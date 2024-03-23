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≡ Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
 
 
Страница 39 из 39«1...373839
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48845
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 23.03.24 - 10:52
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Вчера вечером, 22 марта, в Москве, в концертном зале "Крокус сити холл", неизвестные открыли огонь из автомата. По официальным данным, погибли более 60 человек, еще свыше ста получили ранения.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37323
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 26.03.24 - 14:26
#570
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Так делают рабов, загоняя их в средневековье..



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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10070
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 26.03.24 - 14:32
#571
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Цитата:
mks2703:
Уточните какое...

---Ну ты же не дурачок.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10070
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 26.03.24 - 14:37
#572
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37323
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 26.03.24 - 15:26
#573
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Может это сумасшествие?


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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20425
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 26.03.24 - 15:45
#574
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//Тех людей, которые злорадствуют по поводу теракта в "Крокус Сити Холле",
нельзя называть иначе как подонками
заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.//

добавил бы что это нелюди.
и это мягко сказано, правила не позволяют
назвать кто они на самом деле, но думаю и так понятно.



[Исправлено: alex_60, 26.03.2024 - 16:49]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14334
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 26.03.24 - 15:51
#575
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Меня удивляют коменты на разных сайтах. Типа, они не похожи на террористов а больше похоже на простых трудяг и строителей.
Вот хочется у них спросить. А как должен выглядеть бандит? Как в голливудских фильмах? Такой высокий брутальный дядя с тюремными наколками и накаченой мышечной массой?
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1266
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 26.03.24 - 16:06
#576
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