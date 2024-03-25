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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15408
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.03.24 - 23:21
#4351
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Цитата:
maxsaf:
Тут ты не прав

Цитата:
maxsaf:
Тут ты тоже не прав

Странно
А я там в комментах писал что ты молодец и делаешь всё правильно по сценарию

Ну ладно раз я не прав так не прав))
Ты не молодец значит и делаешь всё не правильно
Твой вывод же
Самокритика это хорошо
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22741
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.03.24 - 23:28
#4352
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Абайка, тут Путин просил тебе передать, и я разделяю эту точку зрения:

Цитата:
Президент России Владимир Путин в ходе совещания заявил, что теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» был совершен руками радикальных исламистов. Его слова приводит РИА Новости.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20414
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.03.24 - 23:47
#4353
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Цитата:
maxsaf:
Щас понапишешь непотребщины, потом будешь плакать: админы, чё не подтерли за мной


Боится наверное мысль потерять и завтра не вспомнить.. Ничем иным писание в пустоту не объяснить.
Хотя фик его знает, может в выполнение плана и такие посты берут.

[Исправлено: alex_60, 26.03.2024 - 00:48]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22741
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.03.24 - 23:53
#4354
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Цитата:
alex_60:
Боится наверное мысль потерять и завтра не вспомнить.. Ничем иным писание в пустоту не объяснить. Хотя фик его знает, может в выполнение плана и такие посты берут.

В фразе: "комментарий проходит проверку" даже как-то больше смысла, чем в некоторых комментариях Абайки :lol: Так что допускаю, что это оплачивается примерно одинаково :lol:
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
519
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 07:02
#4355
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Цитата:
maxsaf: Ну да, ну да, а потом решили сами себе его сорвать
естессссно! они ж всегда так делают! вы чтоль не в курсе последних новостей?! одни россияне "красавчики", а америкосы дурачьё немытое.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20414
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 07:16
#4356
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Цитата:
Карачун:
не в курсе последних новостей?! одни россияне "красавчики", а америкосы дурачьё немытое.


Этой "новости" уже тысяча лет.это даже по американским шпионам видно.

[Исправлено: alex_60, 26.03.2024 - 08:28]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22741
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 07:34
#4357
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Цитата:
alex_60:
американским

Тут надо разделять "американский" и "работающий на Америку". Первый полетит домой в самолёте, а второй - в отсеке для шасси
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22741
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 07:35
#4358
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Цитата:
Kairat stayer: Ранее тоже использовали

Я разве где-то утверждал обратное?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22741
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 10:37
#4359
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Цитата:
abaika95:
а че ты за таджиков в россии оскорбился? родня твоя или близкие по духу?))

Вообще никак не оскорбился, не родни и ни близкие по духу от слова совсем. Просто ты не прав, вот и все, и Путин говорит тебе ровно то же самое - теракт совершили исламисты-радикалы. Следующий раз это могут быть вовсе не мигранты, и даже не таджики, но вероятнее всего это будут все те же исламисты-радикалы. Вот с чем нужно бороться.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22741
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 10:44
#4360
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Цитата:
abaika95:
Сочувствуй дальше террористам

Вообще-то это ты отказался осудить теракт в Крокусе, а не я.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22741
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 10:54
#4361
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Цитата:
abaika95: арабы саудиты
Цитата:
abaika95: нет саудиты салафиты

Цитата:
abaika95:
салафизм(ваххабизм) откуда и выходят все эти Аль кайды и ИГИЛы

Ты можешь сколько угодно своих товарищей покрывать и прятать за разными терминами и названиями. У меня для них всех - одно название.

[Исправлено: maxsaf, 26.03.2024 - 11:55]
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15408
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 11:04
#4362
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все у макса работа появилась
все утро ждал модерации
терпел))

молодец) хороший мальчик)
Цитата:
maxsaf:
Вообще никак не оскорбился, не родни и ни близкие по духу от слова совсем. Просто ты не прав, вот и все, и Путин говорит тебе ровно то же самое - теракт совершили исламисты-радикалы.

ну я же говорю ты как мой друг украинец тот про которого я рассказывал
торт это корж с кремом?
нет торт это крем с коржом
вот и поговорили
ты если аргументов внятных не можешь привести ну не сотрясай воздух)

а я пишу что они таджики-ваххабиты
они таджики? да это факт
ваххабиты? ну раз игил взял ответственность то да

все можешь с путиным теперь думать как опять выкрутится
тот там вообще украину обвиняет

они украинцы ?
Цитата:
maxsaf:
Вообще-то это ты отказался осудить теракт в Крокусе, а не я.

а что это меняет?
ты никого внятно не осудил
и сочувствуешь таджикам терористам
Цитата:
maxsaf:
Ты можешь сколько угодно своих товарищей покрывать и прятать за разными терминами и названиями. У меня для них всех - одно название.

правильно
таджики
ты русский националист получается как и я по твоим же словам)
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4569
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 11:06
#4363
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Цитата:
maxsaf:
А над ними Путин, тоже правоверный?

Он БГ(не пишу как обычно вдруг тоже заблокируют, а это обычное для царской России обозначение)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20414
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 11:10
#4364
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Цитата:
maxsaf: второй - в отсеке для шасси


Кайрату надо сказать чтобы теплее одевался, в отсеке для шасси минус пятьдесят где то, плюс на высотах более 6 км (20 000 футов) человек в отсеке шасси может также испытать декомпрессионную болезнь и азотную газовую эмболию.

[Исправлено: alex_60, 26.03.2024 - 12:11]
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4569
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.03.24 - 11:13
#4365
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Цитата:
abaika95:
Он реально не понимает

Максаф несколько консервативен, ему кажется, что жизнь происходит только так как в его восприятии. Не знаю когда он уехал, но слова про Казахстан и пустой холодильник прозвучали смешно. Он думает что Казахстан такой же как и тогда , когда он уехал, отсюда все его проблемы с восприятием. Я думаю даже у его верной поклонницы Таноми холодильник не пуст. Увы для Максафа.
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