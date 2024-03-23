Отправлено: - 12:44

maxsaf:

Ну учитывая строительство завода Байрактар под Киевом, очень может быть, что турки это Украина, ну или наоборот, Украина это турки. Короче, переплетено там все неслабо

Vit:

Официально ещё не объявили заказчика. Пока только догадки и версии от властей.

Цитата:Турки это Украина?А Путин внёс Турцию в недружественные страны с которыми дружить нельзя?И самое главное почему переговоры в Стамбуле проводили если турки за Украину?Цитата:Нефигасе догадкиГлава государства публично выступил и обвинил УкраинуЗавтра он разберется получше и скажет что перепутал?Это что за уровень сельского акимата то тогда? Да даже в сельском акимате поспешных выводов не делают