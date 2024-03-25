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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37260
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.03.24 - 10:18
#4201
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Интересно, что у нас в Казахстане принято молиться один раз по пятницам, тогда как в России чеченцы молятся пять или сколько там раз, каждый день.
Вот слова на мечети, на арабском, перевел мне чеченец, ему 26 лет тогда было, бежал из Ичкерии , вот он мне тогда это показал и он, такой бородатый, вытащил мне один Коран из за пазухи, потом второй, начал говорить правильные слова .
Мне 30 лет, я тогда опупел с этого.
Какие же чеченцы набожные.
И именно поэтому они отличные воины..
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2126
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.03.24 - 10:22
#4202
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Цитата:
abaika95:
редакция! опубликуйте в списке соглашения слова которые вы поставили на предварительную редакцию чтобы знать

В Вопросах редакции ответил. В течение дня в бане ваш коммент стоять не будет - каждые полчаса работает модератор. Ну а ночью постарайтесь выбирать выражения.
Список слов регулярно редактируется. Одни слова убираем, другие добавляем. Так что публиковать его в соглашении нет смысла.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37260
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.03.24 - 10:25
#4203
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Цитата:
Гога:
Толстые и худые , высокие и низкие , широкие и


Пройду по Абрикосовой, сверну на Виноградную
И на Тенистой улице я постою в тени
Вишневые, Грушевые, Зеленые, Прохладные
Как будто в детство давнее ведут меня они..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22680
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.03.24 - 10:29
#4204
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Цитата:
111:
Ахмат Сила!

Так это они ухи отрезали?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37260
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.03.24 - 10:31
#4205
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Цитата:
maxsaf:
Так это они ухи отрезали?

Тебе ответишь, ты жаловаться начнешь.
Стоит ли?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14319
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.03.24 - 10:31
#4206
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Отмечу, что в погоне за боевиками по брянским лесам (и пешком, и на вездеходах) гоняли офицеры крайне высокого ранга", — написал военкор. Один из них, по его словам, легендарный генерал, который лично с автоматом в руках гнался по следу за террористами. Именно благодаря этим героям боевикам не удалось скрыться после чудовищного преступления, рассказал Пегов. По его словам, это спецы просто высшего класса, на счету которых десятки операций. Он уверен, что в будущем их подвиги окажутся на страницах учебников. Журналист добавил, что именно на таких парнях и офицерах держится и фронт, и страна.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22680
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.03.24 - 10:33
#4207
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Цитата:
111:
Вера в Аллаха и помогает в этом. Это да, у мусульман этого не отнять.

Любопытно, а крокусовские террористы в кого верят?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22680
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.03.24 - 10:35
#4208
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Цитата:
111:
Тебе ответишь, ты жаловаться начнешь. Стоит ли?

Себе ответь
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22680
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.03.24 - 10:36
#4209
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Цитата:
111:
Кадыровцы как обычно молодцы.

Видео есть, где они кого-то ловят или допрашивают?
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15374
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.03.24 - 10:40
#4210
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Цитата:
maxsaf:
Нормальные люди уже давно осудили теракт в Крокусе,

Флаг им в руки)

Ты осудил? Напиши конкретно что осуждаешь а то я не верю тебе
Мало ли вдруг ты террорист
Цитата:
111:
Кадыровцы как обычно молодцы.

Ну по видео там не видно что это кадыровцы были
Больше похожи на обычных русских мужиков
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37260
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.03.24 - 10:42
#4211
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Да, это мусульмане, а иначе кто?


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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37260
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.03.24 - 10:43
#4212
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Цитата:
maxsaf:
Себе ответь

Ответить что?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22680
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.03.24 - 10:44
#4213
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Цитата:
111:
Да, это мусульмане

Я в этом не сомневаюсь. А террористы - кто по вере?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22680
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.03.24 - 10:45
#4214
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Цитата:
111:
Ответить что?

Ухи Ахмат резал?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37260
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.03.24 - 10:45
#4215
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Цитата:
maxsaf:
Любопытно, а крокусовские террористы в кого верят?

У терроризма нет религии и нет национальности.
А вот у правоверных этого не отнять.
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