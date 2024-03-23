Отправлено: - 07:20

Согласно данным с аккаунта Шамсидина Фаридуни, 23 февраля он сделал восемь публикаций. Почти на всех фотографиях указана геолокация «Аксарай, Стамбул».



Среди выложенных снимков есть и фото самого Фаридуни, а также фотографии, сделанные, предположительно, в мечети Фатих.





Цитата:И при этом Турция говорит: "это не мы, это всё Асашай"