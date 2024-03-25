Отправлено: - 01:59

сайлау курманов:

Чтобы стимулировать на работу и запретить иждивенчество, предлагаю за счёт бюджета поднять вдвое зарплаты всем работающим гражданам и отменить какие-либо пособия и соц выплаты. Оставить для Многодетных семей раз в год одноразовые пособия на детей.

[Исправлено: mks2703, 26.03.2024 - 03:00]

Цитата:В некоторых отраслях, зарплаты итак уже подняты. Местами даже смешно становится. П.дик или медик получает больше шахтера...