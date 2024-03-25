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≡ "Люди теперь в де***ме плавают!" - Улицу затопило талыми водами в Аркалыке. Почему их откачивали в канализацию?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48843
"Люди теперь в де***ме плавают!" - Улицу затопило талыми водами в Аркалыке. Почему их откачивали в канализацию?
Отправлено: 25.03.24 - 23:27
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Сегодня, 25 марта, жители ул. Гагарина в Аркалыке сообщили, что ее затопило талыми водами. Если к 12.00 вода зашла только в их дворы, то сейчас стало затапливать и дома. Местные жители жалуются на бездействие властей.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
231
Re: "Люди теперь в де***ме плавают!" - Улицу затопило...
Отправлено: 25.03.24 - 23:27
#1
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Ну блендамед...знаю я эту улицу. С пацанами употребляли там, в одном из домов, рядом с больничкой, где неправильный снимок племяшке сделали.
Как щась помню, 2008, заехали мы по зерну, потом поехали по совхозам... Да уж...Аркалык тогда уже сократился до невозможности - ни 6, ни 7, ни 9 мкрна... И аэропорт по п...е. Все, что было построено нехорошей советской властью, было уже похерено капитализмом...
Я надеюсь...что всё в этом мире циклично...и однажды...ну нет...это мы уже проходили...
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1034
Re: "Люди теперь в де***ме плавают!" - Улицу затопило...
Отправлено: 26.03.24 - 00:12
#2
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......панастроили эти триклятые коммуняки города посёлки а теперь они умирают,а может топит потому что улицу не переименовали как переименуют так и всё будет в норме.....археологи вы где? ой извеняюсь ономасты вы где?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6797
Re: "Люди теперь в де***ме плавают!" - Улицу затопило...
Отправлено: 26.03.24 - 06:26
#3
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Если мне не изменяет память,эта улица сразу за базаром. Где-то там рядом должна быть Абая,но так теперь именуют бывшую Ленина. При советской власти здесь жили номенклатура,но после стали строить коттеджи за городом. Знаменитый пятый магазин сейчас заброшена. На базаре все торговые ряды собрали в одну большую кучу металлолома, аккурат сразу за ней улица Маясовой,вроде местного Арбата. Люди на выходные ходили на базар, даже если ничего не купят один стакан семечек (10 копеек) уже точно потратят. За то эта улица всегда была усеяна шелухой,наша классная воевала с нами чтобы не носили в школу. Однажды она поделилась со своими наблюдениями, как продавцы семечек сморкается, вытирают сопли и этими руками накладывают свой не хитрый товар. Эффект был потрясающим. Школьники перестали грызть в школе семечки
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
243
Re: "Люди теперь в де***ме плавают!" - Улицу затопило...
Отправлено: 26.03.24 - 08:02
#4
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Если весь акимат туда прямо сейчас приедет, ничетра они там не сделают, бессильны, ни техники, ни оборудования, они ничего не смогут сделать, как обычно впрочем, Россию пусть попросят помочь, МЧС России что-то может и сделает, а местные.....только штраф выпишут
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6058
Re: "Люди теперь в де***ме плавают!" - Улицу затопило...
Отправлено: 26.03.24 - 09:33
#5
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Цитата:
ОГПУ:
местные.....только штраф выпишут



"...трубку никто не взял..." - от 10-дневного Наурызнама отходят, наверное, тем более вчера выходной был для гос.служащих; - надо было звонить по дежурным телефонам МЧС, которые недавно для чего то опубликовали в газете.
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