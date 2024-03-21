Re: Что один паблик сказал и показал... - Как быть, если вас...

Отправлено: - 21:24

о интересно

это же тот же самый паблик с которым пыталось байговать НГ из за перепечатки материала без опубликования автора?)



так понимаю этот паблик гремит уже по стране со своими публикациями и всегда выходит сухим из воды как так?

сколько жалоб на него уже было и ничего

разве владелец аккаунта на котором публикуются данные не должен отвечать за клевету также как и автор?

или хотят сказать что админ не в казахстане живет?)) мне кажется в казахстане)

так почему его не трогают? вопросы, вопросы)



журналисты НГ вы же раньше славились расследованиями, ну проведите работу по деанонамизации этого паблика темболее вы же сами от него пострадали тоесть есть профессиональный мотив