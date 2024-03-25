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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.03.24 - 23:21
Цитата:
Цитата:
Странно
А я там в комментах писал что ты молодец и делаешь всё правильно по сценарию
Ну ладно раз я не прав так не прав))
Ты не молодец значит и делаешь всё не правильно
Твой вывод же
Самокритика это хорошо
maxsaf:
Тут ты не прав
Тут ты не прав
Цитата:
maxsaf:
Тут ты тоже не прав
Тут ты тоже не прав
Странно
А я там в комментах писал что ты молодец и делаешь всё правильно по сценарию
Ну ладно раз я не прав так не прав))
Ты не молодец значит и делаешь всё не правильно
Твой вывод же
Самокритика это хорошо
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.03.24 - 23:28
Абайка, тут Путин просил тебе передать, и я разделяю эту точку зрения:
Цитата:
Цитата:
Президент России Владимир Путин в ходе совещания заявил, что теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» был совершен руками радикальных исламистов. Его слова приводит РИА Новости.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.03.24 - 23:47
Цитата:
Боится наверное мысль потерять и завтра не вспомнить.. Ничем иным писание в пустоту не объяснить.
Хотя фик его знает, может в выполнение плана и такие посты берут.
[Исправлено: alex_60, 26.03.2024 - 00:48]
maxsaf:
Щас понапишешь непотребщины, потом будешь плакать: админы, чё не подтерли за мной
Щас понапишешь непотребщины, потом будешь плакать: админы, чё не подтерли за мной
Боится наверное мысль потерять и завтра не вспомнить.. Ничем иным писание в пустоту не объяснить.
Хотя фик его знает, может в выполнение плана и такие посты берут.
[Исправлено: alex_60, 26.03.2024 - 00:48]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.03.24 - 23:53
Цитата:
В фразе: "комментарий проходит проверку" даже как-то больше смысла, чем в некоторых комментариях Абайки Так что допускаю, что это оплачивается примерно одинаково
alex_60:
Боится наверное мысль потерять и завтра не вспомнить.. Ничем иным писание в пустоту не объяснить. Хотя фик его знает, может в выполнение плана и такие посты берут.
Боится наверное мысль потерять и завтра не вспомнить.. Ничем иным писание в пустоту не объяснить. Хотя фик его знает, может в выполнение плана и такие посты берут.
В фразе: "комментарий проходит проверку" даже как-то больше смысла, чем в некоторых комментариях Абайки Так что допускаю, что это оплачивается примерно одинаково
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 519
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 07:02
Цитата:
maxsaf: Ну да, ну да, а потом решили сами себе его сорватьестессссно! они ж всегда так делают! вы чтоль не в курсе последних новостей?! одни россияне "красавчики", а америкосы дурачьё немытое.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 07:16
Цитата:
Этой "новости" уже тысяча лет.это даже по американским шпионам видно.
[Исправлено: alex_60, 26.03.2024 - 08:28]
Карачун:
не в курсе последних новостей?! одни россияне "красавчики", а америкосы дурачьё немытое.
не в курсе последних новостей?! одни россияне "красавчики", а америкосы дурачьё немытое.
Этой "новости" уже тысяча лет.это даже по американским шпионам видно.
[Исправлено: alex_60, 26.03.2024 - 08:28]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 07:34
Цитата:
Тут надо разделять "американский" и "работающий на Америку". Первый полетит домой в самолёте, а второй - в отсеке для шасси
alex_60:
американским
американским
Тут надо разделять "американский" и "работающий на Америку". Первый полетит домой в самолёте, а второй - в отсеке для шасси
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 07:35
Цитата:
Я разве где-то утверждал обратное?
Kairat stayer: Ранее тоже использовали
Я разве где-то утверждал обратное?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 10:37
Цитата:
Вообще никак не оскорбился, не родни и ни близкие по духу от слова совсем. Просто ты не прав, вот и все, и Путин говорит тебе ровно то же самое - теракт совершили исламисты-радикалы. Следующий раз это могут быть вовсе не мигранты, и даже не таджики, но вероятнее всего это будут все те же исламисты-радикалы. Вот с чем нужно бороться.
abaika95:
а че ты за таджиков в россии оскорбился? родня твоя или близкие по духу?))
а че ты за таджиков в россии оскорбился? родня твоя или близкие по духу?))
Вообще никак не оскорбился, не родни и ни близкие по духу от слова совсем. Просто ты не прав, вот и все, и Путин говорит тебе ровно то же самое - теракт совершили исламисты-радикалы. Следующий раз это могут быть вовсе не мигранты, и даже не таджики, но вероятнее всего это будут все те же исламисты-радикалы. Вот с чем нужно бороться.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 10:44
Цитата:
Вообще-то это ты отказался осудить теракт в Крокусе, а не я.
abaika95:
Сочувствуй дальше террористам
Сочувствуй дальше террористам
Вообще-то это ты отказался осудить теракт в Крокусе, а не я.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 10:54
Цитата:
Цитата:
Ты можешь сколько угодно своих товарищей покрывать и прятать за разными терминами и названиями. У меня для них всех - одно название.
