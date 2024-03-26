религия это когда папа римский призывает идти убивать неверных на ближний восток а секта это когда часть верующих решили что они самые лучшие верующие чем остальные и начинают мочить своих же единоверцев
напоминаю самые страшные теракты современности происходят в пакистане, ираке и афганистане там кто живет?
и самое интересное почему нет татар террористов? чувашей? гагаузов? туркмен? они же мусульмане тоже нет террористы обязательно именно те народы кто недоволен своим геополитическим или эконмическим положением и состоянием
баски ирландцы донецкие ополченцы приднестровские боевики сербы боснии абхазы приморские партизаны белые христианские фундаменталисты с американского запада
кто совершил самый страшный теракт в истории сша до 11 сентября? белый сектант взорвавший здание где погибло 200 человек включая детей из детского сада а до него кто? белый сектант подпаливший себя и свою секту во время штурма 70 трупов включая детей
макс будут от тебя выводы по всему христианству или промолчишь как всегда? жду)
мммм мне кажется даже консерваторы могут оттопырить пальчик и загуглить нужную инфу чтобы не попадать в просак) максу термин консерватор не подходит) Цитата:
saba: но слова про Казахстан и пустой холодильник прозвучали смешно. Он думает что Казахстан такой же как и тогда , когда он уехал,
это типичная болезнь всех поуехов
они там живут в своем маленьком мирке мигрантов он сидит в русскоязычной общине своей деревни а какие там темы для разговоров? как на родине все плохо живут прошлым он же не может для себя признать что уровень жизни на родине стал вполе такой же как у него в канаде это будет удар по самолюбию поэтому ему необходимо цеплятся за тригеры которые дадут ему ложное осознание собственной значимости и правильности выбора) поэтому он и признался что заходит на форум чисто поржать серьезный диалог то он не вывозит как мы видим
произошел теракт-поржать пожар, потоп, землетрясение-поржать вот и весь их интеллектуальный вклад
maxsaf: Абайка, тут Путин просил тебе передать, и я разделяю эту точку зрения:
путин официально обвинил украину
то есть украина по мнению путина это супер мощное государство с мощнейшими спецслужбами которое умудряется руководить ИГИЛ в ираке откуда вербует таджиков исламистов а еще украина обучает террористов в турции
вопрос а зачем путин вообще рыпнулся то на такое мощное государство тогда и 2 года победить не может и которое может по всему миру совершать сложнейшие операции от взрыва северных потоков до терактов в мокве?))
abaika95: сколько убито христианами людей и сколько другими религиями и идеями? хотя бы в 20 веке
В общем то интересно, клеймят США за войны во всём мире, американцы по большей части христиане. Делаем вывод война дело христианское, террор мусульманское, ил я неправильный вывод сделал из Ваших слов Максаф? Надо думать над словами прежде чем озвучивать,это просто совет.
Для Абайки, к сожалению не мог сразу ответить. То что Вы предлагаете 100 раз проходили. В итоге антитеррор почему то всегда становится террором причём против собственного населения. Все самые ужасные преступления в мире делались под благовидным предлогом, сейчас то же самое. Я ни в коей мере не толстовец, хотя не вижу в этом ничего плохого. Простой пример у Вас спросил 111 этих тоже резать, Вы им отвечаете этих нельзя потому что... Где Вы наберёте умных исполнителей , которые СПРАВЕДЛИВО будут решать, кому можно отрубать головы, а кому нельзя? Плюс семьи преступников , которые Вы решили отдать на заклание. Не много ли на себя берёте? В конце жизни не будут сниться кровавые мальчики?
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать