вся семья отца, отец и двое братьев добрались до Башкирии. У отца медаль была за освоение Целины,кого мне благодарить?
отца он же не озлобился и трудился дальше
Цитата:
saba: Отец рассказывал, как ни за что уводили в тюрьму людей,говорил так должно быть.
не бывает НИЗАЧТО бывает за нарушение ПРАВИЛ просто так темболее в тюрьму не водят)
Цитата:
saba: Так это весь по Вашему контртреррор?
нет это уже ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕРРОР а не контрерор применяемый в спецслужбистких мероприятиях о которых я вам талдычу
а вы переводите тему на общие понятия
я вроде как русским языком же изъяснялся в той ветке на террор отдельных сект или партий должен быть зеркальный ответ как у израиля
вы наших детей не жалеете мы ваших не жалеем
в итоге сектор газа размешен под ноль на все упреки европейцев евреи отвечают-идите в одно место, жалейте да террористов а они вам на головы уже сели и режут
какой ответ должен быть на терроризм? милосердие? нет, повторюсь азиаты милосердие считают за слабость, в эту ловушку и попали западные левые политики и либералы а какой тогда?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 17:22
Цитата:
так если вы настолько старый говорить то я в итоге буду потом один, без вас уже)))) черный юмор
saba: Поживите с моё потом будете говорить
так если вы настолько старый говорить то я в итоге буду потом один, без вас уже)))) черный юмор
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 17:56
Цитата:
111: А русских почему надо оставить в Азии?Они уезжаю. Непереживайте. Скоро не останется. Чу чуть только.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 22742
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 17:56
Цитата:
А чё ты про 20 000 ваших забыл уже?
abaika95:
нет террористы обязательно именно те народы кто недоволен своим геополитическим или эконмическим положением и состоянием баски ирландцы донецкие ополченцы приднестровские боевики сербы боснии абхазы приморские партизаны белые христианские фундаменталисты с американского запада
нет террористы обязательно именно те народы кто недоволен своим геополитическим или эконмическим положением и состоянием баски ирландцы донецкие ополченцы приднестровские боевики сербы боснии абхазы приморские партизаны белые христианские фундаменталисты с американского запада
А чё ты про 20 000 ваших забыл уже?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 17:58
Цитата:
Но я вот остаюсь, жена тоже туда не захотела, старший в Россию ни ногой.
Почему?
Vit:
Они уезжаю
Они уезжаю
Но я вот остаюсь, жена тоже туда не захотела, старший в Россию ни ногой.
Почему?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 18:00
Цитата:
111: Но я вот остаюсь, жена тоже туда не захотела, старший в Россию ни ногойКуда тебе ехать. У тебя бизнес. А старший вроде в Европу собирался. Ну он ещё в росте. Позже примет решения
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 18:03
Цитата:
А что, русские только самые нищие уезжают?
А смысл?
[Исправлено: 111, 26.03.2024 - 19:05]
Vit:
Куда тебе ехать. У тебя бизнес
Куда тебе ехать. У тебя бизнес
А что, русские только самые нищие уезжают?
А смысл?
[Исправлено: 111, 26.03.2024 - 19:05]
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