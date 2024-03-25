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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 20404
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.03.24 - 11:37
Цитата:
Прикольно.
Второй один не справляется смотрю без него.
[Исправлено: alex_60, 25.03.2024 - 12:41]
maxsaf:
Теперь правда читать его не интересно, одно и то же пишет зелёным шрифтом
Теперь правда читать его не интересно, одно и то же пишет зелёным шрифтом
Прикольно.
Второй один не справляется смотрю без него.
[Исправлено: alex_60, 25.03.2024 - 12:41]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.03.24 - 11:37
Цитата:
111: Он вообще не знает, что там войнаЭто ваш Зеленский не че не видит и не знает. Без него проводят диверсионые спецоперации. Он только глазами хлопает и старую пластинку постоянно крутит.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.03.24 - 11:38
Цитата:
Да он просто провоцирует по мелкому, задает тупые вопросы, на которые потего мнению надо ответить только в нужном ему ключе, не ответил, задает снова, потом свой же коммент переправляет, как сегодня ночью, свой дублирующий вопрос, и, потом жалуется..
Все что нужно знать о нем..
abaika95:
И так весь диалог с ним строится Чё он доказать хочет не понятно Сам запутался и других путает
И так весь диалог с ним строится Чё он доказать хочет не понятно Сам запутался и других путает
Да он просто провоцирует по мелкому, задает тупые вопросы, на которые потего мнению надо ответить только в нужном ему ключе, не ответил, задает снова, потом свой же коммент переправляет, как сегодня ночью, свой дублирующий вопрос, и, потом жалуется..
Все что нужно знать о нем..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.03.24 - 11:39
Цитата:
У нас правит Зеленский?
Ты вообще в нормальном состоянии?
Vit:
Это ваш Зеленский не че не видит и не знает
Это ваш Зеленский не че не видит и не знает
У нас правит Зеленский?
Ты вообще в нормальном состоянии?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.03.24 - 11:41
Цитата:
Но ты же утверждал, что он ВСУшников отлавливает.
Выходит ты опять соврал?
maxsaf:
И правда, а где же. Не знаю.
И правда, а где же. Не знаю.
Но ты же утверждал, что он ВСУшников отлавливает.
Выходит ты опять соврал?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.03.24 - 11:43
Цитата:
Как это?
Тебя тут никто не понимает
Один я пытаюсь
Так что давай раскрой тему скорби и осуждения
Кого осуждаешь террористов или спецназ?Цитата:
Ну я же не знал что тут про пытки это дурной тон писать
Так под статью о вульгарности все что угодно можно подвести
К примеру разговоры о русском языке как втором государственном
maxsaf:
Кому надо, тот понял. А понял ты или нет - меня это мало волнует.
Кому надо, тот понял. А понял ты или нет - меня это мало волнует.
Как это?
Тебя тут никто не понимает
Один я пытаюсь
Так что давай раскрой тему скорби и осуждения
Кого осуждаешь террористов или спецназ?Цитата:
maxsaf:
Это он сам себя так обидел.
Это он сам себя так обидел.
Ну я же не знал что тут про пытки это дурной тон писать
Так под статью о вульгарности все что угодно можно подвести
К примеру разговоры о русском языке как втором государственном
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.03.24 - 11:45
Цитата:
По крайней мере при нем мусульмане России и не только, стали сильнее и могущественней.
Тот же Агаларов.
maxsaf:
А над ними Путин, тоже правоверный?
А над ними Путин, тоже правоверный?
По крайней мере при нем мусульмане России и не только, стали сильнее и могущественней.
Тот же Агаларов.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.03.24 - 11:45
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.03.24 - 11:48
Цитата:
Человек обматеривший редакцию
Ушедший громко хлопнув дверью
(Вернётся через неделю)
Красавчик?
А в чем смысл тогда?
Ну если ты не любишь редакцию что готов материть ее то смысл вообще сидеть на форуме?
Иди на форум КН там весело
alex_60:
Эл-починно красавчик.
Эл-починно красавчик.
Человек обматеривший редакцию
Ушедший громко хлопнув дверью
(Вернётся через неделю)
Красавчик?
А в чем смысл тогда?
Ну если ты не любишь редакцию что готов материть ее то смысл вообще сидеть на форуме?
Иди на форум КН там весело
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.03.24 - 11:51
Цитата:
111: По крайней мере при нем мусульмане России и не только, стали сильнее и могущественней. Тот же Агаларов.Вот. Я и говорю Россия добрая и щедрая душа. На каждом углу узбекская кухня, кавказская. Таджики ребята приезжайте работайте кормите детей своих семьи. А в криминальных новостях только и видим. Толпа износиловала школьницу избила мимо проходящию семью. И тд. И 100% публикуют только 1 % от реально происходящих преступлений.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.03.24 - 11:52
Начал вымаливать у меня матерное слово электрона и не успокоился, пока я, зная что меня удалят, выдал ему скрин матерных слов.
Я то понял, к чему он клонит, чтоб мои комменты стирали.
Вот один раз нарочито дал ему это.
Он и повелся, теперь считает себя выигравшим спор.
Хотя это не спор был, а дурдом тупых вопросов..
Я то понял, к чему он клонит, чтоб мои комменты стирали.
Вот один раз нарочито дал ему это.
Он и повелся, теперь считает себя выигравшим спор.
Хотя это не спор был, а дурдом тупых вопросов..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.03.24 - 11:53
Цитата:
Пока что я вижу, как насилуют детей герои СВО.
Этнические русские.
Ты этого не видишь?
Vit:
Толпа износиловала школьницу избила мим
Толпа износиловала школьницу избила мим
Пока что я вижу, как насилуют детей герои СВО.
Этнические русские.
Ты этого не видишь?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.03.24 - 11:55
Что там опять, комментарии зависли то в Крокусе?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.03.24 - 11:58
Цитата:
Нет, он просто П.
Может хоть сегодня, ну на то есть причины думаю.
abaika95:
Вернётся через неделю)
Вернётся через неделю)
Нет, он просто П.
Может хоть сегодня, ну на то есть причины думаю.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.03.24 - 12:03
Вообще каждый из нас спиртное глушит.
Бывает.
Срыв.
Потом уходит на всегда, меняет ник и приходит через два часа.
Мы старенькие стали, нервные, зная, что жизнь подходит к концу, а мы так научились, что только комментировать статьи.
И уже пора на покой.
А ведь жизнь только началась..
Это убивает порой и хочется просто нажраться..
Бывает.
Срыв.
Потом уходит на всегда, меняет ник и приходит через два часа.
Мы старенькие стали, нервные, зная, что жизнь подходит к концу, а мы так научились, что только комментировать статьи.
И уже пора на покой.
А ведь жизнь только началась..
Это убивает порой и хочется просто нажраться..
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