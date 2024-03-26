Отправлено: - 17:19

На утечку газа в мкрн. Северный, возле дома № 232/1, пожаловались местные жители в социальных сетях. По их словам, службы работали на месте до 3 часов ночи, но так и не откопали нужный участок. А утром на месте работников уже не было.