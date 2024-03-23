Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48843
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 23.03.24 - 10:52
Вчера вечером, 22 марта, в Москве, в концертном зале "Крокус сити холл", неизвестные открыли огонь из автомата. По официальным данным, погибли более 60 человек, еще свыше ста получили ранения.
Читать новость
Читать новость
Re: Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на...
Отправлено: 26.03.24 - 00:43
Цитата:
Цитата:
Я так понял вот это предложение Вам понравилось. Понятно. Тут нужен развернутый ответ. Я его канешно могу дать. Но это надо гуглить, и надо конкретизировать с аналитикой, и это займет страниц 10. Не факт, что это поможет. Потому что человек идейный, (что еще хуже, сам не думает) пользуется чужими выкладками...А таким очень трудно что-то доказать... Проще их игнорить... И нервная система цела и время впустую не потрачено...
Гога:
----Очень первое предложение понравилось !!! Хотелось бы истину узнать .
----Очень первое предложение понравилось !!! Хотелось бы истину узнать .
Цитата:
mks2703:
Ну ты же не дурачок.
Ну ты же не дурачок.
Я так понял вот это предложение Вам понравилось. Понятно. Тут нужен развернутый ответ. Я его канешно могу дать. Но это надо гуглить, и надо конкретизировать с аналитикой, и это займет страниц 10. Не факт, что это поможет. Потому что человек идейный, (что еще хуже, сам не думает) пользуется чужими выкладками...А таким очень трудно что-то доказать... Проще их игнорить... И нервная система цела и время впустую не потрачено...
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 26.03.24 - 01:17
Цитата:
Попытаюсь коротко. Немного прибухнул, ссорри, семейный праздник. Так то я не алкач...почти
Выгода всегда есть. Это посеять страх. Москва в этом плане защищена (более или менее). Рядом с Москвой устроить кипиш с жертвами. Вся эта элита какбэ "терпела" Путина - СВО далеко, нас не касается. А тут бац...Кошмар...20 км от Москвы...никто не застрахован... а может завтра на Патриках или еще где...дворник - таджик (узбек, киргиз..мало ли кто) бросит гранату в кафешку...капутен столичной жизни...
И мысль, а нахрена нам такой вождь...может чуть чуть прогнуться перед Западом...так чуть чуть ( не в анал, а просто лизнуть)...но так чуть чуть не бывает (если прогнулся - всё твое место под ...). А теперь представьте, что большая часть элиты РФ ( как и у нас) это либералы вскормленные с одной "сис.ки" Сороса... это им месседж с Крокуса...
Для не элиты тож ничего хорошего...они подумают..ну фсё...мобилизация...надо же добивать бандеровцев...иначе они завтра начнут Новосиб и Хабаровск взрывать...
То, что это укры замутили - никакого сомнения...если коротко (при недоказухе) все дивиденды на их стороне (ИГИЛу эта х.ень прям щась никуда не упиралась, и это не их почерк - убиваться за 500 штук(даже не долларов)...они же идейные...и до этого всегда ими были - что изменилось)
Тут явный почерк мастеров разводок, и вы сами знаете кого, тех кто обувает старых и молодых жителей РФ и РК...а АНБ подчистит траффик...чтобы Москва ничего не нашла...напомнить чей интернет по факту или не надо
пысы: самой Москве невыгодно хватать бриттов и амеров за руку...даже если факты будут (они спрячут в рукаве)...потому что по-хорошему это 3 мировая...никто в РФ на это не пойдет...а м.даки (молодые политики сравнительно) на Западе это знают...поэтому и наглеют, повышая ставки, (вот если бы Путин в самом начале СВО, рас.ерачил полКиева (сравнял с землей МО, СБУ, Парламент и резиденцию президента)) тогда бы СВО давно закончилось...но у Путина за спиной 150 млн людей - он струхнул, если честно...понять можно
пысы2: лучший вариант найти следы Украины, тогда многим придется отвернуться от неё...но сложно будет...там весь Запад с веником и тряпками будет зачищать следы...
