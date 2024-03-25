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≡ В Казахстане автоматизировали назначение выплаты, компенсирующей рост тарифов на комуслуги
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48843
В Казахстане автоматизировали назначение выплаты, компенсирующей рост тарифов на комуслуги
Отправлено: 25.03.24 - 17:15
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Теперь полностью исключается необходимость предоставлять данные, подтверждающие официальный доход, на бумажных носителях. Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра Роман Скляр в ответе на депутатский запрос.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6795
Re: В Казахстане автоматизировали назначение выплаты,...
Отправлено: 25.03.24 - 17:15
#1
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Чтобы стимулировать на работу и запретить иждивенчество, предлагаю за счёт бюджета поднять вдвое зарплаты всем работающим гражданам и отменить какие-либо пособия и соц выплаты. Оставить для Многодетных семей раз в год одноразовые пособия на детей.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
231
В Казахстане автоматизировали назначение выплаты, компенсирующей рост тарифов на комуслуги
Отправлено: 26.03.24 - 01:59
#2
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Цитата:
сайлау курманов:
Чтобы стимулировать на работу и запретить иждивенчество, предлагаю за счёт бюджета поднять вдвое зарплаты всем работающим гражданам и отменить какие-либо пособия и соц выплаты. Оставить для Многодетных семей раз в год одноразовые пособия на детей.


В некоторых отраслях, зарплаты итак уже подняты. Местами даже смешно становится. П.дик или медик получает больше шахтера...

[Исправлено: mks2703, 26.03.2024 - 03:00]
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