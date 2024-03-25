Отправлено: - 13:44

111:

Если вы не приводите конкретныз примеров, какое может быть отрицалово? На то чего что нет?

Цитата:-----Смешно ! Грамоты выставил - а ты так конкретно и не ответил .Только не надо сейчас говорить -*А на что отвечать .** Просто признать , что документы официальные были на двух языках всегда .