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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6062
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 16:18
#4396
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Килиан Мбапе в секунду зарабатывает:- 1 207 тенге; в минуту:- 72 420 тенге, за час: - 4 345 200 тенге; в сутки:- 104 284 800 тенге; за месяц: - 3 128 544 000 тенге; за год: - 37 542 528 000 тенге.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20425
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 16:21
#4397
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Цитата:
ACROS:
Как скучно на пенсии!!!


Вы то сеять то все равно будете?

Цитата:
ACROS:
С ума можно зайти в четырёх стенах.


Погода наладится, будет повеселее.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20425
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 16:28
#4398
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Цитата:
ACROS:
Килиан Мбапе в секунду зарабатывае


Программист из США Альваро Монторо изобрел необычный онлайн-калькулятор, который помогает почувствовать разницу между миллиардерами и «простыми смертными».
Инструмент в режиме реального времени подсчитывает заработок главы Amazon Джеффа Безоса,
Так вот Безос зарабатывает 3605 долларов в секунду.
Или 1 602 250 тенге.
Например, за 55 секунд Безос заработал достаточно, чтобы купить Tesla Model S. Суммы, заработанной за 70 секунд, хватит, чтобы содержать ребенка с рождения до 17 лет. А за 110 секунд Безос зарабатывает больше, чем президент США за год.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4575
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 16:29
#4399
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Цитата:
abaika95:

Вопрос в том кто победил, увы! У меня от голода в 30 е( избежим термина голодомо) умерла вся семья отца, отец и двое братьев добрались до Башкирии. У отца медаль была за освоение Целины,кого мне благодарить? Отец рассказывал, как ни за что уводили в тюрьму людей,говорил так должно быть. Так это весь по Вашему контртреррор? Поживите с моё потом будете говорить
Профайл
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4575
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 16:31
#4400
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Я бы честно говоря за пропаганду терроризма забанил Абайку навечно!!!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37330
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 17:04
#4401
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Цитата:
Vit:
Вы лучше Путину скажите пусть узбеков, киргизов или казахов завозят.

Это что, бараны, чтоб их завозить?
А русских почему надо оставить в Азии?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37330
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 17:06
#4402
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Цитата:
ACROS:
На 6 дней приехал в город и чуть не умер от скуки, ничегоделания и абсалютной

В деревне хоть бабу какую можно в сарае пожмякать после дискотеки..
Эх, давно не был.
Не жил давно там.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15414
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 17:11
#4403
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Цитата:
saba:
Это лозунг левых эсеров, не было в мире примеров контртрерора, не обманывайте

в 1918 году эсер канигисер убивает урицкого
а эсерка каплан стреляет в ленина
это терроризм
в ответ красные начинают ответный терроризм убивая дворян, интеллигенцию и духовенство
белые на фронте также применяют террор беря в заложники целые деревни
красные отвечают зеркально беря в заложники семьи офицеров

итог в 1922 году большевики побеждают
как ни странно но террор большевики применил именно в ответ

Цитата:
saba:
Провокаторов несколько,Максаф, Абайка , без них жить скучно

кого я провоцирую и на что?
потрудитесь раскрыть свой наброс Цитата:
Vit:
Этот народ действительно другой они очень и очень далеки от российской ментальности. Да че там говорить, они не навидят все русское.

незнаю насчет ненависти но то что ментальностью они очень другие это факт

два восточных народа которые в советские времена так толком и не пришли к интернационалу это туркмены и таджики
остались на своей волне и воевали в советской властью до 38 года устраивая набеги
на западе прибалты и западные украинцы которых присоединили позже остальных в 40 году также остались во фронде

отсюда и цивилизационные разногласия
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15414
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 17:21
#4404
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Цитата:
saba: Я бы честно говоря за пропаганду терроризма забанил Абайку навечно!!!

благо у вас таких возможностей нет
а то раз с вами не согласны вы тут же ТЕРРОР и репрессии решили применить которые так клеймите тут))

Цитата:
saba: У меня от голода в 30 е( избежим термина голодомо) умерла вся семья отца, отец и двое братьев добрались до Башкирии. У отца медаль была за освоение Целины,кого мне благодарить?


отца он же не озлобился и трудился дальше

Цитата:
saba: Отец рассказывал, как ни за что уводили в тюрьму людей,говорил так должно быть.


не бывает НИЗАЧТО бывает за нарушение ПРАВИЛ просто так темболее в тюрьму не водят)

Цитата:
saba: Так это весь по Вашему контртреррор?


нет это уже ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕРРОР а не контрерор применяемый в спецслужбистких мероприятиях о которых я вам талдычу
а вы переводите тему на общие понятия
я вроде как русским языком же изъяснялся в той ветке на террор отдельных сект или партий должен быть зеркальный ответ как у израиля
вы наших детей не жалеете мы ваших не жалеем
в итоге сектор газа размешен под ноль на все упреки европейцев евреи отвечают-идите в одно место, жалейте да террористов а они вам на головы уже сели и режут
какой ответ должен быть на терроризм? милосердие? нет, повторюсь азиаты милосердие считают за слабость, в эту ловушку и попали западные левые политики и либералы а какой тогда?
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15414
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 17:22
#4405
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Цитата:
saba: Поживите с моё потом будете говорить


так если вы настолько старый говорить то я в итоге буду потом один, без вас уже)))) черный юмор
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14336
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 17:56
#4406
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Цитата:
111: А русских почему надо оставить в Азии?
Они уезжаю. Непереживайте. Скоро не останется. Чу чуть только.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22742
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 17:56
#4407
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Цитата:
abaika95:
нет террористы обязательно именно те народы кто недоволен своим геополитическим или эконмическим положением и состоянием баски ирландцы донецкие ополченцы приднестровские боевики сербы боснии абхазы приморские партизаны белые христианские фундаменталисты с американского запада

А чё ты про 20 000 ваших забыл уже?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37330
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 17:58
#4408
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Цитата:
Vit:
Они уезжаю

Но я вот остаюсь, жена тоже туда не захотела, старший в Россию ни ногой.
Почему?
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14336
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 18:00
#4409
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Цитата:
111: Но я вот остаюсь, жена тоже туда не захотела, старший в Россию ни ногой
Куда тебе ехать. У тебя бизнес. А старший вроде в Европу собирался. Ну он ещё в росте. Позже примет решения
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37330
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 18:03
#4410
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Цитата:
Vit:
Куда тебе ехать. У тебя бизнес

А что, русские только самые нищие уезжают?
А смысл?

[Исправлено: 111, 26.03.2024 - 19:05]
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