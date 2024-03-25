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≡ В Костанае полиция ищет распространителей и потребителей насвая и снюса
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48840
В Костанае полиция ищет распространителей и потребителей насвая и снюса
Отправлено: 25.03.24 - 14:54
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С 18 марта в рамках проводимого по всей республике ОПМ, полицейские проводят проверку по фактам реализации и использования некурительных табачных изделий (насвай, снюс и т.п.). С начала ОПМ в Костанае, полицейские изъяли почти 2 кг снюса и насвая.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
99
Re: В Костанае полиция ищет распространителей и потребителей...
Отправлено: 25.03.24 - 14:54
#1
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Насвай продают везде: таксисты, бабушки, в гостиницах, автовокзалах и т.д!
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6794
Re: В Костанае полиция ищет распространителей и потребителей...
Отправлено: 25.03.24 - 16:00
#2
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Ну наконец-то, приезжие с югов граждане как верблюды оплевали везде где можно. Даже умудрялись выплюнуть под ковёр,деликатно сверну край последнего. Что самое интересное, делать замечания этим нарушителям крайне запрещено, иначе можно нажить врагов
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14329
В Костанае полиция ищет распространителей и потребителей насвая и снюса
Отправлено: 25.03.24 - 16:27
#3
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Цитата:
сайлау курманов:
Грузчики без насвая не работают. Приходится заранее предупреждать что б плевались только на улице а не на пол. Гадасть ужасная. Давно как то попробовал и так и не понял в чем кайф.
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