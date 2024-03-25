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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.03.24 - 13:44
Цитата:
-----Смешно ! Грамоты выставил - а ты так конкретно и не ответил .Только не надо сейчас говорить -*А на что отвечать .** Просто признать , что документы официальные были на двух языках всегда .
111:
Если вы не приводите конкретныз примеров, какое может быть отрицалово? На то чего что нет?
Если вы не приводите конкретныз примеров, какое может быть отрицалово? На то чего что нет?
-----Смешно ! Грамоты выставил - а ты так конкретно и не ответил .Только не надо сейчас говорить -*А на что отвечать .** Просто признать , что документы официальные были на двух языках всегда .
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.03.24 - 13:45
Цитата:
Спасибо.
Просто по горячке, чтоб самим что то понять.
Что писать, что нет.
Тимур Гафуров:
Уважаемые пользователи! Не нужно обсуждать комментарии, которые удалил модератор. Потому что так и вы можете попасть под удаление.
Уважаемые пользователи! Не нужно обсуждать комментарии, которые удалил модератор. Потому что так и вы можете попасть под удаление.
Спасибо.
Просто по горячке, чтоб самим что то понять.
Что писать, что нет.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.03.24 - 13:50
Или вот конкретно.
-Террористов пытали.
- Ах, ты оправдываешь террористов! Пусть ВСЕ видят, что ты поддерживаешь терроризм!
Ты такой чего, да нет, извините меня, я не оправдываю, я не хотел так говорить.
И тд..
И со стороны сиотрится да, что ты оправдал терроризм, хоть извиняйся, хоть падай.
То есть он делает мелкие провокации, чтоб человека заставить оправдываться, но если не оправдаешься,
-Ах, а ты не осудил их! Пусть все видят!
Ну и в таком же духе, где ты останешься все равно виноватым.
[Исправлено: 111, 25.03.2024 - 14:52]
-Террористов пытали.
- Ах, ты оправдываешь террористов! Пусть ВСЕ видят, что ты поддерживаешь терроризм!
Ты такой чего, да нет, извините меня, я не оправдываю, я не хотел так говорить.
И тд..
И со стороны сиотрится да, что ты оправдал терроризм, хоть извиняйся, хоть падай.
То есть он делает мелкие провокации, чтоб человека заставить оправдываться, но если не оправдаешься,
-Ах, а ты не осудил их! Пусть все видят!
Ну и в таком же духе, где ты останешься все равно виноватым.
[Исправлено: 111, 25.03.2024 - 14:52]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.03.24 - 13:57
Цитата:
Самый простой на мой счёт это Гога.
С ним легко и просто!
[Исправлено: Тимур Гафуров, 25.03.2024 - 14:52]
abaika95:
больно простой
больно простой
Самый простой на мой счёт это Гога.
С ним легко и просто!
[Исправлено: Тимур Гафуров, 25.03.2024 - 14:52]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.03.24 - 14:00
Гога мне и рецепты в личку пишет и по моему он меня на футбол приглашал, до моего отпуска.
Славный парень..
Славный парень..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.03.24 - 14:03
Вит тоже, сколько его тут не цепляешь, в личке он тебе ничего злого не скажет, ни разбирается, просто улыбнется, и ты таешь..
Образно говорю.
И фото такое не злое, добродушное даже..
Образно говорю.
И фото такое не злое, добродушное даже..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.03.24 - 14:15
Цитата:
--4291 - Лучше ответь .
111:
--4291 - Лучше ответь .
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.03.24 - 14:18
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.03.24 - 18:01
Цитата:
Я же сказал, пока не ответишь на свою ложь или не ложь, говорил ли я, говоря о грамотах, о притеснении какого либо языка, никакого ответа не будет?
Гога:
--4291 - Лучше ответь
--4291 - Лучше ответь
Я же сказал, пока не ответишь на свою ложь или не ложь, говорил ли я, говоря о грамотах, о притеснении какого либо языка, никакого ответа не будет?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.03.24 - 18:17
Цитата:
Так же как и малый процент христиан - теракты. В основном их устраивают исламисты. Но тебе же пофиг, ты один случай за последние 30 лет откуда-то откопал и теперь бьешь себя в грудь, типа у терроризма нет религии. Ещё как есть.
abaika95:
А таджики совершают малый процент преступлений в соотношении
А таджики совершают малый процент преступлений в соотношении
Так же как и малый процент христиан - теракты. В основном их устраивают исламисты. Но тебе же пофиг, ты один случай за последние 30 лет откуда-то откопал и теперь бьешь себя в грудь, типа у терроризма нет религии. Ещё как есть.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.03.24 - 18:53
Цитата:
Ещё раз
Весь 19-20 век самыми страшными террористами были коммунисты и социалисты
Кто-то осуждает коммунизм и социализм?
