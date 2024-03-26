Отправлено: - 13:46

111:

В Канаде с ним лично работу такую ведут? Или он хороший украинец и как он это доказывает?

Цитата:Конечно не ведутЕсли у них украинцы ссовцы в парламенте сидятТо на Макса то им вообще плеватьУкраинская диаспора Канады очень мощнаяИменно они фанатично навязывают идею Украине поклонения ссовцам так как они в целом являются потомками сбежавших туда галичан и полицаевИ именно канадские и американские украинцы больше всех донатят на ВСУ и требуют от США и Канады вмешаться в войнуЧто пророссийский Макс им там противопоставляет? Да ничегоСидит тише воды ниже травы))Попробуй пикнуть там против нихТут же выпнут из страны так как у них есть лобби в правительствеТак что все его потуги кому то что-то тут доказать смысла не имеют)Осудил он теракт и чё? А Гуньку в парламенте Канады не осудилЗначит поддерживает?))