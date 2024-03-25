Отправлено: - 22:23

abaika95:

приведи этот комментарий сюда

abaika95:

Один там у себя на странице все по плову тащился Поэтому всех таджиков в России необходимо ставить на отдельный контроль сейчас

abaika95:Таджики же умышленно завезенный контингент

И почемуто из их среды выходят бандиты,и террористы последнее время

Зачем они нужны тогда в стране?

abaika95: Причем повторюсь я живя бы в России Требовал бы повальной выселки мигрантов таджиков из страны

abaika95:

А вот кадры отрезания уха таджику надо показывать по федеральным каналам

[Исправлено: maxsaf, 25.03.2024 - 23:37]

Цитата:На вот, лучше, этот:Цитата:Вот ещё твое же, про таджиков:Цитата:И снова твое, про таджиков:Цитата:Докажи теперь, что ты не нацик:Цитата: