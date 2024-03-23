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Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
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Я робот(Пользователи)
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Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 23.03.24 - 10:52
Вчера вечером, 22 марта, в Москве, в концертном зале "Крокус сити холл", неизвестные открыли огонь из автомата. По официальным данным, погибли более 60 человек, еще свыше ста получили ранения.
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Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 25.03.24 - 03:37
И нестыковки какие то ну очень децкие..
Начиная от того, откуда там внезапно взялся автомат РДК, это который русский добровольческий корпус..
Они и на украинцев то не очень похожи, а тут еще и под русского проканать, не умея на русском говорить, так себе версия..
Начиная от того, откуда там внезапно взялся автомат РДК, это который русский добровольческий корпус..
Они и на украинцев то не очень похожи, а тут еще и под русского проканать, не умея на русском говорить, так себе версия..
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 25.03.24 - 07:20
Цитата:
И при этом Турция говорит: "это не мы, это всё Асашай"
Согласно данным с аккаунта Шамсидина Фаридуни, 23 февраля он сделал восемь публикаций. Почти на всех фотографиях указана геолокация «Аксарай, Стамбул».
Среди выложенных снимков есть и фото самого Фаридуни, а также фотографии, сделанные, предположительно, в мечети Фатих.
Среди выложенных снимков есть и фото самого Фаридуни, а также фотографии, сделанные, предположительно, в мечети Фатих.
И при этом Турция говорит: "это не мы, это всё Асашай"
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 25.03.24 - 07:24
Цитата:
Я же говорю, пора начать вести серьезные беседы с нерадикальными, пока они не радикализировались.
двое из нападавших получили инструкции, когда ездили в Турцию, а остальные были завербованы уже на территории России. При этом подбирались люди, ранее не замеченные в приверженности радикальному исламу. Как пояснили эксперты, это делалось для того, чтобы спецслужбам было сложнее предотвратить теракт на стадии подготовки при помощи своей агентурной сети.
Я же говорю, пора начать вести серьезные беседы с нерадикальными, пока они не радикализировались.
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 25.03.24 - 08:48
Цитата:
111: Вот двое уже практически россияне, кто их привел к себе же?Я уже много лет тоже удивляюсь. Они очень легко получают паспорта к тому же только им разрешено двойное гражданство. Даже мне Россия таких скачух не даёт. И в тоже время Путин говорит что у нас не хватка рабочих рук. Блин так вы понастоящему сделайте скачуху для соотечественников. А то там много припонов и денег надо не мало.
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 25.03.24 - 08:54
Цитата:
Блин, ну не за 5 мин можно же организовать засаду/задержание к тому же в первые минуты не известно сколько террористов, сколько машин, сколько оружия. И ваще уехали они с крокуса? Все ли уехали может половина осталась. Всё нужно проверить, отследить по камерам куда поехали. Потом отследили, узнали. Теперь нужен план перехвата. Ну не патруль же дпс будет перехватывает вооружённых автоматами бандитов. Правильно нужен спецназ. Так что Мереке все тут клеется. И задержали красиво.
111:
То есть ты думаешь, что буквально все силовики Москвы и подмосковья, ФСБ, Россгвардия, просто полиция, военные
То есть ты думаешь, что буквально все силовики Москвы и подмосковья, ФСБ, Россгвардия, просто полиция, военные
Блин, ну не за 5 мин можно же организовать засаду/задержание к тому же в первые минуты не известно сколько террористов, сколько машин, сколько оружия. И ваще уехали они с крокуса? Все ли уехали может половина осталась. Всё нужно проверить, отследить по камерам куда поехали. Потом отследили, узнали. Теперь нужен план перехвата. Ну не патруль же дпс будет перехватывает вооружённых автоматами бандитов. Правильно нужен спецназ. Так что Мереке все тут клеется. И задержали красиво.
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 25.03.24 - 09:07
Цитата:
С работой теперь им будет сложнее
Цитата:
Vit:
Они очень легко получают паспорта к тому же только им разрешено двойное гражданство
Они очень легко получают паспорта к тому же только им разрешено двойное гражданство
С работой теперь им будет сложнее
Цитата:
Власти Нижегородской области потребовали уволить всех таксистов-мигрантов
Власти Нижегородской области запретили привлекать к работе в такси иностранцев, которые занимаются подобной деятельностью на основании патентов. Об этом говорится в тексте указа регионального правительства.
Власти Нижегородской области запретили привлекать к работе в такси иностранцев, которые занимаются подобной деятельностью на основании патентов. Об этом говорится в тексте указа регионального правительства.
