Массовые убийства в России связаны именно с таджиками сейчас В 2022 году на полигоне под Белгородом два призванных таджика расстреляли своих сослуживцев убив 40 человек 2024 год 4 таджика расстреляли 150 человек
Бытовые конфликты мигрантов? Опять же таджики В Челябинске зарезали подростка (причем таджики курсанты МВД) Драки с другими мигрантами тоже таджики провоцируют
Что ими движет? Религия? спорно Деньги и месть за свое положение ближе
Эти 4 таджика русский то не знали работая в России Как это возможно вообще? Их никто не социализировал не проверял а те видимо и не шибко стремились вливаться Просто заехали в страну на шару заработать Итог 150 трупов
Я бывая в России не раз сталкивался с таджикской диаспорой Там другой мир Афганистан им ближе чем кто либо Таджики более всех мигрантов фанатичные и далёкие от российской ментальности люди
Узбеки и кыргызы сразу пытаются вливаться в социум Эти же нет Везут стариков своих, жен,детей Берут ещё жён Живут кучно анклавами Всех вокруг считая врагами Язык не учат Даже своих единоверцев считают отбросами
Их идеология что Точики это бывшие персидские дворяне и Самарканд и Бухара их города незаконно отобранные Узбеки их мягко говоря не любят за такие речи
А какая реакция России? Ай пофиг Снимают про равшанов и джамшутов сериалы Ржут Думают что все приезжие безобидные добряки Реальность в итоге бьёт больно
111: В Канаде с ним лично работу такую ведут? Или он хороший украинец и как он это доказывает?
Конечно не ведут Если у них украинцы ссовцы в парламенте сидят То на Макса то им вообще плевать Украинская диаспора Канады очень мощная Именно они фанатично навязывают идею Украине поклонения ссовцам так как они в целом являются потомками сбежавших туда галичан и полицаев И именно канадские и американские украинцы больше всех донатят на ВСУ и требуют от США и Канады вмешаться в войну Что пророссийский Макс им там противопоставляет? Да ничего
Сидит тише воды ниже травы)) Попробуй пикнуть там против них Тут же выпнут из страны так как у них есть лобби в правительстве
Так что все его потуги кому то что-то тут доказать смысла не имеют)
Осудил он теракт и чё? А Гуньку в парламенте Канады не осудил Значит поддерживает?))
ну про второго то понятно, который без справки. там клиника а абайка95 зачем все месит кругами одно и тоже изо дня в день. неужели так приперло что есть нечего. или кредиты давят. позиция выражена, она понятна. все вроде, нет, надо воду в ступе толочь. да плюс еще взялся клинику второго комментировать, который считает что ИГ и Талибан это одно и тоже.
abaika95: Таджики более всех мигрантов фанатичные и далёкие от российской ментальности люди
Наконец-то я услышал. Я уже много раз писал про это. . Я тоже Абайка часто с ними пересекаюсь. Этот народ действительно другой они очень и очень далеки от российской ментальности. Да че там говорить, они не навидят все русское. Даже я родившийся в Азии и привыкший к мусульманам чувствую себя в их окружении очень не комфортно. И ещё есть такой момент. Например, у казахов хорошо развито чувство юмора, с тобой может чужой пошутить пообщаться. А у таджиков чувство юмора отсутствует полностью. Они я б сказал агресивны ко всему. Наверно это природой им так заложено
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