[Исправлено: mks2703, 26.03.2024 - 02:19]
[Исправлено: mks2703, 26.03.2024 - 02:21]
maxsaf:
Ну и в чем их выгода сейчас? Усилить мобилизацию в РФ? Сплотить народ ещё больше вокруг уже избранного президента?
Ну и в чем их выгода сейчас? Усилить мобилизацию в РФ? Сплотить народ ещё больше вокруг уже избранного президента?
Попытаюсь коротко. Немного прибухнул, ссорри, семейный праздник. Так то я не алкач...почти
Выгода всегда есть. Это посеять страх. Москва в этом плане защищена (более или менее). Рядом с Москвой устроить кипиш с жертвами. Вся эта элита какбэ "терпела" Путина - СВО далеко, нас не касается. А тут бац...Кошмар...20 км от Москвы...никто не застрахован... а может завтра на Патриках или еще где...дворник - таджик (узбек, киргиз..мало ли кто) бросит гранату в кафешку...капутен столичной жизни...
И мысль, а нахрена нам такой вождь...может чуть чуть прогнуться перед Западом...так чуть чуть ( не в анал, а просто лизнуть)...но так чуть чуть не бывает (если прогнулся - всё твое место под ...). А теперь представьте, что большая часть элиты РФ ( как и у нас) это либералы вскормленные с одной "сис.ки" Сороса... это им месседж с Крокуса...
Для не элиты тож ничего хорошего...они подумают..ну фсё...мобилизация...надо же добивать бандеровцев...иначе они завтра начнут Новосиб и Хабаровск взрывать...
То, что это укры замутили - никакого сомнения...если коротко (при недоказухе) все дивиденды на их стороне (ИГИЛу эта х.ень прям щась никуда не упиралась, и это не их почерк - убиваться за 500 штук(даже не долларов)...они же идейные...и до этого всегда ими были - что изменилось)
Тут явный почерк мастеров разводок, и вы сами знаете кого, тех кто обувает старых и молодых жителей РФ и РК...а АНБ подчистит траффик...чтобы Москва ничего не нашла...напомнить чей интернет по факту или не надо
пысы: самой Москве невыгодно хватать бриттов и амеров за руку...даже если факты будут (они спрячут в рукаве)...потому что по-хорошему это 3 мировая...никто в РФ на это не пойдет...а м.даки (молодые политики сравнительно) на Западе это знают...поэтому и наглеют, повышая ставки, (вот если бы Путин в самом начале СВО, рас.ерачил полКиева (сравнял с землей МО, СБУ, Парламент и резиденцию президента)) тогда бы СВО давно закончилось...но у Путина за спиной 150 млн людей - он струхнул, если честно...понять можно
пысы2: лучший вариант найти следы Украины, тогда многим придется отвернуться от неё...но сложно будет...там весь Запад с веником и тряпками будет зачищать следы...
[Исправлено: mks2703, 26.03.2024 - 02:19]
[Исправлено: mks2703, 26.03.2024 - 02:21]
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 26.03.24 - 01:31
Цитата:
Ну допустим, штаты посеяли страх, ФСБ щас найдут (или слепят) доказательство вины Украины, которые везде воспримут как фейк, кроме России. Россияне с удвоенной силой ринутся в Украину. В чем тут выгода для США - никак не пойму.
mks2703:
Это посеять страх.
Это посеять страх.
Ну допустим, штаты посеяли страх, ФСБ щас найдут (или слепят) доказательство вины Украины, которые везде воспримут как фейк, кроме России. Россияне с удвоенной силой ринутся в Украину. В чем тут выгода для США - никак не пойму.
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 26.03.24 - 01:33
Цитата:
Если вы не заметили - то во Франции повысили уровень угрозы до максимума. Получается, США и их пугает? Зачем?
mks2703:
Это посеять страх
Это посеять страх
Если вы не заметили - то во Франции повысили уровень угрозы до максимума. Получается, США и их пугает? Зачем?
Re: Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на...
