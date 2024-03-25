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"Люди теперь в де***ме плавают!" - Улицу затопило талыми водами в Аркалыке. Почему их откачивали в канализацию?
"Люди теперь в де***ме плавают!" - Улицу затопило талыми водами в Аркалыке. Почему их откачивали в канализацию?
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