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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37300
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.03.24 - 12:07
#4276
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Цитата:
abaika95:
За 500 евро?

Ну по нашим меркам, это достаточно большие деньги.
Можно купить какой нибудь Сяоми ноте про 13 допустим, остальные пробухать в бане, обмывая..
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15390
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.03.24 - 12:47
#4277
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Цитата:
111:
Ну по нашим меркам, это достаточно большие деньги. Можно купить какой нибудь Сяоми ноте про 13 допустим

Ну этот котрый истерику тут включил
Доказывал что для него эти 500 евро это копейки
А после того как редакция сказала что не знает о каких деньгах речь
Он начал материть редакцию
Тоесть обиделся что его копейки не заметили?
Как-то странно
А может он и не присылал ничего
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15390
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.03.24 - 12:56
#4278
Комментарий проходит проверку.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37300
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.03.24 - 12:57
#4279
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Цитата:
abaika95:
А после того как редакция сказала что не знает о каких деньгах речь

Да, где деньги в отношениях, там тяжело не выйти на эмоции, ведь у него сняли там что то как понял, за операцию банковская структура, допустим 3 ойро.
Ну все равно, это же его заработанные деньги и такое отношение к ним со стороны тех, кому дает, вывело его из себя..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37300
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.03.24 - 12:58
#4280
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Странно, последние комменты одобрили в двух темах, а первые нет в этих же темах.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37300
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.03.24 - 12:59
#4281
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Я в свободных темах одобряю сперва первые, с последних наверно как то удобнее что ли..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14328
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.03.24 - 13:07
#4282
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Да не посылал он редакцию. Он поругался с Мишаней с Еката. Его и послал.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37300
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.03.24 - 13:08
#4283
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Цитата:
Vit:
Да не посылал он

Не посылал.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14328
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.03.24 - 13:08
#4284
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Я вас вчера полночи читал. Я уже спать было собрался. Открыл форум, а тут жара идёт. Не мог остановится было интересно читать всех. Аж сон пропал.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37300
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.03.24 - 13:09
#4285
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Цитата:
Vit:
Его и послал.

И его не послал тем более.
Конкретно там было о редакции, о Мишане не было ничего.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14328
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.03.24 - 13:14
#4286
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Цитата:
111:
о Мишане не было ничего.

Было. Абайка и Максф подтвердит. Они участвовали как раз в этот момент.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37300
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.03.24 - 13:19
#4287
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Цитата:
Vit:
Было. Абайка и Максф подтвердит.

Нет, он ничего не писал про Мишаню.
Только, хм..
Только про акт мужеложества со стороны редакции по отношению к себе, извиняюсь за перевод этого слова.
И еще каких то редисок.
Слово Мишаня там не было.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37300
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.03.24 - 13:21
#4288
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Цитата:
Vit:
Было. Абайка и Максф подтвердит

Чем они подтвердят?
Просто словом?
Или есть все таки доказательства?
Я выклал их, хоть и заблюренные, но канадец нажаловался на меня и меня стерли.
А где их доказательства?
Профайл
Т
* Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2129
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.03.24 - 13:39
#4289
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Уважаемые пользователи! Не нужно обсуждать комментарии, которые удалил модератор. Потому что так и вы можете попасть под удаление.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37300
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.03.24 - 13:44
#4290
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Цитата:
abaika95:
когда поймет тут же меняет тему потомучто неловко становится

Причем меняет тему быстро, как будто ее не было.
Например про забор.
Как его делать допустим.
- А, ты считаешь это правильно написано на заборе Путин х...о?
Ты опешиваешь, спрашиваешь, почему ты так решил.
- А потому что напишут на заборе это!
Да нет же, говоришь, не будет такого.
-Ах, ты защищаешь тех, кто написал это?
И..
Он заставляет тебя чтобы ты оправдывался, провоцирует, ты уже и не помнишь, о чем тема, а она уже о тебе лично и какой ты там плохой.
Исходя из этого он пишет жалобу.
Уже не на забор и не на то, что там написано, а на тебя такого редиску..
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Страница 286 из 287«1...284285286287»
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