Re: "Люди теперь в де***ме плавают!" - Улицу затопило...

Отправлено: - 23:27

Ну блендамед...знаю я эту улицу. С пацанами употребляли там, в одном из домов, рядом с больничкой, где неправильный снимок племяшке сделали.

Как щась помню, 2008, заехали мы по зерну, потом поехали по совхозам... Да уж...Аркалык тогда уже сократился до невозможности - ни 6, ни 7, ни 9 мкрна... И аэропорт по п...е. Все, что было построено нехорошей советской властью, было уже похерено капитализмом...

Я надеюсь...что всё в этом мире циклично...и однажды...ну нет...это мы уже проходили...