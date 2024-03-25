Интересно, что у нас в Казахстане принято молиться один раз по пятницам, тогда как в России чеченцы молятся пять или сколько там раз, каждый день. Вот слова на мечети, на арабском, перевел мне чеченец, ему 26 лет тогда было, бежал из Ичкерии , вот он мне тогда это показал и он, такой бородатый, вытащил мне один Коран из за пазухи, потом второй, начал говорить правильные слова . Мне 30 лет, я тогда опупел с этого. Какие же чеченцы набожные. И именно поэтому они отличные воины..
abaika95: редакция! опубликуйте в списке соглашения слова которые вы поставили на предварительную редакцию чтобы знать
В Вопросах редакции ответил. В течение дня в бане ваш коммент стоять не будет - каждые полчаса работает модератор. Ну а ночью постарайтесь выбирать выражения. Список слов регулярно редактируется. Одни слова убираем, другие добавляем. Так что публиковать его в соглашении нет смысла.
Отмечу, что в погоне за боевиками по брянским лесам (и пешком, и на вездеходах) гоняли офицеры крайне высокого ранга", — написал военкор. Один из них, по его словам, легендарный генерал, который лично с автоматом в руках гнался по следу за террористами. Именно благодаря этим героям боевикам не удалось скрыться после чудовищного преступления, рассказал Пегов. По его словам, это спецы просто высшего класса, на счету которых десятки операций. Он уверен, что в будущем их подвиги окажутся на страницах учебников. Журналист добавил, что именно на таких парнях и офицерах держится и фронт, и страна.
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