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 25.03.24 - 09:28
Цитата:
maxsaf:Там где они работают, будь это такси, автобус или стройка туда уже не могут устроится даже местные. Очень сильно присутствует понятие землячество. Не кого не допускают к себе.
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 25.03.24 - 09:47
Цитата:
Хорошо, согласен.
Но вот пример, на страну напали, вырезают всех, убивают, женщин, детей, стариков, как в Буче.
Тем, на кого напали, надо действовать как с террористами, с этими убийцами?
Тогда причем тут "прокуратура дел не заводит", если ты сказал, что надо поступать именно так?
Там в начале, по моему простреливали им, террористам колени и потом сжигали, вроде так, так правильно ли действовали украинцы с террористами?
abaika95:
Война войной Но их ловят и убивают Прокуратура дел не заводит
Война войной Но их ловят и убивают Прокуратура дел не заводит
Хорошо, согласен.
Но вот пример, на страну напали, вырезают всех, убивают, женщин, детей, стариков, как в Буче.
Тем, на кого напали, надо действовать как с террористами, с этими убийцами?
Тогда причем тут "прокуратура дел не заводит", если ты сказал, что надо поступать именно так?
Там в начале, по моему простреливали им, террористам колени и потом сжигали, вроде так, так правильно ли действовали украинцы с террористами?
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 25.03.24 - 10:46
Комментарий проходит проверку.
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 25.03.24 - 10:48
Комментарий проходит проверку.
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 25.03.24 - 10:51
А, пока ты в П, зараннее оговорю, да, на войне это военные преступники, не террористы, по законам войны.
Но допустим кто то, у кого убили мать, дитя, из военных, подумает что это все же террористы, имеет ли он право отрезать насильникам что то, вырезать и тд?
Но допустим кто то, у кого убили мать, дитя, из военных, подумает что это все же террористы, имеет ли он право отрезать насильникам что то, вырезать и тд?
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 25.03.24 - 11:06
Цитата:
Во время войны
Было негласное правило
Не брать в плен ССовцев потомучто те были карателями в основном
Даже у американцев хотя те не страдали от них как советские
Глянь фильм "ярость" с бредом Питтом
Взяли в плен ссовца и убили
Судили ли за это солдат? Нет не судили
Может журили но кто судить то будет за такое
111:
А, пока ты в П, зараннее оговорю, да, на войне это военные преступники, не террористы, по законам войны. Но допустим кто то, у кого убили мать, дитя, из военных, подумает что это все же террористы, имеет ли он право отрезать насильникам что то, вырезать и тд?
А, пока ты в П, зараннее оговорю, да, на войне это военные преступники, не террористы, по законам войны. Но допустим кто то, у кого убили мать, дитя, из военных, подумает что это все же террористы, имеет ли он право отрезать насильникам что то, вырезать и тд?
Во время войны
Было негласное правило
Не брать в плен ССовцев потомучто те были карателями в основном
Даже у американцев хотя те не страдали от них как советские
Глянь фильм "ярость" с бредом Питтом
Взяли в плен ссовца и убили
Судили ли за это солдат? Нет не судили
Может журили но кто судить то будет за такое
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 25.03.24 - 11:08
Цитата:
А Путин говорит это не Турки это Украина
Тоесть путину плевать на реальных заказчиков?
Ему просто стрелочника надо назначить?
maxsaf:
И при этом Турция говорит: "это не мы, это всё Асашай"
И при этом Турция говорит: "это не мы, это всё Асашай"
А Путин говорит это не Турки это Украина
Тоесть путину плевать на реальных заказчиков?
Ему просто стрелочника надо назначить?
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 25.03.24 - 11:40
Цитата:
Ну учитывая строительство завода Байрактар под Киевом, очень может быть, что турки это Украина, ну или наоборот, Украина это турки. Короче, переплетено там все неслабо.
abaika95:
Турки это Украина
Турки это Украина
Ну учитывая строительство завода Байрактар под Киевом, очень может быть, что турки это Украина, ну или наоборот, Украина это турки. Короче, переплетено там все неслабо.
Re: Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на...
Отправлено: 25.03.24 - 12:02
Цитата:
Официально ещё не объявили заказчика. Пока только догадки и версии от властей. Такие же как и у нас у местных экспертов. Ещё идёт расследование. Эти террористы как я понял всех с потрахами щас сдадут. Без пыток.
abaika95:
Ему просто стрелочника надо назначить?
Ему просто стрелочника надо назначить?
Официально ещё не объявили заказчика. Пока только догадки и версии от властей. Такие же как и у нас у местных экспертов. Ещё идёт расследование. Эти террористы как я понял всех с потрахами щас сдадут. Без пыток.
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