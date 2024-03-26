Re: Возведение 19-этажки акимат «не поддерживает» - Власти...

Отправлено: - 14:05

Цитата://аким города обещал не допустить возведения еще одного дома,//



Ключевое слово: - ОБЕЩАЛ- эта власть уже 32 года обещает что завтра-послезавтра жизнь наладиться и мы будем жить в 30-ке развитых стран мира.

Главное что- ПООБЕЩАЛ- а будет ли оно завтра или не будет - не от него зависит: есть ещё и аким области со своими планами по строительству "высоток" и мне кажеться в СМИ не было его слово о прекращении строительстве на этом месте очередной высотки, да и этот Марар не просто так начал строительство- на кону БОЛЬШИЕ деньги. Тут мнение жильцов - не пляшет.