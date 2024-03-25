Re: "Люди теперь в де***ме плавают!" - Улицу затопило...

Отправлено: - 06:26

Если мне не изменяет память,эта улица сразу за базаром. Где-то там рядом должна быть Абая,но так теперь именуют бывшую Ленина. При советской власти здесь жили номенклатура,но после стали строить коттеджи за городом. Знаменитый пятый магазин сейчас заброшена. На базаре все торговые ряды собрали в одну большую кучу металлолома, аккурат сразу за ней улица Маясовой,вроде местного Арбата. Люди на выходные ходили на базар, даже если ничего не купят один стакан семечек (10 копеек) уже точно потратят. За то эта улица всегда была усеяна шелухой,наша классная воевала с нами чтобы не носили в школу. Однажды она поделилась со своими наблюдениями, как продавцы семечек сморкается, вытирают сопли и этими руками накладывают свой не хитрый товар. Эффект был потрясающим. Школьники перестали грызть в школе семечки