Отправлено: 26.03.24 - 01:50
Цитата:
Выгода прямая. Они не спонсор терроризма. Если бы все факты были стопудовые, США как ни крути - демократическая страна (спонсор терроризма), то тогда к власти придут республиканцы. А это практически поставит крест на помощи Украине, ну или помощь будет символическая. Спонсор терроризма это имиджевые потери.
Цитата:
Честно? Я не заметил. Франция де Голля и нынешняя Франция, это две разные страны. Франция де Голля - это приличная девушка - знающая себе цену. Нынешняя Франция - это как девушка с минимальными запросами (хотел выразиться жестче, но вспомнил, что еще не был в Лувре)...
Это игра на публику, они подыгрывают США, якобы боятся угрозы ИГИЛ. После событий в России, типа это должно быть актуально...
maxsaf:
В чем тут выгода для США - никак не пойму.
В чем тут выгода для США - никак не пойму.
Выгода прямая. Они не спонсор терроризма. Если бы все факты были стопудовые, США как ни крути - демократическая страна (спонсор терроризма), то тогда к власти придут республиканцы. А это практически поставит крест на помощи Украине, ну или помощь будет символическая. Спонсор терроризма это имиджевые потери.
Цитата:
maxsaf:
Если вы не заметили - то во Франции повысили уровень угрозы до максимума. Получается, США и их пугает? Зачем?
Если вы не заметили - то во Франции повысили уровень угрозы до максимума. Получается, США и их пугает? Зачем?
Честно? Я не заметил. Франция де Голля и нынешняя Франция, это две разные страны. Франция де Голля - это приличная девушка - знающая себе цену. Нынешняя Франция - это как девушка с минимальными запросами (хотел выразиться жестче, но вспомнил, что еще не был в Лувре)...
Это игра на публику, они подыгрывают США, якобы боятся угрозы ИГИЛ. После событий в России, типа это должно быть актуально...
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 26.03.24 - 02:11
Цитата:
Да нету им никакой выгоды устраивать теракты в России, тем более после выборов.
Цитата:
mks2703:
Выгода прямая
Выгода прямая
Да нету им никакой выгоды устраивать теракты в России, тем более после выборов.
Цитата:
Президент России Владимир Путин назвал цель тех, кто планировал теракт в «Крокус Сити Холле». По его словам, они хотели посеять панику, но встретили единение общества, передает РИА Новости.
Re: Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на...
Отправлено: 26.03.24 - 02:45
Цитата:
Даже и не знаю как вам объяснить? Для меня всё предельно ясно. Первый план был устроить кипиш до выборов. Чтобы показать народу, что царь не настолько всесильный. Говорят даже, что на 8 марта хотели, но силовики, практически не уходили домой. На выборы тоже все силовики были в напряге, и этих доморощенных террористов повязали бы или постреляли, где-нить на посту ГАИ...
Вот практически, чуть ли не месяц силовики были в напряге, тем паче после амерских угроз. Выборы прошли, силовикам дали слабину. Но не в Москве, поэтому Красногорск - пригород...
Выгода... Вот смотрите, на фронте ВСУ потихоньку проигрывают (если бы не славяне, уже давно бы проиграли). Значит надо добиться поражения противника в другом месте. Где? В тылу. Отсюда атаки на близлежащие к Украина области, атаки БПЛА на НПЗ и города в глубоком тылу (Москва, Новгород, Питер, Рязань, Энгельс и т.д.).
Атака террористов на развлекательный центр. Это большие жертвы и неприятие этих жертв. Мало того, что люди гибнут на СВО, то теперь и в тылу нет спасения. Отсюда недовольство и подспудное желание масс закончить всё. На любых условиях. Лишь бы закончить. Плюс межэтническая вражда (а она уже началась в отдельных местах России). Вражда до добра не доведет. Мы помним как пара таджиков на полигоне расстрелляла взвод, еще даже не отправившийся на войну. Если кипиш начнется на всю страну, придется всех иммигрантов отправлять домой. Встанут многие производства в России, улицы городов будут завалены мусором. Многие торговые центры встанут. Большое количество людей, вместо СВО, будет отправлено на охрану городов и городских объектов (в том числе торговых центров)... А ведь надо еще охранять чуть меньше 2000 км границы с Украиной (куда ломанулись террористы) - это очень много, и там много надо людей. А границ у России без того хватает...
