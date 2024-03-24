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≡ Гастролеры конца зимы - Летают стаями, поют приятно, едят много, гостят недолго
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48843
Гастролеры конца зимы - Летают стаями, поют приятно, едят много, гостят недолго
Отправлено: 24.03.24 - 13:07
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Эти птицы всегда посещают наш город во время зимних кочевок. Поэтому время наблюдения за ними ограничено. Речь - о снегирях, свиристелях и дроздах-рябинниках. Голод гонит их в города.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14330
Re: Гастролеры конца зимы - Летают стаями, поют приятно, едят...
Отправлено: 24.03.24 - 13:07
#1
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Цитата:
У птах привлекательность самца напрямую зависит от обеспеченности «квартиркой», кому он нужен без жилплощади?

:lol: Прям как у людей
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Undead
§ Undead
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.08.08
Сообщений:
998
Re: Гастролеры конца зимы - Летают стаями, поют приятно, едят...
Отправлено: 24.03.24 - 14:56
#2
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В феврале по сарыкольской трассе на обочинах было огромное количество снегирей, никогда столько не видел. Также частенько стаи куропаток попадались. Сейчас уже заметно реже.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6797
Re: Гастролеры конца зимы - Летают стаями, поют приятно, едят...
Отправлено: 26.03.24 - 06:52
#3
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Вчера пробивал ручьи во дворе,увидел как прилетели гуси. Значит жизнь продолжается со своими законами. впрочем, и воробьев) все чаще отвлекаются на поиски жилья, 
Молодой парниш-тиктокер жаловался на публику, как ходил на свидание с девушкой,последняя устроила допрос где они будут обитать на случай их женитьбы. Жених чистосердечно признался,что нет у него жилья, тогда невеста с горькой досадой свалила со свидания
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