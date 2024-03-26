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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20414
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 11:14
#4366
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Ой, кто то день назад писюлькал
Что на макса он не реагирует и не читает, потому что он плохой.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15408
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 11:14
#4367
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до макса не доходит я вижу

что такое религия а что такое секта


религия это когда папа римский призывает идти убивать неверных на ближний восток
а секта это когда часть верующих решили что они самые лучшие верующие чем остальные и начинают мочить своих же единоверцев

напоминаю самые страшные теракты современности происходят в пакистане, ираке и афганистане
там кто живет?

и самое интересное
почему нет татар террористов? чувашей? гагаузов? туркмен? они же мусульмане тоже
нет террористы обязательно именно те народы кто недоволен своим геополитическим или эконмическим положением и состоянием

баски
ирландцы
донецкие ополченцы
приднестровские боевики
сербы боснии
абхазы
приморские партизаны
белые христианские фундаменталисты с американского запада


кто совершил самый страшный теракт в истории сша до 11 сентября?
белый сектант
взорвавший здание где погибло 200 человек
включая детей из детского сада
а до него кто?
белый сектант
подпаливший себя и свою секту во время штурма
70 трупов включая детей

макс будут от тебя выводы по всему христианству или промолчишь как всегда?
жду)
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4569
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 11:14
#4368
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Цитата:
abaika95:
потомучто неловко становится

Это вряд ли! Забыл как называется в психологии для себя он непогрешим.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15408
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 11:21
#4369
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Цитата:
saba:
Максаф несколько консервативен

мммм мне кажется даже консерваторы могут оттопырить пальчик и загуглить нужную инфу чтобы не попадать в просак)
максу термин консерватор не подходит) Цитата:
saba:
но слова про Казахстан и пустой холодильник прозвучали смешно. Он думает что Казахстан такой же как и тогда , когда он уехал,

это типичная болезнь всех поуехов

они там живут в своем маленьком мирке мигрантов
он сидит в русскоязычной общине своей деревни
а какие там темы для разговоров? как на родине все плохо
живут прошлым
он же не может для себя признать что уровень жизни на родине стал вполе такой же как у него в канаде
это будет удар по самолюбию
поэтому ему необходимо цеплятся за тригеры которые дадут ему ложное осознание собственной значимости и правильности выбора)
поэтому он и признался что заходит на форум чисто поржать
серьезный диалог то он не вывозит как мы видим

произошел теракт-поржать
пожар, потоп, землетрясение-поржать
вот и весь их интеллектуальный вклад
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15408
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 11:24
#4370
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Цитата:
maxsaf:
Абайка, тут Путин просил тебе передать, и я разделяю эту точку зрения:

путин официально обвинил украину


то есть украина по мнению путина это супер мощное государство с мощнейшими спецслужбами которое умудряется руководить ИГИЛ в ираке откуда вербует таджиков исламистов
а еще украина обучает террористов в турции

вопрос а зачем путин вообще рыпнулся то на такое мощное государство тогда и 2 года победить не может и которое может по всему миру совершать сложнейшие операции от взрыва северных потоков до терактов в мокве?))
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4569
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 11:27
#4371
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Цитата:
abaika95:
сколько убито христианами людей и сколько другими религиями и идеями? хотя бы в 20 веке

В общем то интересно, клеймят США за войны во всём мире, американцы по большей части христиане.
Делаем вывод война дело христианское, террор мусульманское, ил я неправильный вывод сделал из Ваших слов Максаф? Надо думать над словами прежде чем озвучивать,это просто совет.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4569
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 12:31
#4372
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Для Абайки, к сожалению не мог сразу ответить. То что Вы предлагаете 100 раз проходили. В итоге антитеррор почему то всегда становится террором причём против собственного населения. Все самые ужасные преступления в мире делались под благовидным предлогом, сейчас то же самое. Я ни в коей мере не толстовец, хотя не вижу в этом ничего плохого. Простой пример у Вас спросил 111 этих тоже резать, Вы им отвечаете этих нельзя потому что... Где Вы наберёте умных исполнителей , которые СПРАВЕДЛИВО будут решать, кому можно отрубать головы, а кому нельзя? Плюс семьи преступников , которые Вы решили отдать на заклание. Не много ли на себя берёте? В конце жизни не будут сниться кровавые мальчики?
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4569
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 12:32
#4373
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Очень долго читал всё, просто после работы трудно сразу вникнуть. Самое прикольное немец упрекнул русского , что он недостаточно болеет за русских!
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37311
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 12:38
#4374
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Цитата:
maxsaf:
Путин говорит тебе ровно то же самое - теракт совершили исламисты-радикалы.

Исходя из его же слов раннее, терракт совершили русские.
Ведь они живут в России


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