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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 20410
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.03.24 - 21:54
Цитата:
Вот эта отговорка от тебя давно не катит, а ты этого никак не поймёшь.
Скучно стало просто...
[Исправлено: alex_60, 25.03.2024 - 23:13]
Гога:
--Да скучно просто стало !
--Да скучно просто стало !
Вот эта отговорка от тебя давно не катит, а ты этого никак не поймёшь.
Скучно стало просто...
[Исправлено: alex_60, 25.03.2024 - 23:13]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.03.24 - 22:13
Цитата:
открой снова новость где казахстанцы несут цветы к посольству россии\
перечитай там мой комментарий
как перечитаешь
приведи этот комментарий сюда
обсудим где ты опять пытаешься перекрутить тему
Цитата:
арабы саудиты
все
а буш напал не на саудовскую аравию а на ирак и афганистан
странно правда?
причем аль кайда сидела вообще в пакистане
как так?
Цитата:
басаев чеченец ветеран первой чеченской
служил в гру
во время грузино абхазкой войны воевал на стороне абхахов христиан
он там как исламист воевал или как чеченец в первую очередь?
maxsaf:
И тем не менее ты призываешь разбираться с таджиками, не с исламистами, нацистами или коммунистами.
И тем не менее ты призываешь разбираться с таджиками, не с исламистами, нацистами или коммунистами.
открой снова новость где казахстанцы несут цветы к посольству россии\
перечитай там мой комментарий
как перечитаешь
приведи этот комментарий сюда
обсудим где ты опять пытаешься перекрутить тему
Цитата:
maxsaf:
Кто совершил, таджики или исламисты?
Кто совершил, таджики или исламисты?
арабы саудиты
все
а буш напал не на саудовскую аравию а на ирак и афганистан
странно правда?
причем аль кайда сидела вообще в пакистане
как так?
Цитата:
maxsaf:
Беслан. Россия. 335 погибших. Басаев кто, коммунист или таджик?
Беслан. Россия. 335 погибших. Басаев кто, коммунист или таджик?
басаев чеченец ветеран первой чеченской
служил в гру
во время грузино абхазкой войны воевал на стороне абхахов христиан
он там как исламист воевал или как чеченец в первую очередь?
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 20410
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.03.24 - 22:14
Какой триггер сработал интересно.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.03.24 - 22:14
Цитата:
Ща будет весело - абайку вызвали на смену. Аврал
Гога:
----Да скучно просто стало !
----Да скучно просто стало !
Ща будет весело - абайку вызвали на смену. Аврал
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.03.24 - 22:15
Пффф. Вот и повеселились...
Комментарий проходит проверку.
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.03.24 - 22:23
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.03.24 - 22:23
Цитата:
На вот, лучше, этот:
Цитата:
Вот ещё твое же, про таджиков:
Цитата:
И снова твое, про таджиков:
Цитата:
Докажи теперь, что ты не нацик:
Цитата:
[Исправлено: maxsaf, 25.03.2024 - 23:37]
abaika95:
приведи этот комментарий сюда
приведи этот комментарий сюда
На вот, лучше, этот:
Цитата:
abaika95:
Один там у себя на странице все по плову тащился Поэтому всех таджиков в России необходимо ставить на отдельный контроль сейчас
Один там у себя на странице все по плову тащился Поэтому всех таджиков в России необходимо ставить на отдельный контроль сейчас
Вот ещё твое же, про таджиков:
Цитата:
abaika95:Таджики же умышленно завезенный контингент
И почемуто из их среды выходят бандиты,и террористы последнее время
Зачем они нужны тогда в стране?
И почемуто из их среды выходят бандиты,и террористы последнее время
Зачем они нужны тогда в стране?
И снова твое, про таджиков:
Цитата:
abaika95: Причем повторюсь я живя бы в России Требовал бы повальной выселки мигрантов таджиков из страны
Докажи теперь, что ты не нацик:
Цитата:
abaika95:
А вот кадры отрезания уха таджику надо показывать по федеральным каналам
А вот кадры отрезания уха таджику надо показывать по федеральным каналам
[Исправлено: maxsaf, 25.03.2024 - 23:37]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.03.24 - 22:26
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.03.24 - 22:27
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.03.24 - 22:28
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.03.24 - 22:31
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.03.24 - 22:32
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.03.24 - 22:33
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.03.24 - 22:40
Цитата:
Тут ты не прав
Цитата:
Будем дальше спорить?
Щас понапишешь непотребщины, потом будешь плакать: админы, чё не подтерли за мной
abaika95:
Комментарий проходит проверку.
Комментарий проходит проверку.
Тут ты не прав
Цитата:
abaika95: Комментарий проходит проверку.Тут ты тоже не прав
Будем дальше спорить?
Щас понапишешь непотребщины, потом будешь плакать: админы, чё не подтерли за мной
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.03.24 - 23:20
Комментарий проходит проверку.
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