Re: Гастролеры конца зимы - Летают стаями, поют приятно, едят...

Отправлено: - 06:52

Вчера пробивал ручьи во дворе,увидел как прилетели гуси. Значит жизнь продолжается со своими законами. впрочем, и воробьев) все чаще отвлекаются на поиски жилья,

Молодой парниш-тиктокер жаловался на публику, как ходил на свидание с девушкой,последняя устроила допрос где они будут обитать на случай их женитьбы. Жених чистосердечно признался,что нет у него жилья, тогда невеста с горькой досадой свалила со свидания