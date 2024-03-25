Отправлено: - 12:47

111:

Ну по нашим меркам, это достаточно большие деньги. Можно купить какой нибудь Сяоми ноте про 13 допустим

Цитата:Ну этот котрый истерику тут включилДоказывал что для него эти 500 евро это копейкиА после того как редакция сказала что не знает о каких деньгах речьОн начал материть редакциюТоесть обиделся что его копейки не заметили?Как-то странноА может он и не присылал ничего