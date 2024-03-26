Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Возведение 19-этажки акимат «не поддерживает» - Власти Костаная прокомментировали слухи о возобновлении скандальной стройки возле парка Победы
Возведение 19-этажки акимат «не поддерживает» - Власти Костаная прокомментировали слухи о возобновлении скандальной стройки возле парка Победы
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 47, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 46
|Зарегистрированные пользователи: Гога
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать