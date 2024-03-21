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≡ Что один паблик сказал и показал... - Как быть, если вас обидели в Интернете? Рассказываем об опыте жительницы Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48843
Что один паблик сказал и показал... - Как быть, если вас обидели в Интернете? Рассказываем об опыте жительницы Костаная
Отправлено: 21.03.24 - 19:17
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Пост на страничке ilovekostanay в социальной сети Instagram, опубликованный в августе 2023 года, стал поводом для иска. Жительница Костаная Дарья БУЛАЕВА просила суд признать несоответствующей действительности информацию, изложенную в посте, принести публичное извинение и возместить моральный ущерб. Ответчик - не администрация паблика, а непосредственный автор поста. Сначала решение вынес городской, а 29 февраля - областной суд.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6797
Re: Что один паблик сказал и показал... - Как быть, если вас...
Отправлено: 21.03.24 - 19:17
#1
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Ситуация мизерная,но за то расписали как будто что-то грандиозное случилась
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15408
Re: Что один паблик сказал и показал... - Как быть, если вас...
Отправлено: 21.03.24 - 21:24
#2
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о интересно
это же тот же самый паблик с которым пыталось байговать НГ из за перепечатки материала без опубликования автора?)

так понимаю этот паблик гремит уже по стране со своими публикациями и всегда выходит сухим из воды как так?
сколько жалоб на него уже было и ничего
разве владелец аккаунта на котором публикуются данные не должен отвечать за клевету также как и автор?
или хотят сказать что админ не в казахстане живет?)) мне кажется в казахстане)
так почему его не трогают? вопросы, вопросы)

журналисты НГ вы же раньше славились расследованиями, ну проведите работу по деанонамизации этого паблика темболее вы же сами от него пострадали тоесть есть профессиональный мотив
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15408
Re: Что один паблик сказал и показал... - Как быть, если вас...
Отправлено: 26.03.24 - 11:32
#3
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вот интересно
Нг вам уже в комментариях под постом в инстаграме открыто написали кто является админом этого паблика
то есть за вас провели работу)
пробить эту инфу не является каким либо супер сложным действием
закажите рекламу админу он вам скинет свой номер куда оплачивать))
всё
номер телефона заводим в каспи там высвечивается имя и первая буква фамилии))
забивай это имя в его паблик в вк
и вуаля находим искомого человека с полным фио
что сложного?))
теперь у вас все основания спросить с него за тот материал с архимедом
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