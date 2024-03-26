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≡ Утечку на газопроводе в селе Заречное Костанайского района прокомментировали в АО "КазТрансГаз Аймак"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48846
Утечку на газопроводе в селе Заречное Костанайского района прокомментировали в АО "КазТрансГаз Аймак"
Отправлено: 26.03.24 - 17:19
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На утечку газа в мкрн. Северный, возле дома № 232/1, пожаловались местные жители в социальных сетях. По их словам, службы работали на месте до 3 часов ночи, но так и не откопали нужный участок. А утром на месте работников уже не было.
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§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
244
Re: Утечку на газопроводе в селе Заречное Костанайского района...
Отправлено: 26.03.24 - 17:19
#1
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"Ушли искать выход" :-x да уж, где искать, зачем искать, как искать, слишком много вопросов, мало ответов, а аким района где? Детский сад какой-то
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