Цитата:
Брейвик христианин был
Христианский теракт
Храм народов (как-то так называется секта)
Христианская секта
Там вождь приказал всем умереть
Собрались 1000 человек выпили яду и умерли
Терракт?
Самыми ярыми христианами были немецкие нацисты кстати
У солдат рейха на пряжках была цитата
С нами бог
Какой бог с ними был? Аллах или Иисус?
А холокост кстати немцкие идеологи подводили под идею христианского ответа на убийство Христа
Евреи пьют кровь христианских младенцев и считают христиан гоями
Евреям надо ответить за их зловершерия
В итоге 6 млн трупов
maxsaf:
Ещё как есть
Ещё как есть
Ещё раз
Весь 19-20 век самыми страшными террористами были коммунисты и социалисты
Кто-то осуждает коммунизм и социализм?
Цитата:
maxsaf:
Так же как и малый процент христиан - теракты
Так же как и малый процент христиан - теракты
Брейвик христианин был
Христианский теракт
Храм народов (как-то так называется секта)
Христианская секта
Там вождь приказал всем умереть
Собрались 1000 человек выпили яду и умерли
Терракт?
Самыми ярыми христианами были немецкие нацисты кстати
У солдат рейха на пряжках была цитата
С нами бог
Какой бог с ними был? Аллах или Иисус?
А холокост кстати немцкие идеологи подводили под идею христианского ответа на убийство Христа
Евреи пьют кровь христианских младенцев и считают христиан гоями
Евреям надо ответить за их зловершерия
В итоге 6 млн трупов
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.03.24 - 19:35
У Макса интересная логика
У террора нет нации
Но есть религия
Причем это можно было бы сказать если террористы все были разной национальности в Крокусе
Нет все таджики
У себя в ВК выставляли и религиозные посты
И посты про плов,про Таджикистан, про любовь к халатам
Мотив их действий был религиозный? Построение халифата в России
Или в первую очередь месть за свое национальное унижение когда таджики работают почти рабами в России а наша Раша показывает их как забитых лохов?
Причем первый же пленный сразу признался
Убивал за деньги
Религию даже не упомянул
Тоесть социальный аспект важнее для них был
Религия просто инструмент
А все обиды проистекают из национального чувства
Чеченцы тоже не особо с исламом носились
Первая чеченская вообще война национальная
Пока арабы не залезли туда со своим вахабизмом
У террора нет нации
Но есть религия
Причем это можно было бы сказать если террористы все были разной национальности в Крокусе
Нет все таджики
У себя в ВК выставляли и религиозные посты
И посты про плов,про Таджикистан, про любовь к халатам
Мотив их действий был религиозный? Построение халифата в России
Или в первую очередь месть за свое национальное унижение когда таджики работают почти рабами в России а наша Раша показывает их как забитых лохов?
Причем первый же пленный сразу признался
Убивал за деньги
Религию даже не упомянул
Тоесть социальный аспект важнее для них был
Религия просто инструмент
А все обиды проистекают из национального чувства
Чеченцы тоже не особо с исламом носились
Первая чеченская вообще война национальная
Пока арабы не залезли туда со своим вахабизмом
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.03.24 - 20:00
Цитата:
И тем не менее ты призываешь разбираться с таджиками, не с исламистами, нацистами или коммунистами.
[Исправлено: maxsaf, 25.03.2024 - 21:01]
abaika95:
И тем не менее ты призываешь разбираться с таджиками, не с исламистами, нацистами или коммунистами.
[Исправлено: maxsaf, 25.03.2024 - 21:01]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.03.24 - 20:02
Теракты 11 сентября в США. 2996 погибших. Кто совершил, таджики или исламисты?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.03.24 - 20:04
Беслан. Россия. 335 погибших. Басаев кто, коммунист или таджик?
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