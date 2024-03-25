Отправлено: - 11:43

maxsaf:

Кому надо, тот понял. А понял ты или нет - меня это мало волнует.

maxsaf:

Это он сам себя так обидел.

Цитата:Как это?Тебя тут никто не понимаетОдин я пытаюсьТак что давай раскрой тему скорби и осужденияКого осуждаешь террористов или спецназ?Цитата:Ну я же не знал что тут про пытки это дурной тон писатьТак под статью о вульгарности все что угодно можно подвестиК примеру разговоры о русском языке как втором государственном