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≡ В отношении пьяного водителя, въехавшего в остановку, возбуждено уголовное дело в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48841
В отношении пьяного водителя, въехавшего в остановку, возбуждено уголовное дело в Костанае
Отправлено: 24.03.24 - 15:46
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Как сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области, ночью 22 марта водитель автомобиля Mercedes при развороте на пересечении ул. Маяковского-Хакимжанова, не справившись с рулевым управлением, въехал в автобусную остановку.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1033
Re: В отношении пьяного водителя, въехавшего в остановку,...
Отправлено: 24.03.24 - 15:46
#1
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За управление автомобилем лицом, лишенным права управления и находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее повреждение имущества, ему грозит лишение свободы на срок от четырех до шести лет, с пожизненным лишением права управлять автомобилем.

....я так понимаю если он лишён вод. удостоверения не имеет права садится за руль авто тогда кто позволил ему управлять этим авто и того кто это позволил сесть за руль строго наказать......
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6795
Re: В отношении пьяного водителя, въехавшего в остановку,...
Отправлено: 24.03.24 - 20:35
#2
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 кто позволил ему управлять этим авто
Он не будет ни у кого спрашивать разрешение если у него уже есть авто . Видимо,следует у лишенцев конфисковать авто иначе будут расскатывать и дальше
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
218
Re: В отношении пьяного водителя, въехавшего в остановку,...
Отправлено: 24.03.24 - 20:46
#3
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Цитата:
сайлау курманов:
Видимо,следует у лишенцев конфисковать авто иначе будут расскатывать и дальше


Только так. Конфискация. Любого авто - своего или чужого - если у кого то взял покататься. Ну и срок.
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V
§ Vedler_sila
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
18.01.24
Сообщений:
33
Re: В отношении пьяного водителя, въехавшего в остановку,...
Отправлено: 24.03.24 - 21:57
#4
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Маяковского-Хакимжановой, а не Хакимжанова
А что с пострадавшей, какая судьба ждет ее?
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2129
Re: В отношении пьяного водителя, въехавшего в остановку,...
Отправлено: 25.03.24 - 09:53
#5
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Цитата:
Vedler_sila:
Маяковского-Хакимжановой, а не Хакимжанова

Исправил. Спасибо.
Цитата:
Vedler_sila:
А что с пострадавшей, какая судьба ждет ее?

Вы имеете в виду остановку? По закону ее должны восстановить за счет нарушителя. Выясним в рабочие дни.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14330
Re: В отношении пьяного водителя, въехавшего в остановку,...
Отправлено: 25.03.24 - 17:16
#6
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Цитата:
mks2703:
Только так. Конфискация.

Я знаю одного человечка. Добаловался. Лишили на 7 лет. Он потом просто продал машину, зачем она ему да и за 7 лет она устареет. Поэтому конфискация наверно неправильно.
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