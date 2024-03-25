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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 290 из 291«1...288289290291»
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20410
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.03.24 - 21:54
#4336
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Цитата:
Гога:
--Да скучно просто стало !


Вот эта отговорка от тебя давно не катит, а ты этого никак не поймёшь.
Скучно стало просто...

[Исправлено: alex_60, 25.03.2024 - 23:13]
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15403
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.03.24 - 22:13
#4337
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Цитата:
maxsaf:
И тем не менее ты призываешь разбираться с таджиками, не с исламистами, нацистами или коммунистами.

открой снова новость где казахстанцы несут цветы к посольству россии\
перечитай там мой комментарий
как перечитаешь
приведи этот комментарий сюда
обсудим где ты опять пытаешься перекрутить тему
Цитата:
maxsaf:
Кто совершил, таджики или исламисты?

арабы саудиты
все
а буш напал не на саудовскую аравию а на ирак и афганистан
странно правда?
причем аль кайда сидела вообще в пакистане
как так?
Цитата:
maxsaf:
Беслан. Россия. 335 погибших. Басаев кто, коммунист или таджик?

басаев чеченец ветеран первой чеченской
служил в гру
во время грузино абхазкой войны воевал на стороне абхахов христиан
он там как исламист воевал или как чеченец в первую очередь?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20410
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.03.24 - 22:14
#4338
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Какой триггер сработал интересно.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22728
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.03.24 - 22:14
#4339
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Цитата:
Гога:
----Да скучно просто стало !

Ща будет весело - абайку вызвали на смену. Аврал :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22728
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.03.24 - 22:15
#4340
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Пффф. Вот и повеселились...

Комментарий проходит проверку.

:lol:
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15403
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.03.24 - 22:23
#4341
Комментарий проходит проверку.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22728
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.03.24 - 22:23
#4342
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Цитата:
abaika95:
приведи этот комментарий сюда


На вот, лучше, этот:

Цитата:
abaika95:
Один там у себя на странице все по плову тащился Поэтому всех таджиков в России необходимо ставить на отдельный контроль сейчас



Вот ещё твое же, про таджиков:

Цитата:
abaika95:Таджики же умышленно завезенный контингент
И почемуто из их среды выходят бандиты,и террористы последнее время
Зачем они нужны тогда в стране?


И снова твое, про таджиков:

Цитата:
abaika95: Причем повторюсь я живя бы в России Требовал бы повальной выселки мигрантов таджиков из страны


Докажи теперь, что ты не нацик:

Цитата:
abaika95:
А вот кадры отрезания уха таджику надо показывать по федеральным каналам


[Исправлено: maxsaf, 25.03.2024 - 23:37]
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15403
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.03.24 - 22:26
#4343
Комментарий проходит проверку.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15403
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.03.24 - 22:27
#4344
Комментарий проходит проверку.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15403
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.03.24 - 22:28
#4345
Комментарий проходит проверку.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15403
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.03.24 - 22:31
#4346
Комментарий проходит проверку.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15403
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.03.24 - 22:32
#4347
Комментарий проходит проверку.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15403
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.03.24 - 22:33
#4348
Комментарий проходит проверку.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22728
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.03.24 - 22:40
#4349
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Цитата:
abaika95:
Комментарий проходит проверку.

Тут ты не прав

Цитата:
abaika95: Комментарий проходит проверку.
Тут ты тоже не прав

Будем дальше спорить? :lol:

Щас понапишешь непотребщины, потом будешь плакать: админы, чё не подтерли за мной :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15403
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.03.24 - 23:20
#4350
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