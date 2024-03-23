Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 23.03.24 - 10:52
Вчера вечером, 22 марта, в Москве, в концертном зале "Крокус сити холл", неизвестные открыли огонь из автомата. По официальным данным, погибли более 60 человек, еще свыше ста получили ранения. Читать новость
maxsaf: Ну учитывая строительство завода Байрактар под Киевом, очень может быть, что турки это Украина, ну или наоборот, Украина это турки. Короче, переплетено там все неслабо
Турки это Украина? А Путин внёс Турцию в недружественные страны с которыми дружить нельзя? И самое главное почему переговоры в Стамбуле проводили если турки за Украину? Цитата:
Vit: Официально ещё не объявили заказчика. Пока только догадки и версии от властей.
Нефигасе догадки Глава государства публично выступил и обвинил Украину Завтра он разберется получше и скажет что перепутал? Это что за уровень сельского акимата то тогда? Да даже в сельском акимате поспешных выводов не делают
Интересно: - с этим Агаларовым будут разбираться, на предмет- где была охрана, фейс контроль, метало-контроль, противопожарная безопасность, аварийные выходы, автосистема пожаротужения и так далее. В "Зимних вишнях", Кемерово и прочих лощадях- хозяев наказывали по полной. Или это друг Путина и сват Алиева и он из разряда неприкасаемых ? И пресса об этом почему то стыдливо молчит или им сказали - не лезть.
Хех, оказывается Игил Хорасан сделали друзья России из Талибана в Афгане? Ниче так..
"Вилаят Хорасан (араб. ولاية خراسان) — филиал Исламского государства в Афганистане. ИГ-Х стремится свергнуть существующие правительства исторического региона Хорасан, чтобы создать исламский халифат под его строгим, фундаменталистским исламским правлением[источник?]. Создан в 2015 году в ходе вербовки среди афганцев, пакистанцев, перебежчиков из «Талибана» и «Исламского движения Узбекистана»
Вот кто собственно отрезал уши и еще какие то органы:
-"Как выяснил ВЧК-ОГПУ, в операции по поимке террористов (которые сумели спрятаться в лесу в Брянской области) принимали бойцы разных подразделений. Это ЦСН ФСБ РФ, спецназ ГРУ, а также мобильная группы погранслужбы ФСБ РФ. Все они «развлекались» с террористами, как могли.ЦСН ФСБ и ГРУ старались, чтобы для протокольной съемки задержанные выглядели прилично и были без следов побоев. Потом уже террористов избивали и пытали током. А бойцы погранслужбы не стали ждать и сразу отрезали ухо пойманному. А потом передали его сотрудникам ФСБ, которым пришлось протокольную съемку вести с террористом в бинтах ."
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