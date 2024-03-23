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≡ Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48840
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 23.03.24 - 10:52
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Вчера вечером, 22 марта, в Москве, в концертном зале "Крокус сити холл", неизвестные открыли огонь из автомата. По официальным данным, погибли более 60 человек, еще свыше ста получили ранения.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15390
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 25.03.24 - 12:44
#525
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Цитата:
maxsaf:
Ну учитывая строительство завода Байрактар под Киевом, очень может быть, что турки это Украина, ну или наоборот, Украина это турки. Короче, переплетено там все неслабо

Турки это Украина?
А Путин внёс Турцию в недружественные страны с которыми дружить нельзя?
И самое главное почему переговоры в Стамбуле проводили если турки за Украину?
Цитата:
Vit:
Официально ещё не объявили заказчика. Пока только догадки и версии от властей.

Нефигасе догадки
Глава государства публично выступил и обвинил Украину
Завтра он разберется получше и скажет что перепутал?
Это что за уровень сельского акимата то тогда? Да даже в сельском акимате поспешных выводов не делают
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37300
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 25.03.24 - 13:01
#526
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Цитата:
Vit:
Эти террористы как я понял всех с потрахами щас сдадут. Без

Никто никого не сдаст.
Напишут то, что напишут сами.
Таджикам просто некого сдавать.
Потом участь Салмана.
Все, дело закрыто.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37300
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 25.03.24 - 13:16
#527
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Еще мнение от российского журналиста, так террористы и убийцы равны, или нет?




[Исправлено: 111, 25.03.2024 - 14:17]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6057
Re: Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на...
Отправлено: 25.03.24 - 14:34
#528
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Цитата:
abaika95:
он разберется получше и скажет



Интересно: - с этим Агаларовым будут разбираться, на предмет- где была охрана, фейс контроль, метало-контроль, противопожарная безопасность, аварийные выходы, автосистема пожаротужения и так далее. В "Зимних вишнях", Кемерово и прочих лощадях- хозяев наказывали по полной. Или это друг Путина и сват Алиева и он из разряда неприкасаемых ? И пресса об этом почему то стыдливо молчит или им сказали - не лезть.
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