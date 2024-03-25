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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.03.24 - 12:07
Цитата:
Ну по нашим меркам, это достаточно большие деньги.
Можно купить какой нибудь Сяоми ноте про 13 допустим, остальные пробухать в бане, обмывая..
abaika95:
За 500 евро?
За 500 евро?
Ну по нашим меркам, это достаточно большие деньги.
Можно купить какой нибудь Сяоми ноте про 13 допустим, остальные пробухать в бане, обмывая..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.03.24 - 12:47
Цитата:
Ну этот котрый истерику тут включил
Доказывал что для него эти 500 евро это копейки
А после того как редакция сказала что не знает о каких деньгах речь
Он начал материть редакцию
Тоесть обиделся что его копейки не заметили?
Как-то странно
А может он и не присылал ничего
111:
Ну по нашим меркам, это достаточно большие деньги. Можно купить какой нибудь Сяоми ноте про 13 допустим
Ну по нашим меркам, это достаточно большие деньги. Можно купить какой нибудь Сяоми ноте про 13 допустим
Ну этот котрый истерику тут включил
Доказывал что для него эти 500 евро это копейки
А после того как редакция сказала что не знает о каких деньгах речь
Он начал материть редакцию
Тоесть обиделся что его копейки не заметили?
Как-то странно
А может он и не присылал ничего
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.03.24 - 12:56
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.03.24 - 12:57
Цитата:
Да, где деньги в отношениях, там тяжело не выйти на эмоции, ведь у него сняли там что то как понял, за операцию банковская структура, допустим 3 ойро.
Ну все равно, это же его заработанные деньги и такое отношение к ним со стороны тех, кому дает, вывело его из себя..
abaika95:
А после того как редакция сказала что не знает о каких деньгах речь
А после того как редакция сказала что не знает о каких деньгах речь
Да, где деньги в отношениях, там тяжело не выйти на эмоции, ведь у него сняли там что то как понял, за операцию банковская структура, допустим 3 ойро.
Ну все равно, это же его заработанные деньги и такое отношение к ним со стороны тех, кому дает, вывело его из себя..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.03.24 - 12:58
Странно, последние комменты одобрили в двух темах, а первые нет в этих же темах.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.03.24 - 12:59
Я в свободных темах одобряю сперва первые, с последних наверно как то удобнее что ли..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.03.24 - 13:07
Да не посылал он редакцию. Он поругался с Мишаней с Еката. Его и послал.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.03.24 - 13:08
Цитата:
Не посылал.
Vit:
Да не посылал он
Да не посылал он
Не посылал.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.03.24 - 13:08
Я вас вчера полночи читал. Я уже спать было собрался. Открыл форум, а тут жара идёт. Не мог остановится было интересно читать всех. Аж сон пропал.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.03.24 - 13:09
Цитата:
И его не послал тем более.
Конкретно там было о редакции, о Мишане не было ничего.
Vit:
Его и послал.
Его и послал.
И его не послал тем более.
Конкретно там было о редакции, о Мишане не было ничего.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.03.24 - 13:14
Цитата:
Было. Абайка и Максф подтвердит. Они участвовали как раз в этот момент.
111:
о Мишане не было ничего.
о Мишане не было ничего.
Было. Абайка и Максф подтвердит. Они участвовали как раз в этот момент.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.03.24 - 13:19
Цитата:
Нет, он ничего не писал про Мишаню.
Только, хм..
Только про акт мужеложества со стороны редакции по отношению к себе, извиняюсь за перевод этого слова.
И еще каких то редисок.
Слово Мишаня там не было.
Vit:
Было. Абайка и Максф подтвердит.
Было. Абайка и Максф подтвердит.
Нет, он ничего не писал про Мишаню.
Только, хм..
Только про акт мужеложества со стороны редакции по отношению к себе, извиняюсь за перевод этого слова.
И еще каких то редисок.
Слово Мишаня там не было.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.03.24 - 13:21
Цитата:
Чем они подтвердят?
Просто словом?
Или есть все таки доказательства?
Я выклал их, хоть и заблюренные, но канадец нажаловался на меня и меня стерли.
А где их доказательства?
Vit:
Было. Абайка и Максф подтвердит
Было. Абайка и Максф подтвердит
Чем они подтвердят?
Просто словом?
Или есть все таки доказательства?
Я выклал их, хоть и заблюренные, но канадец нажаловался на меня и меня стерли.
А где их доказательства?
Т
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Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.03.24 - 13:39
Уважаемые пользователи! Не нужно обсуждать комментарии, которые удалил модератор. Потому что так и вы можете попасть под удаление.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.03.24 - 13:44
Цитата:
Причем меняет тему быстро, как будто ее не было.
Например про забор.
Как его делать допустим.
- А, ты считаешь это правильно написано на заборе Путин х...о?
Ты опешиваешь, спрашиваешь, почему ты так решил.
- А потому что напишут на заборе это!
Да нет же, говоришь, не будет такого.
-Ах, ты защищаешь тех, кто написал это?
И..
Он заставляет тебя чтобы ты оправдывался, провоцирует, ты уже и не помнишь, о чем тема, а она уже о тебе лично и какой ты там плохой.
Исходя из этого он пишет жалобу.
Уже не на забор и не на то, что там написано, а на тебя такого редиску..
abaika95:
когда поймет тут же меняет тему потомучто неловко становится
когда поймет тут же меняет тему потомучто неловко становится
Причем меняет тему быстро, как будто ее не было.
Например про забор.
Как его делать допустим.
- А, ты считаешь это правильно написано на заборе Путин х...о?
Ты опешиваешь, спрашиваешь, почему ты так решил.
- А потому что напишут на заборе это!
Да нет же, говоришь, не будет такого.
-Ах, ты защищаешь тех, кто написал это?
И..
Он заставляет тебя чтобы ты оправдывался, провоцирует, ты уже и не помнишь, о чем тема, а она уже о тебе лично и какой ты там плохой.
Исходя из этого он пишет жалобу.
Уже не на забор и не на то, что там написано, а на тебя такого редиску..
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