[Исправлено: maxsaf, 26.03.2024 - 11:55]
abaika95: арабы саудитыЦитата:
abaika95: нет саудиты салафиты
Цитата:
abaika95:
салафизм(ваххабизм) откуда и выходят все эти Аль кайды и ИГИЛы
салафизм(ваххабизм) откуда и выходят все эти Аль кайды и ИГИЛы
Ты можешь сколько угодно своих товарищей покрывать и прятать за разными терминами и названиями. У меня для них всех - одно название.
[Исправлено: maxsaf, 26.03.2024 - 11:55]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 11:04
все у макса работа появилась
все утро ждал модерации
терпел))
молодец) хороший мальчик)
Цитата:
ну я же говорю ты как мой друг украинец тот про которого я рассказывал
торт это корж с кремом?
нет торт это крем с коржом
вот и поговорили
ты если аргументов внятных не можешь привести ну не сотрясай воздух)
а я пишу что они таджики-ваххабиты
они таджики? да это факт
ваххабиты? ну раз игил взял ответственность то да
все можешь с путиным теперь думать как опять выкрутится
тот там вообще украину обвиняет
они украинцы ?
Цитата:
а что это меняет?
ты никого внятно не осудил
и сочувствуешь таджикам терористам
Цитата:
правильно
таджики
ты русский националист получается как и я по твоим же словам)
все утро ждал модерации
терпел))
молодец) хороший мальчик)
Цитата:
maxsaf:
Вообще никак не оскорбился, не родни и ни близкие по духу от слова совсем. Просто ты не прав, вот и все, и Путин говорит тебе ровно то же самое - теракт совершили исламисты-радикалы.
Вообще никак не оскорбился, не родни и ни близкие по духу от слова совсем. Просто ты не прав, вот и все, и Путин говорит тебе ровно то же самое - теракт совершили исламисты-радикалы.
ну я же говорю ты как мой друг украинец тот про которого я рассказывал
торт это корж с кремом?
нет торт это крем с коржом
вот и поговорили
ты если аргументов внятных не можешь привести ну не сотрясай воздух)
а я пишу что они таджики-ваххабиты
они таджики? да это факт
ваххабиты? ну раз игил взял ответственность то да
все можешь с путиным теперь думать как опять выкрутится
тот там вообще украину обвиняет
они украинцы ?
Цитата:
maxsaf:
Вообще-то это ты отказался осудить теракт в Крокусе, а не я.
Вообще-то это ты отказался осудить теракт в Крокусе, а не я.
а что это меняет?
ты никого внятно не осудил
и сочувствуешь таджикам терористам
Цитата:
maxsaf:
Ты можешь сколько угодно своих товарищей покрывать и прятать за разными терминами и названиями. У меня для них всех - одно название.
Ты можешь сколько угодно своих товарищей покрывать и прятать за разными терминами и названиями. У меня для них всех - одно название.
правильно
таджики
ты русский националист получается как и я по твоим же словам)
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 4569
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 11:06
Цитата:
Он БГ(не пишу как обычно вдруг тоже заблокируют, а это обычное для царской России обозначение)
maxsaf:
А над ними Путин, тоже правоверный?
А над ними Путин, тоже правоверный?
Он БГ(не пишу как обычно вдруг тоже заблокируют, а это обычное для царской России обозначение)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 11:10
Цитата:
Кайрату надо сказать чтобы теплее одевался, в отсеке для шасси минус пятьдесят где то, плюс на высотах более 6 км (20 000 футов) человек в отсеке шасси может также испытать декомпрессионную болезнь и азотную газовую эмболию.
[Исправлено: alex_60, 26.03.2024 - 12:11]
maxsaf: второй - в отсеке для шасси
Кайрату надо сказать чтобы теплее одевался, в отсеке для шасси минус пятьдесят где то, плюс на высотах более 6 км (20 000 футов) человек в отсеке шасси может также испытать декомпрессионную болезнь и азотную газовую эмболию.
[Исправлено: alex_60, 26.03.2024 - 12:11]
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 4569
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 11:13
Цитата:
Максаф несколько консервативен, ему кажется, что жизнь происходит только так как в его восприятии. Не знаю когда он уехал, но слова про Казахстан и пустой холодильник прозвучали смешно. Он думает что Казахстан такой же как и тогда , когда он уехал, отсюда все его проблемы с восприятием. Я думаю даже у его верной поклонницы Таноми холодильник не пуст. Увы для Максафа.
abaika95:
Он реально не понимает
Он реально не понимает
Максаф несколько консервативен, ему кажется, что жизнь происходит только так как в его восприятии. Не знаю когда он уехал, но слова про Казахстан и пустой холодильник прозвучали смешно. Он думает что Казахстан такой же как и тогда , когда он уехал, отсюда все его проблемы с восприятием. Я думаю даже у его верной поклонницы Таноми холодильник не пуст. Увы для Максафа.
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