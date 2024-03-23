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Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
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Я робот(Пользователи)
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- 48843
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 23.03.24 - 10:52
Вчера вечером, 22 марта, в Москве, в концертном зале "Крокус сити холл", неизвестные открыли огонь из автомата. По официальным данным, погибли более 60 человек, еще свыше ста получили ранения.
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Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 25.03.24 - 21:02
Цитата:
Да понял я, просто основали его выходцы из Талибана как вроде.
abaika95:
Нет Они филиал исламского государства а не талибана Написано же
Нет Они филиал исламского государства а не талибана Написано же
Да понял я, просто основали его выходцы из Талибана как вроде.
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 25.03.24 - 21:04
Цитата:
ВЧК просто рассказали, кто отрезал.
maxsaf:
где твой любимы хвалёный Ахмат?
где твой любимы хвалёный Ахмат?
ВЧК просто рассказали, кто отрезал.
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 25.03.24 - 21:10
Цитата:
Неправда, там черным по белому написано, кто принимал участие в поимке.
111:
ВЧК просто рассказали, кто отрезал.
ВЧК просто рассказали, кто отрезал.
Неправда, там черным по белому написано, кто принимал участие в поимке.
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 25.03.24 - 21:12
Цитата:
Это же неофициалы.
Официально читай Кадырова, который получил больше всего наград, его войско.
maxsaf:
Неправда, там черным по белому написано, кто принимал участие в поимке.
Неправда, там черным по белому написано, кто принимал участие в поимке.
Это же неофициалы.
Официально читай Кадырова, который получил больше всего наград, его войско.
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 25.03.24 - 21:14
Цитата:
Ну а чё б им не получать то, из собственных рук. Тем более проверять же никто не станет, участвовали они или нет.
111:
Это же неофициалы. Официально читай Кадырова, который получил больше всего наград, его войско.
Это же неофициалы. Официально читай Кадырова, который получил больше всего наград, его войско.
Ну а чё б им не получать то, из собственных рук. Тем более проверять же никто не станет, участвовали они или нет.
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 25.03.24 - 21:50
Цитата:
Я не хочу читать, я хочу смотреть. Видео погони с участием Ахмата, видео задержания с участием Ахмата, видео первых допросов с участием Ахмата. Ну хоть что-нибудь...
111:
Это же неофициалы. Официально читай Кадырова, который получил больше всего наград, его войско.
Это же неофициалы. Официально читай Кадырова, который получил больше всего наград, его войско.
Я не хочу читать, я хочу смотреть. Видео погони с участием Ахмата, видео задержания с участием Ахмата, видео первых допросов с участием Ахмата. Ну хоть что-нибудь...
Re: Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на...
Отправлено: 26.03.24 - 00:03
Цитата:
Ну ты же не дурачок. Или нет. Ну если США предупреждают, значит, кроме них никто это не сделает. Если США предупредили, можно даже не напрягаться - они все равно сделают. Либо сами, либо через прокси. И весь мир убедят через СМИ или, через таких как ты.
111:
Что примечательно, СЩА предупреждали о терракте так же Иран, который тоже как Путин наклал большой и толстый, в результате чего погибли 3 января там люди на кладбище.
Что примечательно, СЩА предупреждали о терракте так же Иран, который тоже как Путин наклал большой и толстый, в результате чего погибли 3 января там люди на кладбище.
Ну ты же не дурачок. Или нет. Ну если США предупреждают, значит, кроме них никто это не сделает. Если США предупредили, можно даже не напрягаться - они все равно сделают. Либо сами, либо через прокси. И весь мир убедят через СМИ или, через таких как ты.
Re: Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на...
Отправлено: 26.03.24 - 00:07
10 страниц назад, или больше (чессно лень сматреть), уже было не комильфо обсуждать эту тему...ну епта 111 астанависта чтоле
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 26.03.24 - 00:16
Цитата:
Писец у вас логика...
mks2703:
Ну если США предупреждают, значит, кроме них никто это не сделает. Если США предупредили, можно даже не напрягаться - они все равно сделают.
Ну если США предупреждают, значит, кроме них никто это не сделает. Если США предупредили, можно даже не напрягаться - они все равно сделают.
Писец у вас логика...
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 26.03.24 - 00:17
Цитата:
111:
Это же неофициалы.
Это же неофициалы.
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 26.03.24 - 00:20
Цитата:
---Или точно ? Или как всегда домыслы буйной головушки ?
111:
как вроде.
как вроде.
---Или точно ? Или как всегда домыслы буйной головушки ?
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 26.03.24 - 00:22
Цитата:
----Очень первое предложение понравилось !!! Хотелось бы истину узнать .
mks2703:
----Очень первое предложение понравилось !!! Хотелось бы истину узнать .
Re: Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на...
Отправлено: 26.03.24 - 00:27
Цитата:
Уточните какое...
Гога:
----Очень первое предложение понравилось !!! Хотелось бы истину узнать .
----Очень первое предложение понравилось !!! Хотелось бы истину узнать .
Уточните какое...
Re: Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на...
Отправлено: 26.03.24 - 00:31
Цитата:
Нормальная логика...штаты где-то рядом...либо они сами, либо прокси
maxsaf:
Писец у вас логика...
Писец у вас логика...
Нормальная логика...штаты где-то рядом...либо они сами, либо прокси
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 26.03.24 - 00:37
Цитата:
Ну и в чем их выгода сейчас? Усилить мобилизацию в РФ? Сплотить народ ещё больше вокруг уже избранного президента?
mks2703:
Нормальная логика...штаты где-то рядом...либо они сами, либо прокси
Нормальная логика...штаты где-то рядом...либо они сами, либо прокси
Ну и в чем их выгода сейчас? Усилить мобилизацию в РФ? Сплотить народ ещё больше вокруг уже избранного президента?
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