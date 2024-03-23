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≡ Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48838
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 23.03.24 - 10:52
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Вчера вечером, 22 марта, в Москве, в концертном зале "Крокус сити холл", неизвестные открыли огонь из автомата. По официальным данным, погибли более 60 человек, еще свыше ста получили ранения.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37249
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 25.03.24 - 03:37
#510
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И нестыковки какие то ну очень децкие..
Начиная от того, откуда там внезапно взялся автомат РДК, это который русский добровольческий корпус..
Они и на украинцев то не очень похожи, а тут еще и под русского проканать, не умея на русском говорить, так себе версия..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22672
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 25.03.24 - 07:20
#511
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Цитата:
Согласно данным с аккаунта Шамсидина Фаридуни, 23 февраля он сделал восемь публикаций. Почти на всех фотографиях указана геолокация «Аксарай, Стамбул».

Среди выложенных снимков есть и фото самого Фаридуни, а также фотографии, сделанные, предположительно, в мечети Фатих.


И при этом Турция говорит: "это не мы, это всё Асашай"
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22672
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 25.03.24 - 07:24
#512
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Цитата:
двое из нападавших получили инструкции, когда ездили в Турцию, а остальные были завербованы уже на территории России. При этом подбирались люди, ранее не замеченные в приверженности радикальному исламу. Как пояснили эксперты, это делалось для того, чтобы спецслужбам было сложнее предотвратить теракт на стадии подготовки при помощи своей агентурной сети.

Я же говорю, пора начать вести серьезные беседы с нерадикальными, пока они не радикализировались.
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