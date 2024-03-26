Отправлено: - 11:21

saba:

Максаф несколько консервативен

saba:

но слова про Казахстан и пустой холодильник прозвучали смешно. Он думает что Казахстан такой же как и тогда , когда он уехал,

Цитата:мммм мне кажется даже консерваторы могут оттопырить пальчик и загуглить нужную инфу чтобы не попадать в просак)максу термин консерватор не подходит) Цитата:это типичная болезнь всех поуеховони там живут в своем маленьком мирке мигрантовон сидит в русскоязычной общине своей деревниа какие там темы для разговоров? как на родине все плохоживут прошлымон же не может для себя признать что уровень жизни на родине стал вполе такой же как у него в канадеэто будет удар по самолюбиюпоэтому ему необходимо цеплятся за тригеры которые дадут ему ложное осознание собственной значимости и правильности выбора)поэтому он и признался что заходит на форум чисто поржатьсерьезный диалог то он не вывозит как мы видимпроизошел теракт-поржатьпожар, потоп, землетрясение-поржатьвот и весь их интеллектуальный вклад