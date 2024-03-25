Отправлено: - 11:04

maxsaf:

Вообще никак не оскорбился, не родни и ни близкие по духу от слова совсем. Просто ты не прав, вот и все, и Путин говорит тебе ровно то же самое - теракт совершили исламисты-радикалы.

maxsaf:

Вообще-то это ты отказался осудить теракт в Крокусе, а не я.

maxsaf:

Ты можешь сколько угодно своих товарищей покрывать и прятать за разными терминами и названиями. У меня для них всех - одно название.

все у макса работа появиласьвсе утро ждал модерациитерпел))молодец) хороший мальчик)Цитата:ну я же говорю ты как мой друг украинец тот про которого я рассказывалторт это корж с кремом?нет торт это крем с коржомвот и поговорилиты если аргументов внятных не можешь привести ну не сотрясай воздух)а я пишу что они таджики-ваххабитыони таджики? да это фактваххабиты? ну раз игил взял ответственность то давсе можешь с путиным теперь думать как опять выкрутитсятот там вообще украину обвиняетони украинцы ?Цитата:а что это меняет?ты никого внятно не осудили сочувствуешь таджикам терористамЦитата:правильнотаджикиты русский националист получается как и я по твоим же словам)