Re: В отношении пьяного водителя, въехавшего в остановку,...

Отправлено: - 15:46

За управление автомобилем лицом, лишенным права управления и находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее повреждение имущества, ему грозит лишение свободы на срок от четырех до шести лет, с пожизненным лишением права управлять автомобилем.



....я так понимаю если он лишён вод. удостоверения не имеет права садится за руль авто тогда кто позволил ему управлять этим авто и того кто это позволил сесть за руль строго наказать......