НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Рыжее солнышко с поста «Магнитный»
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48843
Рыжее солнышко с поста «Магнитный»
Отправлено: 26.03.24 - 00:24
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очередной замечательный рассказ о спасении котенка, попавшего в беду на рудодобывающем предприятии, мы получили из Качара. Маленькие несмышленыши, оказывающиеся на промышленных объектах в опасной близости от работающих механизмов и транспорта, часто травмируются. Благо на их пути встречаются добрые люди, которые дарят шанс на жизнь. И, надо сказать, весьма неплохую жизнь. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Вот о таком повороте в судьбе рыжего бездомыша написала Наталья Ригерт.
Читать статью

m
* mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
228
Re: Рыжее солнышко с поста «Магнитный»
Отправлено: 26.03.24 - 00:24
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Случайно наткнулся. И чуть не описался от умиления. У меня на производстве, на нескольких участках - х.енова куча таких шерстяных малюток...
Если вовремя не утопили...а люди с таким характером щась большая редкость (чтобы взять "грех на душу")...то всё...трындец...одна надежда на бродячих собак и копчиков, что они уменьшат популяцию этих мяукающих созданий... А так они живут впроголодь, потому что их много, а люди в массе своей черствые (не кормят)...только летом много полевых мышей (зимой мало)...таблетки от защиты самопроизводства мало помогают...тащить каждую к ветеринару (у нас только одна такая неравнодушная) - проблема...
Качары - я вам завидую...
пысы: кстати есть одна проблема, пока они маленькие (месяц, два), их можно выдернуть с производства...если они прожили на производстве полгода или год...всё...время ушло...если их взять в домашнюю (тихую...на производстве большой шум) среду, у них со временем, может снести крышу...они привыкли к шуму...тихая среда для них враждебна...крышу сносит им конкретно (знаю 2 случая)...
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 123, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 123
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS