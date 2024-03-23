Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент

Отправлено: - 15:51

Меня удивляют коменты на разных сайтах. Типа, они не похожи на террористов а больше похоже на простых трудяг и строителей.

Вот хочется у них спросить. А как должен выглядеть бандит? Как в голливудских фильмах? Такой высокий брутальный дядя с тюремными наколками и накаченой мышечной массой?