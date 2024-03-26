Re: Рыжее солнышко с поста «Магнитный»

Отправлено: - 00:24

Случайно наткнулся. И чуть не описался от умиления. У меня на производстве, на нескольких участках - х.енова куча таких шерстяных малюток...

Если вовремя не утопили...а люди с таким характером щась большая редкость (чтобы взять "грех на душу")...то всё...трындец...одна надежда на бродячих собак и копчиков, что они уменьшат популяцию этих мяукающих созданий... А так они живут впроголодь, потому что их много, а люди в массе своей черствые (не кормят)...только летом много полевых мышей (зимой мало)...таблетки от защиты самопроизводства мало помогают...тащить каждую к ветеринару (у нас только одна такая неравнодушная) - проблема...

Качары - я вам завидую...

пысы: кстати есть одна проблема, пока они маленькие (месяц, два), их можно выдернуть с производства...если они прожили на производстве полгода или год...всё...время ушло...если их взять в домашнюю (тихую...на производстве большой шум) среду, у них со временем, может снести крышу...они привыкли к шуму...тихая среда для них враждебна...крышу сносит им конкретно (знаю 2 случая)...