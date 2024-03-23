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≡ Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48841
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 23.03.24 - 10:52
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Вчера вечером, 22 марта, в Москве, в концертном зале "Крокус сити холл", неизвестные открыли огонь из автомата. По официальным данным, погибли более 60 человек, еще свыше ста получили ранения.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37310
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 25.03.24 - 21:02
#540
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Цитата:
abaika95:
Нет Они филиал исламского государства а не талибана Написано же

Да понял я, просто основали его выходцы из Талибана как вроде.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37310
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 25.03.24 - 21:04
#541
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Цитата:
maxsaf:
где твой любимы хвалёный Ахмат?

ВЧК просто рассказали, кто отрезал.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22723
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 25.03.24 - 21:10
#542
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Цитата:
111:
ВЧК просто рассказали, кто отрезал.

Неправда, там черным по белому написано, кто принимал участие в поимке.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37310
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 25.03.24 - 21:12
#543
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Цитата:
maxsaf:
Неправда, там черным по белому написано, кто принимал участие в поимке.

Это же неофициалы.
Официально читай Кадырова, который получил больше всего наград, его войско.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22723
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 25.03.24 - 21:14
#544
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Цитата:
111:
Это же неофициалы. Официально читай Кадырова, который получил больше всего наград, его войско.

Ну а чё б им не получать то, из собственных рук. Тем более проверять же никто не станет, участвовали они или нет.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22723
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 25.03.24 - 21:50
#545
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Цитата:
111:
Это же неофициалы. Официально читай Кадырова, который получил больше всего наград, его войско.

Я не хочу читать, я хочу смотреть. Видео погони с участием Ахмата, видео задержания с участием Ахмата, видео первых допросов с участием Ахмата. Ну хоть что-нибудь...
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Страница 37 из 37«1...353637
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