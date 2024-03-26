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≡ Возведение 19-этажки акимат «не поддерживает» - Власти Костаная прокомментировали слухи о возобновлении скандальной стройки возле парка Победы
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48844
Возведение 19-этажки акимат «не поддерживает» - Власти Костаная прокомментировали слухи о возобновлении скандальной стройки возле парка Победы
Отправлено: 26.03.24 - 14:05
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Жители окрестных домов заметили явные, по их мнению, приметы того, что работы на строительстве оживают. Вспомнили, что аким города обещал не допустить возведения еще одного дома, когда прибыл на место аварии (упал кран, погиб человек). И забили тревогу.Обоснована ли она?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6059
Re: Возведение 19-этажки акимат «не поддерживает» - Власти...
Отправлено: 26.03.24 - 14:05
#1
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Цитата://аким города обещал не допустить возведения еще одного дома,//

Ключевое слово: - ОБЕЩАЛ- эта власть уже 32 года обещает что завтра-послезавтра жизнь наладиться и мы будем жить в 30-ке развитых стран мира.
Главное что- ПООБЕЩАЛ- а будет ли оно завтра или не будет - не от него зависит: есть ещё и аким области со своими планами по строительству "высоток" и мне кажеться в СМИ не было его слово о прекращении строительстве на этом месте очередной высотки, да и этот Марар не просто так начал строительство- на кону БОЛЬШИЕ деньги. Тут мнение жильцов - не пляшет.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14331
Re: Возведение 19-этажки акимат «не поддерживает» - Власти...
Отправлено: 26.03.24 - 14:30
#2
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Смотрите парк в нью-йорке. Дома не захотят не на метр, не на сантиметр в парк.Людям есть где отдохнуть от городской суеты. Блин ну наши как ослы какие то, лезут и лезут. С стороны базара воткнули дом. Теперь с другой стороны пытаются. Ну если вас бесит название парк победы. Да переименуйте. Люди привыкли к переименованиям.
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