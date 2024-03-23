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≡ Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48841
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 23.03.24 - 10:52
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Вчера вечером, 22 марта, в Москве, в концертном зале "Крокус сити холл", неизвестные открыли огонь из автомата. По официальным данным, погибли более 60 человек, еще свыше ста получили ранения.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15393
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 25.03.24 - 12:44
#525
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Цитата:
maxsaf:
Ну учитывая строительство завода Байрактар под Киевом, очень может быть, что турки это Украина, ну или наоборот, Украина это турки. Короче, переплетено там все неслабо

Турки это Украина?
А Путин внёс Турцию в недружественные страны с которыми дружить нельзя?
И самое главное почему переговоры в Стамбуле проводили если турки за Украину?
Цитата:
Vit:
Официально ещё не объявили заказчика. Пока только догадки и версии от властей.

Нефигасе догадки
Глава государства публично выступил и обвинил Украину
Завтра он разберется получше и скажет что перепутал?
Это что за уровень сельского акимата то тогда? Да даже в сельском акимате поспешных выводов не делают
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37305
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 25.03.24 - 13:01
#526
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Цитата:
Vit:
Эти террористы как я понял всех с потрахами щас сдадут. Без

Никто никого не сдаст.
Напишут то, что напишут сами.
Таджикам просто некого сдавать.
Потом участь Салмана.
Все, дело закрыто.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37305
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 25.03.24 - 13:16
#527
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Еще мнение от российского журналиста, так террористы и убийцы равны, или нет?




[Исправлено: 111, 25.03.2024 - 14:17]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6057
Re: Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на...
Отправлено: 25.03.24 - 14:34
#528
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Цитата:
abaika95:
он разберется получше и скажет



Интересно: - с этим Агаларовым будут разбираться, на предмет- где была охрана, фейс контроль, метало-контроль, противопожарная безопасность, аварийные выходы, автосистема пожаротужения и так далее. В "Зимних вишнях", Кемерово и прочих лощадях- хозяев наказывали по полной. Или это друг Путина и сват Алиева и он из разряда неприкасаемых ? И пресса об этом почему то стыдливо молчит или им сказали - не лезть.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37305
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 25.03.24 - 17:46
#529
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Хех, оказывается Игил Хорасан сделали друзья России из Талибана в Афгане?
Ниче так..

"Вилаят Хорасан (араб. ولاية خراسان‎) — филиал Исламского государства в Афганистане. ИГ-Х стремится свергнуть существующие правительства исторического региона Хорасан, чтобы создать исламский халифат под его строгим, фундаменталистским исламским правлением[источник?]. Создан в 2015 году в ходе вербовки среди афганцев, пакистанцев, перебежчиков из «Талибана» и «Исламского движения Узбекистана»


[Исправлено: 111, 25.03.2024 - 18:49]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37305
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 25.03.24 - 17:52
#530
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Что примечательно, СЩА предупреждали о терракте так же Иран, который тоже как Путин наклал большой и толстый, в результате чего погибли 3 января там люди на кладбище.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37305
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 25.03.24 - 18:02
#531
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Вот так проклятые враги США предупреждают очень гордых лидеров некоторых стран, но те ничего не делают.
Потому что на свои народы им плевать..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37305
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 25.03.24 - 18:35
#532
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Вот кто собственно отрезал уши и еще какие то органы:

-"Как выяснил ВЧК-ОГПУ, в операции по поимке террористов (которые сумели спрятаться в лесу в Брянской области) принимали бойцы разных подразделений. Это ЦСН ФСБ РФ, спецназ ГРУ, а также мобильная группы погранслужбы ФСБ РФ. Все они «развлекались» с террористами, как могли.ЦСН ФСБ  и ГРУ старались, чтобы для протокольной съемки задержанные выглядели прилично и были без следов побоев. Потом уже террористов избивали и пытали током. А бойцы погранслужбы не стали ждать и сразу отрезали ухо пойманному. А потом передали его сотрудникам ФСБ, которым пришлось протокольную съемку вести с террористом в бинтах ."
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22709
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 25.03.24 - 18:38
#533
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Цитата:
111:
-"Как выяснил ВЧК-ОГПУ, в операции по поимке террористов (которые сумели спрятаться в лесу в Брянской области) принимали бойцы разных подразделений. Это ЦСН ФСБ РФ, спецназ ГРУ, а также мобильная группы погранслужбы ФСБ РФ.

А где твой любимы хвалёный Ахмат?
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15393
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 25.03.24 - 18:48
#534
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Цитата:
ACROS:
Интересно: - с этим Агаларовым будут разбираться, на предмет- где была охрана, фейс контроль, метало-контроль, противопожарная безопасность, аварийные выходы, автосистема пожаротужения и так далее.

А Агаларов то тут причем?

Металлдетекторы както помогли бы против боевиков с автоматами?
Они же сходу из машины начали стрелять
Охрана там с дубинками была и полегла первой
Пол аварийные выходы выходы,вот сейчас выясняется что люди выходили именно по ним
Почему ФСБ и полиция долго ехали целый час?
Никто не ответить не хочет?

Цитата:
111:
Хех, оказывается Игил Хорасан сделали друзья России из Талибана в Афгане? Ниче так.. "Вилаят Хорасан (араб. ولاية خراسان‎) — филиал Исламского государства в Афганистане

Нет
Они филиал исламского государства а не талибана
Написано же

Талибы к игилу никак не относятся и воюют с ним
ИГИЛ создан на основе Аль кайды
Ответвление ее

А Аль Кайду пестовало ЦРУ в свое время когда финансировало моджахедов Афганистана
Когда как Талибан как пишут спонсировался КГБ после вывода войск из Афганистана

Всё запутано и запущено

Поэтому американцы бомбили Талибан 20 лет
А Россия бомбит игил
Это разные конторы
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10050
Re: Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на...
Отправлено: 25.03.24 - 19:11
#535
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22709
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 25.03.24 - 20:17
#536
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Цитата:
Таджикистан должен уделять больше времени воспитанию молодежи и защищать их от влияния деструктивных движений, чтобы не дать опорочить имя таджикской нации. Репутацией страны после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» озаботился ее президент Эмомали Рахмон, передает РИА Новости

Нет, не только Таджикистан. Все страны, где заметно влияние деструктивных течений, должны делать то же самое.
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