Выгода... Бардак вот этот выгоден, чтобы РФ надорвалась...
maxsaf:
Да нету им никакой выгоды устраивать теракты в России, тем более после выборов.
Да нету им никакой выгоды устраивать теракты в России, тем более после выборов.
Даже и не знаю как вам объяснить? Для меня всё предельно ясно. Первый план был устроить кипиш до выборов. Чтобы показать народу, что царь не настолько всесильный. Говорят даже, что на 8 марта хотели, но силовики, практически не уходили домой. На выборы тоже все силовики были в напряге, и этих доморощенных террористов повязали бы или постреляли, где-нить на посту ГАИ...
Вот практически, чуть ли не месяц силовики были в напряге, тем паче после амерских угроз. Выборы прошли, силовикам дали слабину. Но не в Москве, поэтому Красногорск - пригород...
Выгода... Вот смотрите, на фронте ВСУ потихоньку проигрывают (если бы не славяне, уже давно бы проиграли). Значит надо добиться поражения противника в другом месте. Где? В тылу. Отсюда атаки на близлежащие к Украина области, атаки БПЛА на НПЗ и города в глубоком тылу (Москва, Новгород, Питер, Рязань, Энгельс и т.д.).
Атака террористов на развлекательный центр. Это большие жертвы и неприятие этих жертв. Мало того, что люди гибнут на СВО, то теперь и в тылу нет спасения. Отсюда недовольство и подспудное желание масс закончить всё. На любых условиях. Лишь бы закончить. Плюс межэтническая вражда (а она уже началась в отдельных местах России). Вражда до добра не доведет. Мы помним как пара таджиков на полигоне расстрелляла взвод, еще даже не отправившийся на войну. Если кипиш начнется на всю страну, придется всех иммигрантов отправлять домой. Встанут многие производства в России, улицы городов будут завалены мусором. Многие торговые центры встанут. Большое количество людей, вместо СВО, будет отправлено на охрану городов и городских объектов (в том числе торговых центров)... А ведь надо еще охранять чуть меньше 2000 км границы с Украиной (куда ломанулись террористы) - это очень много, и там много надо людей. А границ у России без того хватает...
Выгода... Бардак вот этот выгоден, чтобы РФ надорвалась...
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 26.03.24 - 04:09
Цитата:
Ну да, ну да, а потом решили сами себе его сорвать - и объявили об этом во всеуслышание. Очень разумный план.
mks2703:
Первый план был устроить кипиш до выборов.
Первый план был устроить кипиш до выборов.
Ну да, ну да, а потом решили сами себе его сорвать - и объявили об этом во всеуслышание. Очень разумный план.
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 26.03.24 - 04:15
Цитата:
Ага, щас, после того как медведя палкой протыкали, исход для грибника будет на условиях медведя, а не на любых. Если Россию зажать со всех сторон, это будет приравниваться к угрозе существованию, а значит будут использованы все методы самозащиты. Вот уже смотрю начали активнее использовать гиперзвуковой оружие, значит случайные сопутствующие потери перестали считать. А там и до ЯО рукой подать. Сомневаюсь, что это часть плана США.
mks2703:
Отсюда недовольство и подспудное желание масс закончить всё. На любых условиях. Лишь бы закончить.
Отсюда недовольство и подспудное желание масс закончить всё. На любых условиях. Лишь бы закончить.
Ага, щас, после того как медведя палкой протыкали, исход для грибника будет на условиях медведя, а не на любых. Если Россию зажать со всех сторон, это будет приравниваться к угрозе существованию, а значит будут использованы все методы самозащиты. Вот уже смотрю начали активнее использовать гиперзвуковой оружие, значит случайные сопутствующие потери перестали считать. А там и до ЯО рукой подать. Сомневаюсь, что это часть плана США.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 138, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 138
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать