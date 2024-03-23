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≡ Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48843
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 23.03.24 - 10:52
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Вчера вечером, 22 марта, в Москве, в концертном зале "Крокус сити холл", неизвестные открыли огонь из автомата. По официальным данным, погибли более 60 человек, еще свыше ста получили ранения.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37310
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 25.03.24 - 21:02
#540
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Цитата:
abaika95:
Нет Они филиал исламского государства а не талибана Написано же

Да понял я, просто основали его выходцы из Талибана как вроде.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37310
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 25.03.24 - 21:04
#541
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Цитата:
maxsaf:
где твой любимы хвалёный Ахмат?

ВЧК просто рассказали, кто отрезал.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22731
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 25.03.24 - 21:10
#542
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Цитата:
111:
ВЧК просто рассказали, кто отрезал.

Неправда, там черным по белому написано, кто принимал участие в поимке.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37310
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 25.03.24 - 21:12
#543
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Цитата:
maxsaf:
Неправда, там черным по белому написано, кто принимал участие в поимке.

Это же неофициалы.
Официально читай Кадырова, который получил больше всего наград, его войско.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22731
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 25.03.24 - 21:14
#544
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Цитата:
111:
Это же неофициалы. Официально читай Кадырова, который получил больше всего наград, его войско.

Ну а чё б им не получать то, из собственных рук. Тем более проверять же никто не станет, участвовали они или нет.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22731
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 25.03.24 - 21:50
#545
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Цитата:
111:
Это же неофициалы. Официально читай Кадырова, который получил больше всего наград, его войско.

Я не хочу читать, я хочу смотреть. Видео погони с участием Ахмата, видео задержания с участием Ахмата, видео первых допросов с участием Ахмата. Ну хоть что-нибудь...
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m
* mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
228
Re: Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на...
Отправлено: 26.03.24 - 00:03
#546
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Цитата:
111:
Что примечательно, СЩА предупреждали о терракте так же Иран, который тоже как Путин наклал большой и толстый, в результате чего погибли 3 января там люди на кладбище.


Ну ты же не дурачок. Или нет. Ну если США предупреждают, значит, кроме них никто это не сделает. Если США предупредили, можно даже не напрягаться - они все равно сделают. Либо сами, либо через прокси. И весь мир убедят через СМИ или, через таких как ты.
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m
* mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
228
Re: Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на...
Отправлено: 26.03.24 - 00:07
#547
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10 страниц назад, или больше (чессно лень сматреть), уже было не комильфо обсуждать эту тему...ну епта 111 астанависта чтоле
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22731
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 26.03.24 - 00:16
#548
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Цитата:
mks2703:
Ну если США предупреждают, значит, кроме них никто это не сделает. Если США предупредили, можно даже не напрягаться - они все равно сделают.

Писец у вас логика...
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10065
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 26.03.24 - 00:17
#549
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Цитата:
111:
Это же неофициалы.

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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10065
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 26.03.24 - 00:20
#550
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Цитата:
111:
как вроде.

---Или точно ? Или как всегда домыслы буйной головушки ?
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10065
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 26.03.24 - 00:22
#551
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Цитата:
mks2703:

----Очень первое предложение понравилось !!! :lol: :lol: :lol: Хотелось бы истину узнать .
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m
* mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
228
Re: Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на...
Отправлено: 26.03.24 - 00:27
#552
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Цитата:
Гога:
----Очень первое предложение понравилось !!! Хотелось бы истину узнать .


Уточните какое...
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m
* mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
228
Re: Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на...
Отправлено: 26.03.24 - 00:31
#553
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Цитата:
maxsaf:
Писец у вас логика...


Нормальная логика...штаты где-то рядом...либо они сами, либо прокси
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22731
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 26.03.24 - 00:37
#554
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Цитата:
mks2703:
Нормальная логика...штаты где-то рядом...либо они сами, либо прокси

Ну и в чем их выгода сейчас? Усилить мобилизацию в РФ? Сплотить народ ещё больше вокруг уже избранного президента?
Профайл
Страница 37 из 38«1...35363738»
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