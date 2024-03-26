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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37323
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 13:29
#4381
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Назад в 90е
А куда вы хотели, в будущее?


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37323
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 13:32
#4382
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Тут мы видим, как русские артисты сходят с ума..


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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15411
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 13:41
#4383
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За последние два года

Массовые убийства в России связаны именно с таджиками сейчас
В 2022 году на полигоне под Белгородом два призванных таджика расстреляли своих сослуживцев убив 40 человек
2024 год 4 таджика расстреляли 150 человек

Бытовые конфликты мигрантов? Опять же таджики
В Челябинске зарезали подростка (причем таджики курсанты МВД)
Драки с другими мигрантами тоже таджики провоцируют

Что ими движет? Религия? спорно
Деньги и месть за свое положение ближе

Эти 4 таджика русский то не знали работая в России
Как это возможно вообще? Их никто не социализировал не проверял а те видимо и не шибко стремились вливаться
Просто заехали в страну на шару заработать
Итог 150 трупов

Я бывая в России не раз сталкивался с таджикской диаспорой
Там другой мир
Афганистан им ближе чем кто либо
Таджики более всех мигрантов фанатичные и далёкие от российской ментальности люди

Узбеки и кыргызы сразу пытаются вливаться в социум
Эти же нет
Везут стариков своих, жен,детей
Берут ещё жён
Живут кучно анклавами
Всех вокруг считая врагами
Язык не учат
Даже своих единоверцев считают отбросами

Их идеология что Точики это бывшие персидские дворяне и Самарканд и Бухара их города незаконно отобранные
Узбеки их мягко говоря не любят за такие речи

А какая реакция России? Ай пофиг
Снимают про равшанов и джамшутов сериалы
Ржут
Думают что все приезжие безобидные добряки
Реальность в итоге бьёт больно
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15411
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 13:46
#4384
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Цитата:
111:
В Канаде с ним лично работу такую ведут? Или он хороший украинец и как он это доказывает?

Конечно не ведут
Если у них украинцы ссовцы в парламенте сидят
То на Макса то им вообще плевать
Украинская диаспора Канады очень мощная
Именно они фанатично навязывают идею Украине поклонения ссовцам так как они в целом являются потомками сбежавших туда галичан и полицаев
И именно канадские и американские украинцы больше всех донатят на ВСУ и требуют от США и Канады вмешаться в войну
Что пророссийский Макс им там противопоставляет? Да ничего

Сидит тише воды ниже травы))
Попробуй пикнуть там против них
Тут же выпнут из страны так как у них есть лобби в правительстве

Так что все его потуги кому то что-то тут доказать смысла не имеют)

Осудил он теракт и чё? А Гуньку в парламенте Канады не осудил
Значит поддерживает?))
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10070
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 14:26
#4385
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----Вам это ещё не надоело ? :-x
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20425
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 14:36
#4386
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ну про второго то понятно, который без справки.
там клиника
а абайка95 зачем все месит кругами одно и тоже
изо дня в день.
неужели так приперло что есть нечего.
или кредиты давят.
позиция выражена, она понятна.
все вроде, нет, надо воду в ступе толочь.
да плюс еще взялся клинику второго комментировать,
который считает что ИГ и Талибан это одно и тоже.

[Исправлено: alex_60, 26.03.2024 - 16:15]
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4574
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 14:50
#4387
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Цитата:
abaika95:
Это исторический факт

Это лозунг левых эсеров, не было в мире примеров контртрерора, не обманывайте.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14334
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 14:52
#4388
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Цитата:
abaika95: Таджики более всех мигрантов фанатичные и далёкие от российской ментальности люди
Наконец-то я услышал. Я уже много раз писал про это. . Я тоже Абайка часто с ними пересекаюсь. Этот народ действительно другой они очень и очень далеки от российской ментальности. Да че там говорить, они не навидят все русское. Даже я родившийся в Азии и привыкший к мусульманам чувствую себя в их окружении очень не комфортно. И ещё есть такой момент. Например, у казахов хорошо развито чувство юмора, с тобой может чужой пошутить пообщаться. А у таджиков чувство юмора отсутствует полностью. Они я б сказал агресивны ко всему. Наверно это природой им так заложено :-x
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4574
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 14:59
#4389
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Провокаторов несколько,Максаф, Абайка , без них жить скучно
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10070
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 15:00
#4390
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Цитата:
Vit:
А у таджиков чувство юмора отсутствует полностью. Они я б сказал агресивны ко всему.

---Встречу - спрошу :lol: ;-) :-x
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14334
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 15:20
#4391
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Цитата:
Гога: Встречу - спрошу
Да че там спрашивать. Чужие они вам. Вы лучше Путину скажите пусть узбеков, киргизов или казахов завозят. Они на много ближе и родней. И не будет проблем.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20425
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 15:25
#4392
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Цитата:
Vit:


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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20425
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 15:38
#4393
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Арестович выдал причастность Киева
к теракту в «Крокусе» фразой «мы убили».
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6062
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 16:07
#4394
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Цитата:
Гога:
спрошу


Не будет вашим последним вопросом ??
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6062
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 16:10
#4395
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Цитата:
alex_60:



Как скучно на пенсии!!!

На 6 дней приехал в город и чуть не умер от скуки, ничегоделания и абсалютной НИКОМУНЕНУЖНОСТИ.
Как вы на пенсии?? Наверное где то работаете или что в этом роде ?? С ума можно зайти в четырёх стенах.
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